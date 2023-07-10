«Была распродажа, он и взял». Кто и зачем хранит у себя во дворе в Краснодаре настоящий самолет

В одном из частных дворов Краснодара находится настоящий самолет. Он даже отмечен на картах, но координаты мы не указывать не будем — найти такое чудо стоит самому. Подсказка: нужно идти примерно 2,5 км по так называемой тропе здоровья на Затоне к ЖК «Другие берега». Именно туда пошла журналистка Юга.ру Иолина Грибкова, чтобы узнать, кому и зачем понадобилось хранить самолет в своем дворе. Моему взору открывается небольшой и довольно тихий район с частным сектором. Людей на улице нет, что немудрено. Одни в будний день работают, другие просто не хотят выходить в сорокаградусную жару. Самолет я нашла довольно быстро, его видно издалека. Еще бы — такая махина. Сразу скажу, что он лежит на земле не целиком, а частями. Но даже они — гигантские и производят впечатление. Невольно задаешься вопросами: как, а главное — зачем? Судно во дворе под открытым небом — Ан-10, советский среднемагистральный турбовинтовой самолет. Его привезли в Краснодар в начале 1970-х годов. Практически весь флот таких воздушных лайнеров был списан из-за конструктивных недостатков. В 1987 году борт с номером «СССР-11192» решили утилизировать, но он каким-то образом оказался во дворе жилого дома. Детали авиационной машины с годами заметно обветшали. Хорошо сохранились кусок фюзеляжа и крыло, но их покрыли многочисленными граффити. Вокруг и внутри самолета давно образовалась свалка. Валяются салфетки, стаканчики из-под кофе, бутылки, детские игрушки и многое другое.

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Если честно, ходить по нему было страшно — в корпусе много дыр, и он поскрипывает. Все время думаешь: или провалишься вниз, или придется отбиваться от выползшей змеи. Самолет находится в тени многочисленных деревьев, а рядом протекает Кубань. Как результат — летом здесь очень много комаров. Поэтому если планируете хорошенько исследовать объект, а не просто сделать несколько снимков рядом с ним, возьмите с собой репеллент. Участок, на котором частично находится самолет, выглядит заброшенным. Попыталась заглянуть внутрь: вся территория завалена металлоломом, у калитки стоят потихоньку загнивающий автобус, деревянный дом, умывальник. Но тут навстречу мне выходят кошка с уже подросшими котятами. Сразу закрадывается сомнение — может тут всё-таки кто-то живет? Решаю поспрашивать у местных жителей о хозяине дома. Навстречу быстро шагает женщина с мальчиком лет семи. На мой вопрос она отвечает, что не знает ни о самолете, ни уж тем более о том, кто им владеет. Компания мужчин оказалась не из здешних (делают тут ремонт), они тоже не в курсе. Потом увидела двух пацанов на вид лет десяти — уж они-то точно знают. Какой ребенок откажется от возможности исследовать настоящий самолет. Но и тут промах, дети даже не слышали о нем. Проезжающий мимо меня на велосипеде мужчина сообщил лишь, что воздушное судно лежит во дворе лет десять, может больше. Подробностей рассказать не смог.

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

У забора одного из домов вижу седовласого мужчину лет 65. Спрашиваю, знает ли он что-нибудь о самолете и его владельце. Тот утвердительно кивает. «Ужба Александр Иванович. Знаю, что он афганец, был председателем квартального комитета, неоднократно нами избирался. Потом отошел от активной деятельности. Самолет появился у него во дворе еще в 1980-х. Он работал то ли в аэропорту, то ли на аэродроме. Была распродажа, он и взял себе самолет. У него там еще ЗИЛ-130 стоит и микроавтобус «Мерседес» белый», — рассказал Геннадий Алексеевич. Порекомендовал мне сходить к нынешней квартальной, Вере Григорьевне. Она сменила Александра Ужбу на посту. По его словам, женщина многое может рассказать о нем. «Не смотрите, что дом кажется заброшенным, в нем живут. Я видел в окне свет», — подытожил Геннадий Алексеевич. Отправляюсь искать дом Веры Григорьевны. Несколько раз нажимаю на звонок, никто не выходит. Через некоторое время вижу во дворе девушку, спрашиваю хозяйку. Отвечает, что квартальная будет только вечером, и рекомендует позвонить ей — на табличке указан номер телефона. Вера Григорьевна сказала, что не готова обсуждать со мной Александра Ужбу. Якобы она уже давала интервью для какой-то газеты, текст увидел владелец самолета и был очень недоволен. Однако сообщила, что еще в советское время это воздушное судно установили в Первомайской роще (ныне — «Чистяковская роща»). На борту Ан-10 открылся детский кинотеатр «Аннушка». В середине 1990-х он перекочевал во двор Александра. Вера Григорьевна сказала, что утром видела владельца дома, и посоветовала громче кричать и стучать по калитке, а на крайний случай — оставить ему записку.

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Я звала Александра Ивановича со всех сторон двора, но мне никто не отвечал. Когда предприняла последнюю попытку и на носочках заглянула через забор, увидела человека, который умывался. Окликнула.

Ко мне вышел высокий мужчина с глубокими морщинами на лице и спелым персиком в руке. В голубой рубашке с коротким рукавом и черных штанах-шароварах, на ногах — черные сапоги по колено. К сожалению, сфотографировать себя он не позволил, да и говорить сначала отказался. Но кое-какую информацию получить все-таки удалось. «Живу в этом доме с самого рождения, он мне от отца достался. Мне скоро будет 77 лет. Получил самолет в советские годы от Министерства обороны, когда уходил на пенсию», — вспоминает мужчина. На вопрос, как ему вообще пришла идея забрать себе самолет, Александр ответил, что на пенсии хотел от всего отвлечься. «Когда продам дом, уеду на побережье. А из обломков и внутреннего оборудования создам катамараны и другие плавательные средства. Я владею всеми видами сварки, даже плазменной. Если уложусь в сроки, то увезу все с собой, если нет — буду разбирать прямо здесь», — объяснил Ужба. Выходить в море на них он планирует сам, в свое удовольствие. О сдаче катамаранов в прокат речи нет. Александр признался, что в том числе при его непосредственном участии в парке 30-летия Победы появилась знаменитая подводная лодка М-261 — «воздух закачали в нее и все, всплыла».

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру