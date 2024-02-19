«Рядом с ним дети научатся мечтать»: как в Сочи встретили Кубок Гагарина

После часа дня 13 февраля к сочинскому Музею спортивной славы на Советской начали подтягиваться посетители. В этот день город принял эстафету тура Кубка Гагарина — главного трофея Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кубок путешествует по городам России в рамках роад-шоу «Ростелекома» ежегодно уже 9 лет подряд. Гости могут не только рассмотреть главный хоккейный приз и сделать фото, но и лично пообщаться со звездами хоккея — амбассадорами мероприятия, получить их автограф, а еще поучаствовать в квизах и выиграть памятные подарки. Старт 10-дневному маршруту Кубка дали на всероссийской выставке-форуме «Россия» в Москве, а 11 февраля первыми на юге страны трофей увидели ростовчане. Следующий пункт назначения — Сочи. Проводником в мир большого хоккея на празднике стал двукратный обладатель Кубка в составе казанского «Ак Барса» Алексеей Бадюков.

«Кубок, который тяжело сломать и тяжело добыть» Фамилию звезды КХЛ выгравировали на трофее одной из первых, после победы клуба над ярославским «Локомотивом» в плей-офф сезона 2008-2009. «Причем сначала написали по-другому — «Бандюков». Все шутили над этим, но потом все же исправили», — вспоминает Алексей. Первый свой Кубок Гагарина чемпион встретил на костылях. «В этом матче я сломал ногу, доктор сделал снимок и «поздравил» с окончанием сезона, я был возле стекла, переживал за ребят», — делится он. Еще сложнее достался второй трофей: в плей-офф от нервных перегрузок и травм «сломалось полкоманды», а сам Алексей успел подержать кубок только 20 минут до того, как узнал, что клуб не продлит с ним контракт. Позже уже двукратный обладатель Кубка Гагарина продолжил спортивную карьеру в московском ЦСКА.

Сейчас Бадюков занимает пост заместителя генерального директора по хоккейным операциям в ХК «Сочи». «У нас в школе занимаются больше 200 детей. Мы уверены, что скоро не только в профессиональных клубах Сочи, но и в других командах КХЛ появятся имена сочинских игроков. Огромное спасибо «Ростелекому» за то, что привезли кубок. Это некий грааль для спортсмена», — считает чемпион. Сильные эмоции Кубок вызывает и у маленьких гостей. Вот один из воспитанников детско-юношеской команды ХК «Сочи» увлеченно рассматривает надписи на Кубке и о чем-то говорит с кумиром:

Кубок Гагарина © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Замглавы Сочи Вадим Снегирев отметил, что в спортивных клубах и школах хоккеем занимаются более 2 тыс. человек, 400 из них — дети. Министр спорта Кубани, чемпион мира по универсальному бою Серафим Тимченко считает, что «рядом с этим кубком дети научатся мечтать». Директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков поделился эмоциями: «Таких великих людей видишь не каждый день, я этим горжусь, будет что рассказать своим детям».

В перерывах между автографами и памятными фото с гостями Алексей рассказал: еще до создания Кубка Гагарина, в 2006 году, в Омске с казанским «Ак Барсом» выигрывали Кубок ПХЛ и, празднуя, сломали его. «Тогда стало ясно, что нужна какая-то реорганизация, и в итоге появился вот этот Кубок, который очень тяжело, поверьте, сломать и очень тяжело добыть», — добавил он.

Кубок Гагарина изготовили в ювелирной студии Владимира Майзеля из серебра 925-й пробы с частичным покрытием позолотой. Трофей назвали в честь первого космонавта и вручают победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008-2009. Действующий обладатель Кубка — московский ЦСКА.



Трофей передвигается по стране в ударопрочном водонепроницаемом кофре строго вертикально и в сопровождении сотрудников Спецсвязи. Переносят кубок минимум два человека и только в перчатках. Чаша кубка вмещает 12 литров (это как содержимое 16 бутылок шампанского). Кубок высотой 84,5 см весит 19 кг.

Алексей Бадюков © Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома»

Трофей спроектировали так, чтобы его было удобно поднять над головой, но Бадюков признался, что это все равно нелегко: «Особенно после игр, когда ты просто выключен. У многих спортсменов бывает, что садишься крутить велосипед во время плей-офф (по идее нужно пропотеть, выгнать молочную кислоту из мышц), на максималке крутишь и у тебя нет элементарно пота. Потому что в организме уже нет влаги. Ты на месяц-полтора абстрагируешься от обычной жизни, потому что если будут мысли не о хоккее, это может стать фатальным для команды.

У меня дочка младшая (13 лет) спрашивает: «А правда, что в день игры вы всегда едите одну и ту же еду, ну там макароны, спагетти». Я отвечаю: «Я тебе больше скажу, в день игры каждая минута расписана в голове. Не потому что мы суеверны — это нормальный процесс подготовки к игре, когда ты контролируешь каждую свою минуту: где кто должен сидеть в автобусе, кто каким должен выйти на лед, что надо взять из формы и так далее. Ты контролируешь свой мозг — это самодисциплина. Это самое важное для молодых спортсменов: если они правильно построят свою самодисциплину, будет больше шансов, что и в спорте будет все получаться».

Табличка с именами спортсменов на Кубке Гагарина © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кубок Гагарина © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На металлической табличке кубка с именами хоккеистов-чемпионов (на фото выше) есть еще 11 позиций, которые клуб вправе заполнить сам — именами, например, массажистов, врачей или сотрудников пресс-службы. Есть у трофея и деталь, которая может стать предметом спора в 2026 году: по кругу он украшен мини-шайбами с названиями команд-победителей. Сейчас из них свободны только три места. «Возможно, пойдут по пути Кубка Стэнли», — предполагает ведущий. Там с опоры трофея снимают нижнее из пяти колец и отправляют его в Зал хоккейной славы в Торонто.

Бег вместо экскурсий и обычай не смотреть на Кубок На следующий день, 14 февраля, «Ростелеком» представил Кубок в Российском международном олимпийском университете (РМОУ). С самого утра студенты ждали прибытия трофея и чемпиона, Алексея Бадюкова, — несмотря на занятость перед грядущим матчем ХК «Сочи», он приехал поддержать их начинания и ответить на вопросы о большом спорте.

Роад-шоу Кубка Гагарина в Российском международном олимпийском университете © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Студентов интересовало, какая мотивация для Алексея и клуба была важнее — материальная или нематериальная, как удалось обойти сильные команды в чемпионате и другие спортивные детали. Обладатель Кубка Гагарина ответил, что о материальной составляющей думалось в последнюю очередь, к тому же о ней становилось известно только спустя месяц после соревнований, а вот на трофей, который стоял на виду в преддверии последних матчей, среди игроков и вовсе был обычай специально не смотреть. Патриша хочет узнать, как чемпиону удается поддерживать форму, несмотря на уже управленческую позицию в профессиональном спорте. Алексей отвечает, что давно полюбил бег и, где бы ни был, всегда пробегал по 10 км в день: «Это заменяло мне экскурсию. Когда ты бежишь — внедряешься внутрь города, начинаешь чувствовать его по полной программе. Мне это понравилось, и это пошло. Я участвовал и в полумарафоне, попробовал 21 км пробежать. На второй раз понял, что это не мое, потому что мы, хоккеисты, все-таки нацелены всегда были максимум на 10 км. Так и удавалось поддерживать форму, увы, сейчас времени все меньше».

Студентка Ольга учится на международной программе MSA на спортивного менеджера. Решение переехать сюда из Санкт-Петербурга на целый год зрело несколько лет. Девушка делится: такие встречи, как сегодня, дают силы двигаться дальше: «В какой-то момент каждый из нас должен принимать решения, связанные с будущей карьерой. Я очень рада, что я здесь, что встречусь с такими же ребятами, которые приехали из разных стран и из России. У нас есть одно большое желание: работать в спорте и продвигать олимпийское движение, спорт и просто физическую культуру. Быть здоровыми, счастливыми, успешными».

Студентка РМОУ на роад-шоу Кубка Гагарина © Фото Марины Солошко, Юга.ру

По видеосвязи к встрече присоединился и ректор РМОУ Лев Белоусов: «Я приветствую Алексея Бадюкова, спасибо, что вы пришли. Ваш тезка, Алексей Касатонов вместе с Владимиром Мышкиным были у нас в гостях, выступали перед ребятами — хоккейные легенды. И это тоже связывает нас с хоккеем. Наконец, Владимир Потанин — владелец компании Интеррос, которая является одним из наших учредителей, он же фанат хоккея, он сам играет в хоккей и весьма результативно. <...> Я благодарю «Ростелеком» и КХЛ за то, что они привезли к нам этот удивительный трофей. И, памятуя о том, что это трофей имени Юрия Гагарина, я свое приветствие хочу завершить тем же словом, с которого начал свой старт Юрий Гагарин: «Поехали!»