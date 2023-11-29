Тест: сможете ли вы сэкономить на связи и интернете в 2024 году?

Задача: сложите стоимость вашей мобильной связи и интернета в месяц. А теперь прибавьте к ней ежемесячную абонплату за домашний Wi-Fi и телевидение. Если получилось больше 650 рублей, срочно пройдите тест и перестаньте так много тратить.

С вас — шесть ответов, с нас — выгодный пакетный тариф от МТС (и лайфхак, как в новом году сэкономить на интернете с помощью соседей. Для этого не придется взламывать их Wi-Fi!).