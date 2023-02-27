В феврале 2023 года в Центре репродукции и генетики Клиники Екатерининская появилась новая услуга — культивирование эмбрионов в новом инкубаторе с искусственным интеллектом. Он фиксирует на видео первые дни жизни эмбриона и выставляет ему оценки.

О том, как это помогает парам стать ближе к заветной беременности, и о других новинках репродуктивной медицины Юга.ру узнали у руководителя Центра репродукции и генетики, эмбриолога, кандидата медицинских наук Надежды Семеновой.

Меньше стресса, больше безопасности Раньше впервые увидеть будущего малыша родители могли только на определенном этапе ЭКО — при переносе эмбриона в полость матки. Теперь наблюдать за зарождением жизни с самого первого дня можно на мониторе своего компьютера.

«Наш новый инкубатор оснащен системой покадровой съемки time-laps, которая непрерывно фиксирует весь процесс культивирования эмбрионов и позволяет отбирать лучших для дальнейшего переноса. В несколько минут мы вмещаем первые 5-6 дней формирования и развития эмбриона, и отдаем видеозапись на флешке родителям. Это кажется невероятным и волшебным», — рассказывает Надежда.

© Фото предоставлено пресс-службой Клиники Екатерининская

В «умный» инкубатор встроены камера и микроскоп. Каждые 10 минут система делает снимки эмбриона, а потом склеивает их в короткометражное видео.

Но режим «таймлапс» здесь — не просто для развлечения. С помощью видео врачи могут вовремя увидеть отклонения в развитии эмбриона и отобрать лучших «кандидатов» на дальнейший перенос, не вмешиваясь в естественный и хрупкий процесс их созревания.

Доктор объясняет: «Чтобы проверить, правильно ли проходит дробление, нам больше не надо вытаскивать эмбрион из инкубатора и подвергать стрессовой нагрузке. Теперь мы можем в любой момент просмотреть видеозапись, а эмбрионы продолжат безмятежно созревать в комфортной для себя среде. В оценке этапов развития эмбриона нам помогает искусственный интеллект, так получается двойной контроль».

Зачем ставить оценки эмбрионам? Внутри «умного» инкубатора — база данных из тысяч протоколов ЭКО с исходами в контексте наступления беременности и рождения ребенка. Сначала искусственный интеллект фиксирует и оценивает основные этапы развития эмбриона. Корректность результатов наблюдения искусственного интеллекта обязательно проверяет врач-эмбриолог: подтверждает их, если согласен, или корректирует. Затем инкубатор дает оценку эмбриона в цифрах — чем больше показатель, тем выше шансы на успешную имплантацию. Самых «перспективных» эмбрионов готовят к переносу в первую очередь.

«Раньше, чтобы добраться до лучшего эмбриона, надо было перебирать их, а сейчас мы можем сократить количество попыток и сразу перенести эмбрион с наибольшим потенциалом к имплантации и беременности», — говорит эксперт.

© Фото предоставлено пресс-службой Клиники Екатерининская

Какие еще репродуктивные технологии помогают увеличить шансы на беременность при ЭКО?

Если бесплодие возникло из-за того, что сперматозоид не смог сам оплодотворить яйцеклетку, врачи клиники применяют метод ИКСИ — сами вводят мужские половые клетки в яйцеклетку.

В клинике используют различные способы отбора сперматозоидов. Важный фактор — их зрелость и отсутствие ДНК-фрагментаций — разделения или разрыва нитей ДНК на части. Чтобы получить фракцию сперматозоидов без таких разрывов, скоро в Клинике Екатерининская внедрят новейший метод селекции сперматозоидов — микрофлюидику.

«Еще один метод — активация ооцитов [женских половых клеток] ионофором кальция для правильного оплодотворения. Его мы применяем чаще всего в трех случаях: при низком проценте оплодотворения яйцеклеток, при мужском факторе бесплодия и после криоконсервации ооцитов. Кроме этого, выполняем генетическую диагностику эмбриона», — добавляет Надежда.

© Фото предоставлено пресс-службой Клиники Екатерининская

Как и кто выбирает подходящий метод оплодотворения? Путь к беременности методом ЭКО начинается с визита ко врачу-репродуктологу. «Он изучает анамнез, при необходимости собирает консилиум врачей других профилей, чтобы мы посмотрели на пару со всех сторон и выстроили максимально эффективный курс», — объясняет руководитель Центра. Для некоторых пар именно ЭКО — единственный шанс забеременеть. Современная репродуктивная медицина в Краснодаре располагает целым арсеналом технологий, которые помогают увеличить шанс на успех в протоколе ЭКО.

Еще больше интересного о новинках репродуктологии Надежда Семенова рассказала на видео.

Ранее Юга.ру рассказывали три личных истории о беременности и родах, которыми поделились пациентки клиники Екатерининская.