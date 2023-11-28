Подарки и призы к Новому году 2024. Рассказываем о новогодней акции «Создавайте праздник как в детстве»

В суматохе предпраздничных дней стоит не забывать и о себе. «Пятёрочка» дарит каждому покупателю приятные подарки и возможность выиграть существенный приз, не тратя ни денег, ни времени, а просто делая ежедневные покупки. Акция «Создавайте праздник как в детстве» началась 27 ноября и продлится до 31 декабря, а значит, все оставшиеся дни этого года будут наполнены верой в чудеса. Ниже рассказываем подробнее о подарках, которые получит каждый покупатель, и о призах, которые можно выиграть.

Сотри защитный слой монеткой Многим знакомо чувство ожидания, когда стираешь защитный слой с карточки в ожидании, что же там скрыто. С 27 ноября по 31 декабря 2023 года каждый покупатель «Пятёрочки» за 600 рублей и более в чеке получит новогоднюю скретч-карту, которая подарит целых три сюрприза: статичная многоразовая наклейка для стеклянных поверхностей добавит новогоднего настроения;

скидки на покупки в магазинах сети и сервисе «Пятёрочка Доставка» помогут подготовиться к празднику;

промокоды от партнёров акции станут хорошим подспорьем в сезон подарков родным и близким.

© Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»

1500 призов к Новому году 2024 Кроме того, каждый покупатель, сделав покупку на 600 рублей и более, может зарегистрировать чек на сайте акции и поучаствовать в розыгрыше призов, каждый из которых украсит ваш дом и вашу жизнь: новогодние ели;

сертификаты номиналом до 25 тысяч рублей на украшение дома и оформление праздничного стола;

бытовая техника и электроника за покупку товаров-партнёров акции. Выиграйте 100 000 рублей со своим другом! Самый крупный денежный приз достанется одной паре друзей. Для этого нужно так же сделать покупку на 600 рублей и более, зарегистрировать чек на сайте акции или в приложении и отправить приглашение к участию своему другу. Ему нужно будет зарегистрироваться самому и отсканировать там же свой первый чек. Теперь вы получили шанс на выигрыш!

Новогодняя игра в мобильном приложении Всех пользователей мобильного приложения ждет новогодняя игра с множеством головоломок, интересных заданий и приятных сюрпризов. Каждый день игрок получает три игровые попытки, а те, у кого оформлена подписка «Пакет Х5», еще одну дополнительную. Получить другие игровые попытки можно за чек на покупку от 600 рублей, обменяв баллы лояльности (копятся в приложении, когда вы делаете покупки) или согласившись на рекламные коммуникации. Баллы лояльности можно обменять еще и на бустеры, которые помогут пройти уровни быстрее. Зачем это нужно? при прохождении 10-го уровня участники получают шанс на выигрыш сертификатов в «Пятёрочку», онлайн-магазины одежды, магазины спортивной одежды или парфюмерии;

пройдя 30-й уровень, игроки могут выиграть смартфоны, умные колонки, беспроводные наушники, сертификаты в магазин для дома;

на 60-м уровне в списке призов уже появляются премиальные фены, ноутбуки, роботы-пылесосы, кофемашины и сертификаты в «Пятёрочку» на 50 000 рублей!

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