Тест: сможете ли вы сэкономить на связи и интернете в 2024 году?
Задача: сложите стоимость вашей мобильной связи и интернета в месяц. А теперь прибавьте к ней ежемесячную абонплату за домашний Wi-Fi и телевидение. Если получилось больше 650 рублей, срочно пройдите тест и перестаньте так много тратить.
С вас — шесть ответов, с нас — выгодный пакетный тариф от МТС (и лайфхак, как в новом году сэкономить на интернете с помощью соседей. Для этого не придется взламывать их Wi-Fi!).
Спасибо, что прошли наш тест!
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Сможете ли вы сэкономить на связи и интернете в 2024 году?
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