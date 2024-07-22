«Кислорода мало, голова работает хуже обычного». Разбор матча ФК «Краснодар» в Грозном
21 июля начался очередной сезон Российской Премьер-лиги по футболу. «Краснодар» сыграл 1:1 с «Ахматом» в гостях.
Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает первый матч сезона 2024/2025.
Состав «Краснодара» на игру в Грозном мог показаться отчасти сенсационным, но если разобраться — это решение Мусаева не выглядело странным. Проблема с крайними защитниками (недавняя травма Петрова, отсутствие Оласы, статус железного запасного для Эктова) вынудили тренерский штаб поменять схему.
Вариант с тремя центральными родился из появления в команде Диего Косты. Три бразильца в центре обороны — это и отсутствие проблем в коммуникации, и физические данные. Проблема была в том, что схема в тремя центральными получилась ультраатакующей, а потому бразильцы частенько оставались с оппонентами на пространстве. Например, из-за этого на карточку еще в первом тайме присел Коста.
Столь атакующий состав не привел и к большому количеству моментов. Солидный перевес во владении «Краснодара» сомнений не вызывал, но до остроты дело практически не доходило. Козлов вообще не мог найти свое место на поле и запомнился только карточкой. Неуютно в такой схеме было и Смолову, хотя в эпизоде с голевым пасом Федя все сделал мастерски. В итоге Мусаев справедливо заменил Козлова на Ленини.
После выхода второго опорного в игре «Краснодара» наконец появился баланс. «Ахмат» перестал получать пространство, Кривцов окончательно передвинулся к атакующей группе, но индивидуальные ошибки никуда не делись. К счастью «быки» поджимали соперника прямо у его штрафной, а после длинных забросов Шелии в большинстве случаев бразильцы в обороне забирали верх.
Я очень редко ругаю Сперцяна, но Эдик сегодня сыграл слабо. Да, тяжелые погодные условия, кислорода поступает мало, голова работает хуже обычного — я могу списать на это часть проблем, однако в Грозном в созидании от Сперцяна было совсем мало толку. Не получался дриблинг, не было обостряющих передач, да и моментов для фирменных ударов мы так и не увидели.
«Краснодар» ожидаемо уступил Суперкубок:
Не люблю обсуждать судейство, но не могу не отметить, что Мешков был крайне непоследователен. Скажем, за фол на Сперцяне во втором тайме при быстрой атаке «Краснодара» он карточку не дал, а это железный «горчичник», как ни крути. А вот у Кайо при контакте с вратарем не было ни грубости, ни акцентированного удара — так с чего же тут желтая? Хорошо хоть, ни одна из ошибок Мешкова не может считаться результативной, спасибо и на этом.
Я поставил бы на то, что до возвращения Оласы схема с тремя центральными может стать рабочим вариантом. Но — лишь в конфигурации второго тайма, с двумя опорными. А когда вернется и Кордоба, то проще станет и выходить из обороны, очевидно что после ухода Алонсо у «Краснодара» пропала опция поиска остроты от защиты сразу к финальной трети при позиционном нападении.
Текст Артура Каратая приведен из его телеграм-канала «Футбольный кинотеатр» с разрешения автора.