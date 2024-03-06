2 марта возобновились матчи Российской Премьер-Лиги по футболу. ФК «Краснодар» возвращался после зимнего перерыва на первом месте. Чтобы сохранить его, хватило и ничьи с казанским «Рубином», поскольку ближайший преследователь — петербургский «Зенит» — тоже потерял очки.



Футбольный аналитик Артур Каратай вспоминает ключевые моменты матча с «Рубином» и разбирает тактические решения главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

Возобновление чемпионата получилось для «Краснодара» скомканным. Приехал неуступчивый «Рубин», сильно прибавивший по сравнению с первой частью сезона, а у «Краснодара» накопились дисквалификации: помимо Кордобы игру пропускали Батчи и Черников. Учитывая травму Кокшарова, мы снова увидели эксперименты от главного тренера Владимира Ивича.

Мозес вышел на позиции центрфорварда, Кади расположился слева, а новичок Са и Олусегун фактически повторили маневр со сдвоенным флангом. Такое мы видели в матчах с ЦСКА [29 октября «быки» проиграли в Москве, а 10 декабря выиграли дома, оба матча РПЛ закончились со счетом 1:0 в пользу хозяев — прим. Юга.ру].

Если уж говорить откровенно, на победу «Краснодар» не то чтобы и наиграл. Об этом говорят и цифры (57% владения, 15 ударов против 12-ти и равенство по угловым), и само содержание игры. Ивич разыграл свои надежные козыри: стандарты и скорость игроков атаки после длинных передач. Никакого ощутимого перевеса в территории не было, в итоге «Рубин» тоже отыгрался на своих сильных сторонах. Хотя по сути свой гол «Краснодар» забил из-за ошибки Дюпина, хоть там и был отличный розыгрыш на своей половине.