В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий для женщин. 40 компаний предложат 1300 рабочих мест

Краснодарский край

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  • © Фото Dragen Dzigic, freepik.com
    © Фото Dragen Dzigic, freepik.com

В Краснодаре 9 ноября в преддверии Дня матери пройдет ярмарка вакансий «Профессиональный мир женщины»

40 работодателей проведут беседы с кандидатами в двух центрах «Работа России» — на улице Петра Метальникова, 42 и на 1-й Заречной, 17. Соискателям предложат вакансии рабочих и служащих в сфере услуг, швейного дела, торговли, образования, медицины, транспорта — всего около 1300 мест.

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Также женщины смогут пройти тесты по профориентации и оценке компетенций. При необходимости психологи помогут им подобрать программу обучения или переобучения по востребованной профессии, сообщает пресс-служба мэрии.

Посетить ярмарку вакансий, напрямую пообщаться с работодателями, получить консультации по правилам составления резюме и поведению на собеседовании можно 9 ноября с 9:00 до 12:00. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, по данным аналитиков, сейчас в Краснодарском крае открыто 10,5 тыс. вакансий по рабочим профессиям. 90% из них подойдут специалистам со средним образованием. За год спрос на рабочих в регионе вырос на 69%.

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