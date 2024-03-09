8 марта ФК «Краснодар» проиграл «Ростову» на выезде и уступил «Зениту» первое место, которое занимал с четвертого тура.



Футбольный аналитик Артур Каратай анализирует матч с «Ростовом», критикуя тактические решения главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. «Краснодар» начал 2024 год так, что его придется немедленно исключить из претендентов на чемпионство. Не по очкам, а именно по игре. Если лидер лиги выходит играть в дерби с пятью защитниками и двумя опорными, тренер точно чего-то сильно опасается. Это даже перестраховкой не назвать, к Ивичу есть целый ряд вопросов и по тактике, и по составу. Было ясно, что «Ростов» будет высоко встречать и прессинговать. С учетом сомнительного качества газона, упор при выходе из обороны был сделан на забросы в адрес Кордобы. Но с подборами была беда, да и Осипенко в целом действовал против Джона вполне успешно. А главное — кому следовало разыгрывать мячи после забросов, осталось загадкой. Есть соблазн сказать, что это был самый оборонительный вариант состава «Краснодара». Может даже за всю историю. Дисквалификация Сперцяна оставила центр без креатива, Ленини и Черников были заточены под то, чтобы не давать «Ростову» разгонять атаки первым темпом. Напрашивался выход в старте Кривцова или Кади, но Ивич предпочел Батчи и Са, видимо рассчитывая на скорость и забеги по флангам. По сути, план провалился уже с первым голом «Ростова».

Кстати о Са. Он сразу получил кредит доверия, но я по двум играм так и не понял, что интересного он может привнести в атаки «Краснодара». Не заметил ни выдающегося скоростного дриблинга, ни поставленного удара, ни обостряющих нестандартных передач, ни мощи. За какие заслуги селекционный отдел решил, что он — подходящая замена Ахметову? Оставим это на их усмотрение и подождем, что Виктор покажет дальше. Еще больше вопросов — по Кастаньо. Дорогой трансфер, игрок сборной Колумбии — и ни одной минуты в двух матчах! Он что, слабее Ленини? Как он тогда вытеснил Барриоса из старта сборной? Про травмы ничего не известно, все сборы он прошел. Почему Ивич сходу поверил в Виктора Са, но упорно игнорирует Кастаньо? Вопрос на миллион. Точнее, на семь миллионов, если исходить из суммы трансфера. Вернемся к схеме с пятью защитниками. Да, Волкова опасно выпускать при схеме в четыре защитника из-за слабостей Сергея в обороне. Но почему тогда не попробовать там Эктова? Он-то уж всяко надежнее, раз план на игру оборонительный. И что команде дает идея со сдвоенным флангом слева, кроме скудности в центре поля? Мало того, что такая игра выглядит как мучение, так еще и вскрывают этот вариант соперники регулярно.

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Никита Кривцов, которого я считаю одним из главных талантов в этом составе, снова получает только последние минуты. Серьезной травмы не было, он дает и нестандартные решения, и объем работы. Новый контракт переподписан, чем он так не нравится Ивичу? Насколько я слышал, Кривцова были готовы с закрытыми глазами купить практически все топы нашей лиги. Но Ивичу он чем-то неугоден. В моих глазах это вообще нонсенс. Знаю, у кого-то будет соблазн спихнуть поражение на судейские решения. Отсмотрел все моменты в замедленном варианте, вынужден согласиться с решениями Казарцева. Уж лучше бы в перерыве Ивич объяснял Олусегуну, что не надо махать руками. Особенно когда ты уже с желтой карточкой. Команде Валерия Карпина — большое уважение. Они никого не боятся, играют от себя, даже если в составе много молодых ребят. Такую наглость с атакующим задором хочется почаще видеть и в «Краснодаре». А то мы скоро начнем забывать, каково это — играть в атаке чем-то иным, кроме забросов на Кордобу. Нужно забыть про чемпионство и искать куда более важную вещь — игру.