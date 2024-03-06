Эксперименты Ивича и энергия Олусегуна. Как ФК «Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ
2 марта возобновились матчи Российской Премьер-Лиги по футболу. ФК «Краснодар» возвращался после зимнего перерыва на первом месте. Чтобы сохранить его, хватило и ничьи с казанским «Рубином», поскольку ближайший преследователь — петербургский «Зенит» — тоже потерял очки.
Футбольный аналитик Артур Каратай вспоминает ключевые моменты матча с «Рубином» и разбирает тактические решения главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
Возобновление чемпионата получилось для «Краснодара» скомканным. Приехал неуступчивый «Рубин», сильно прибавивший по сравнению с первой частью сезона, а у «Краснодара» накопились дисквалификации: помимо Кордобы игру пропускали Батчи и Черников. Учитывая травму Кокшарова, мы снова увидели эксперименты от главного тренера Владимира Ивича.
Мозес вышел на позиции центрфорварда, Кади расположился слева, а новичок Са и Олусегун фактически повторили маневр со сдвоенным флангом. Такое мы видели в матчах с ЦСКА [29 октября «быки» проиграли в Москве, а 10 декабря выиграли дома, оба матча РПЛ закончились со счетом 1:0 в пользу хозяев — прим. Юга.ру].
Если уж говорить откровенно, на победу «Краснодар» не то чтобы и наиграл. Об этом говорят и цифры (57% владения, 15 ударов против 12-ти и равенство по угловым), и само содержание игры. Ивич разыграл свои надежные козыри: стандарты и скорость игроков атаки после длинных передач. Никакого ощутимого перевеса в территории не было, в итоге «Рубин» тоже отыгрался на своих сильных сторонах. Хотя по сути свой гол «Краснодар» забил из-за ошибки Дюпина, хоть там и был отличный розыгрыш на своей половине.
Каюсь, я по-прежнему не вижу ощутимой пользы от этого маневра со сдвоенным флангом. Или я упустил множество атак через левый фланг, где защитники «Рубина» теряли опеку из-за численного меньшинства? Зато минусы все еще обведены красным цветом — нехватка игроков в центральной зоне, повышенный риск потерь при прессинге соперника.
Ивич сказал, что наш новичок Виктор Са приехал в прекрасной форме и был готов играть. ОК, но после 60-й минуты он бегал с высунутым языком! У него не шла обводка, он проигрывал единоборства (вследствие чего получил желтую за срыв атаки). Что мешало выпустить условного Кастаньо, а во фланг отправить Сперцяна? Это и на контроле мяча сказалось бы в лучшую сторону.
Еще я совсем не понял весь матч Ленини в опорной зоне. Да, Кевин имел игровую практику на Кубке Африки (и он там был хорош). Но у Ленини снова были потери на своей половине поля, брак при передачах. А в запасе сидит игрок сборной Колумбии, который вытеснил из состава страны Барриоса. ОК, будем полагаться на видение игры от Ивича. Он заслужил.
Мои комплименты в адрес Алонсо и Олусегуна. Хуниор снова был дирижером при выходе из обороны, несколько раз он отдал впечатляющие передачи в атакующую зону с обострением. Страшно представить, как будет работать схема Ивича без парагвайца. А Олусегун снова был энерджайзером: бегал по всему фронту атаки, прессинговал, искал зоны. Не его вина, что его редко снабжали передачами под забеги.
Как сообщали Юга.ру, 5 марта ФК «Краснодар» продлил договор с Олакунле Олусегуном: срок действия предыдущего соглашения истекал 30 июня 2026 года, новый контракт действует до 30 июня 2028 года. Олусегун играет за «Краснодар» с 2022 года. На его счету 62 матча, 9 голов и 6 результативных передач.
Текст Артура Каратая приведен из его телеграм-канала «Футбольный кинотеатр» с разрешения автора.