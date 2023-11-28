Подарки и призы к Новому году 2024. Рассказываем о новогодней акции «Создавайте праздник как в детстве»

Реклама ООО "Агроторг" ИНН: 7825706086 ERID: j1SVHyf65EC2YEmhX
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Изображение от jcomp на Freepik
    © Изображение от jcomp на Freepik
  • © Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik
    © Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

В суматохе предпраздничных дней стоит не забывать и о себе. «Пятёрочка» дарит каждому покупателю приятные подарки и возможность выиграть существенный приз, не тратя ни денег, ни времени, а просто делая ежедневные покупки.

Акция «Создавайте праздник как в детстве» началась 27 ноября и продлится до 31 декабря, а значит, все оставшиеся дни этого года будут наполнены верой в чудеса. Ниже рассказываем подробнее о подарках, которые получит каждый покупатель, и о призах, которые можно выиграть.

Сотри защитный слой монеткой

Многим знакомо чувство ожидания, когда стираешь защитный слой с карточки в ожидании, что же там скрыто. С 27 ноября по 31 декабря 2023 года каждый покупатель «Пятёрочки» за 600 рублей и более в чеке получит новогоднюю скретч-карту, которая подарит целых три сюрприза:

  • статичная многоразовая наклейка для стеклянных поверхностей добавит новогоднего настроения;
  • скидки на покупки в магазинах сети и сервисе «Пятёрочка Доставка» помогут подготовиться к празднику;
  • промокоды от партнёров акции станут хорошим подспорьем в сезон подарков родным и близким.
  • © Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»
    © Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»

1500 призов к Новому году 2024

Кроме того, каждый покупатель, сделав покупку на 600 рублей и более, может зарегистрировать чек на сайте акции и поучаствовать в розыгрыше призов, каждый из которых украсит ваш дом и вашу жизнь:

  • новогодние ели;
  • сертификаты номиналом до 25 тысяч рублей на украшение дома и оформление праздничного стола;
  • бытовая техника и электроника за покупку товаров-партнёров акции.

Выиграйте 100 000 рублей со своим другом!

Самый крупный денежный приз достанется одной паре друзей. Для этого нужно так же сделать покупку на 600 рублей и более, зарегистрировать чек на сайте акции или в приложении и отправить приглашение к участию своему другу. Ему нужно будет зарегистрироваться самому и отсканировать там же свой первый чек. Теперь вы получили шанс на выигрыш!

Новогодняя игра в мобильном приложении

Всех пользователей мобильного приложения ждет новогодняя игра с множеством головоломок, интересных заданий и приятных сюрпризов.

Каждый день игрок получает три игровые попытки, а те, у кого оформлена подписка «Пакет Х5», еще одну дополнительную. Получить другие игровые попытки можно за чек на покупку от 600 рублей, обменяв баллы лояльности (копятся в приложении, когда вы делаете покупки) или согласившись на рекламные коммуникации. Баллы лояльности можно обменять еще и на бустеры, которые помогут пройти уровни быстрее. Зачем это нужно?

  • при прохождении 10-го уровня участники получают шанс на выигрыш сертификатов в «Пятёрочку», онлайн-магазины одежды, магазины спортивной одежды или парфюмерии;
  • пройдя 30-й уровень, игроки могут выиграть смартфоны, умные колонки, беспроводные наушники, сертификаты в магазин для дома;
  • на 60-м уровне в списке призов уже появляются премиальные фены, ноутбуки, роботы-пылесосы, кофемашины и сертификаты в «Пятёрочку» на 50 000 рублей!
  • © Скриншот с сайта https://actions.5ka.ru/promo-271123
    © Скриншот с сайта https://actions.5ka.ru/promo-271123

«Новый год — это время волшебства и исполнения желаний. В этом году торговая сеть «Пятёрочка» решила сделать этот праздник ещё более ярким и впечатляющим, обратившись к воспоминаниям из детства. Так, помимо возможности приобрести все необходимые продукты для новогоднего стола и принять участие в розыгрыше ценных призов, мы дарим нашим покупателям милые многоразовые наклейки с новогодней тематикой, которыми можно украсить свой дом и которые обязательно помогут создать ту самую, незабываемую атмосферу праздника», — Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка».

Подробнее о самой игре:

  • Головоломка в игре предусмотрено 60 уровней, за прохождение каждого игрок сможет получить игровую валюту или призы от сервисов Х5 Group и других партнёров акции.
  • Виртуальная квартира это просторная четырёхкомнатная квартира, в которой есть гостиная, кухня, детская и балкон. На заработанную в игре валюту пользователь сможет обустраивать квартиру к новому году, создавая новогоднее настроение.
  • Розыгрыш подарков участники, прошедшие 10-й, 30-й и 60-й уровни, смогут участвовать в розыгрыше ценных призов. Чем выше уровень, тем больше ценность приза!

Подробнее об условиях акции, сроках и порядке её проведения — на сайте actions.5ka.ru.

Акции Новый год Праздники Продукты питания Технологии Торговля

Смотрите также:

Новости

В Ростове-на-Дону отметят «Слоноуин»
В Краснодаре волонтеры собрали деньги на реставрацию старинной двери дома Баранника
В Краснодаре на выходных пройдут лекции по философии и психологии, а также киновечер с сексологом
Краснодарцев приглашают высадить деревья на Большом острове
В Краснодаре откроется выставка «Зимний бал кукол»
В Краснодаре ввели режим повышенной готовности из-за сильного ветра. В городе падают деревья

Лента новостей

Тест: сможете ли вы сэкономить на связи и интернете в 2024 году?
Вчера, 13:31
Тест: сможете ли вы сэкономить на связи и интернете в 2024 году?
Подарки и призы к Новому году 2024
28 ноября, 16:15 Реклама
Подарки и призы к Новому году 2024
Рассказываем о новогодней акции «Создавайте праздник как в детстве»
Хиты k-pop, Майкл Джексон против QUEEN, рейв-фестиваль
Вчера, 08:25
Хиты k-pop, Майкл Джексон против QUEEN, рейв-фестиваль
10 главных культурных событий зимы 2023-2024 в Краснодаре

Реклама на сайте