«Рядом с ним дети научатся мечтать»: как в Сочи встретили Кубок Гагарина
После часа дня 13 февраля к сочинскому Музею спортивной славы на Советской начали подтягиваться посетители. В этот день город принял эстафету тура Кубка Гагарина — главного трофея Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кубок путешествует по городам России в рамках роад-шоу «Ростелекома» ежегодно уже 9 лет подряд. Гости могут не только рассмотреть главный хоккейный приз и сделать фото, но и лично пообщаться со звездами хоккея — амбассадорами мероприятия, получить их автограф, а еще поучаствовать в квизах и выиграть памятные подарки.
Старт 10-дневному маршруту Кубка дали на всероссийской выставке-форуме «Россия» в Москве, а 11 февраля первыми на юге страны трофей увидели ростовчане. Следующий пункт назначения — Сочи. Проводником в мир большого хоккея на празднике стал двукратный обладатель Кубка в составе казанского «Ак Барса» Алексеей Бадюков.
«Кубок, который тяжело сломать и тяжело добыть»
Фамилию звезды КХЛ выгравировали на трофее одной из первых, после победы клуба над ярославским «Локомотивом» в плей-офф сезона 2008-2009. «Причем сначала написали по-другому — «Бандюков». Все шутили над этим, но потом все же исправили», — вспоминает Алексей.
Первый свой Кубок Гагарина чемпион встретил на костылях. «В этом матче я сломал ногу, доктор сделал снимок и «поздравил» с окончанием сезона, я был возле стекла, переживал за ребят», — делится он. Еще сложнее достался второй трофей: в плей-офф от нервных перегрузок и травм «сломалось полкоманды», а сам Алексей успел подержать кубок только 20 минут до того, как узнал, что клуб не продлит с ним контракт. Позже уже двукратный обладатель Кубка Гагарина продолжил спортивную карьеру в московском ЦСКА.
Сейчас Бадюков занимает пост заместителя генерального директора по хоккейным операциям в ХК «Сочи». «У нас в школе занимаются больше 200 детей. Мы уверены, что скоро не только в профессиональных клубах Сочи, но и в других командах КХЛ появятся имена сочинских игроков. Огромное спасибо «Ростелекому» за то, что привезли кубок. Это некий грааль для спортсмена», — считает чемпион.
Сильные эмоции Кубок вызывает и у маленьких гостей. Вот один из воспитанников детско-юношеской команды ХК «Сочи» увлеченно рассматривает надписи на Кубке и о чем-то говорит с кумиром:
Замглавы Сочи Вадим Снегирев отметил, что в спортивных клубах и школах хоккеем занимаются более 2 тыс. человек, 400 из них — дети. Министр спорта Кубани, чемпион мира по универсальному бою Серафим Тимченко считает, что «рядом с этим кубком дети научатся мечтать». Директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков поделился эмоциями: «Таких великих людей видишь не каждый день, я этим горжусь, будет что рассказать своим детям».
В перерывах между автографами и памятными фото с гостями Алексей рассказал: еще до создания Кубка Гагарина, в 2006 году, в Омске с казанским «Ак Барсом» выигрывали Кубок ПХЛ и, празднуя, сломали его.
«Тогда стало ясно, что нужна какая-то реорганизация, и в итоге появился вот этот Кубок, который очень тяжело, поверьте, сломать и очень тяжело добыть», — добавил он.
Кубок Гагарина изготовили в ювелирной студии Владимира Майзеля из серебра 925-й пробы с частичным покрытием позолотой. Трофей назвали в честь первого космонавта и вручают победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008-2009. Действующий обладатель Кубка — московский ЦСКА.
Трофей передвигается по стране в ударопрочном водонепроницаемом кофре строго вертикально и в сопровождении сотрудников Спецсвязи. Переносят кубок минимум два человека и только в перчатках. Чаша кубка вмещает 12 литров (это как содержимое 16 бутылок шампанского). Кубок высотой 84,5 см весит 19 кг.
Трофей спроектировали так, чтобы его было удобно поднять над головой, но Бадюков признался, что это все равно нелегко: «Особенно после игр, когда ты просто выключен. У многих спортсменов бывает, что садишься крутить велосипед во время плей-офф (по идее нужно пропотеть, выгнать молочную кислоту из мышц), на максималке крутишь и у тебя нет элементарно пота. Потому что в организме уже нет влаги. Ты на месяц-полтора абстрагируешься от обычной жизни, потому что если будут мысли не о хоккее, это может стать фатальным для команды.
У меня дочка младшая (13 лет) спрашивает: «А правда, что в день игры вы всегда едите одну и ту же еду, ну там макароны, спагетти». Я отвечаю: «Я тебе больше скажу, в день игры каждая минута расписана в голове. Не потому что мы суеверны — это нормальный процесс подготовки к игре, когда ты контролируешь каждую свою минуту: где кто должен сидеть в автобусе, кто каким должен выйти на лед, что надо взять из формы и так далее. Ты контролируешь свой мозг — это самодисциплина. Это самое важное для молодых спортсменов: если они правильно построят свою самодисциплину, будет больше шансов, что и в спорте будет все получаться».
На металлической табличке кубка с именами хоккеистов-чемпионов (на фото выше) есть еще 11 позиций, которые клуб вправе заполнить сам — именами, например, массажистов, врачей или сотрудников пресс-службы.
Есть у трофея и деталь, которая может стать предметом спора в 2026 году: по кругу он украшен мини-шайбами с названиями команд-победителей. Сейчас из них свободны только три места. «Возможно, пойдут по пути Кубка Стэнли», — предполагает ведущий. Там с опоры трофея снимают нижнее из пяти колец и отправляют его в Зал хоккейной славы в Торонто.
Бег вместо экскурсий и обычай не смотреть на Кубок
На следующий день, 14 февраля, «Ростелеком» представил Кубок в Российском международном олимпийском университете (РМОУ). С самого утра студенты ждали прибытия трофея и чемпиона, Алексея Бадюкова, — несмотря на занятость перед грядущим матчем ХК «Сочи», он приехал поддержать их начинания и ответить на вопросы о большом спорте.
Студентов интересовало, какая мотивация для Алексея и клуба была важнее — материальная или нематериальная, как удалось обойти сильные команды в чемпионате и другие спортивные детали. Обладатель Кубка Гагарина ответил, что о материальной составляющей думалось в последнюю очередь, к тому же о ней становилось известно только спустя месяц после соревнований, а вот на трофей, который стоял на виду в преддверии последних матчей, среди игроков и вовсе был обычай специально не смотреть.
Патриша хочет узнать, как чемпиону удается поддерживать форму, несмотря на уже управленческую позицию в профессиональном спорте. Алексей отвечает, что давно полюбил бег и, где бы ни был, всегда пробегал по 10 км в день: «Это заменяло мне экскурсию. Когда ты бежишь — внедряешься внутрь города, начинаешь чувствовать его по полной программе. Мне это понравилось, и это пошло. Я участвовал и в полумарафоне, попробовал 21 км пробежать. На второй раз понял, что это не мое, потому что мы, хоккеисты, все-таки нацелены всегда были максимум на 10 км. Так и удавалось поддерживать форму, увы, сейчас времени все меньше».
Студентка Ольга учится на международной программе MSA на спортивного менеджера. Решение переехать сюда из Санкт-Петербурга на целый год зрело несколько лет. Девушка делится: такие встречи, как сегодня, дают силы двигаться дальше: «В какой-то момент каждый из нас должен принимать решения, связанные с будущей карьерой. Я очень рада, что я здесь, что встречусь с такими же ребятами, которые приехали из разных стран и из России. У нас есть одно большое желание: работать в спорте и продвигать олимпийское движение, спорт и просто физическую культуру. Быть здоровыми, счастливыми, успешными».
По видеосвязи к встрече присоединился и ректор РМОУ Лев Белоусов: «Я приветствую Алексея Бадюкова, спасибо, что вы пришли. Ваш тезка, Алексей Касатонов вместе с Владимиром Мышкиным были у нас в гостях, выступали перед ребятами — хоккейные легенды. И это тоже связывает нас с хоккеем. Наконец, Владимир Потанин — владелец компании Интеррос, которая является одним из наших учредителей, он же фанат хоккея, он сам играет в хоккей и весьма результативно. <...> Я благодарю «Ростелеком» и КХЛ за то, что они привезли к нам этот удивительный трофей. И, памятуя о том, что это трофей имени Юрия Гагарина, я свое приветствие хочу завершить тем же словом, с которого начал свой старт Юрий Гагарин: «Поехали!»
Роад-шоу Кубка организовал «Ростелеком» совместно с КХЛ при поддержке министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, администрации Сочи и Российского международного олимпийского университета. 16 и 17 февраля трофей встретил Владикавказ. А уже на следующий день 10-дневное путешествие Кубка Гагарина завершилось в Астрахани.