Работники со средним образованием стали востребованнее в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя pressfoto с сайта freepik.com
    © Фото пользователя pressfoto с сайта freepik.com

Эксперты выяснили, как на Кубани за год изменился спрос на специалистов со средним образованием и сколько им готовы платить

По данным аналитиков hh.ru, сейчас в Краснодарском крае открыто 10,5 тыс. вакансий по рабочим профессиям. 90% из них подойдут специалистам со средним образованием. За год спрос на рабочих в регионе вырос на 69%.

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Исследование показало, что среди сотрудников без высшего образования работодатели чаще ищут автослесарей, автомехаников, грузчиков, поваров и кладовщиков. Также в топ вошли машинисты, механики, сервисные инженеры, токари, сварщики, сантехники и швеи.

 «Несмотря на устоявшийся стереотип, что люди с рабочими профессиями мало зарабатывают и в целом их сфера совсем не престижна, эти специалисты, так называемые «синие воротнички», — одни из самых востребованных сотрудников на Кубани. Да и уровень зарплат у них растёт самыми активными темпами по сравнению с теми же офисными сотрудниками и даже ИТ-специалистами», — рассказала директор сервиса по поиску работы Олеся Лавренова.

При этом, на одну вакансию среди рабочих специальностей в крае приходится только 2,1 резюме, что, по словам экспертов, говорит о кадровом дефиците в этой сфере.

Диапазон зарплат у рабочего персонала в январе-октябре 2023 года составлял 45 — 80,5 тыс. рублей. У вахтовых вакансий уровень дохода начинается от 100 тыс. рублей и выше. В прошлом году диапазон заработка был ниже — от 35,5 до 63 тыс. рублей.

Наниматели предлагают для рабочих возможность карьерного роста, обучения, повышения квалификации, ДМС, бесплатное питание и спецодежду на все сезоны. Вахтовым сотрудникам оплачивают проезд, питание, проживание, а также предоставляют общежития иногородним.

Как писали ранее Юга.ру, жителям Кубани, по данным аналитиков, не хватает своей текущей зарплаты.

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Работники со средним образованием стали востребованнее в Краснодарском крае
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