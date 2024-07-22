«Кислорода мало, голова работает хуже обычного». Разбор матча ФК «Краснодар» в Грозном

21 июля начался очередной сезон Российской Премьер-лиги по футболу. «Краснодар» сыграл 1:1 с «Ахматом» в гостях.



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Состав «Краснодара» на игру в Грозном мог показаться отчасти сенсационным, но если разобраться — это решение Мусаева не выглядело странным. Проблема с крайними защитниками (недавняя травма Петрова, отсутствие Оласы, статус железного запасного для Эктова) вынудили тренерский штаб поменять схему.

Вариант с тремя центральными родился из появления в команде Диего Косты. Три бразильца в центре обороны — это и отсутствие проблем в коммуникации, и физические данные. Проблема была в том, что схема в тремя центральными получилась ультраатакующей, а потому бразильцы частенько оставались с оппонентами на пространстве. Например, из-за этого на карточку еще в первом тайме присел Коста.

Столь атакующий состав не привел и к большому количеству моментов. Солидный перевес во владении «Краснодара» сомнений не вызывал, но до остроты дело практически не доходило. Козлов вообще не мог найти свое место на поле и запомнился только карточкой. Неуютно в такой схеме было и Смолову, хотя в эпизоде с голевым пасом Федя все сделал мастерски. В итоге Мусаев справедливо заменил Козлова на Ленини.

После выхода второго опорного в игре «Краснодара» наконец появился баланс. «Ахмат» перестал получать пространство, Кривцов окончательно передвинулся к атакующей группе, но индивидуальные ошибки никуда не делись. К счастью «быки» поджимали соперника прямо у его штрафной, а после длинных забросов Шелии в большинстве случаев бразильцы в обороне забирали верх.