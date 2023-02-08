Любовь — это... когда даришь подарки. «Пятёрочка» запустила новую акцию к праздникам
В «Пятёрочке» стартовала акция «Выгодно-подарочный период». В канун Дня всех влюбленных, 23 Февраля и 8 Марта торговая сеть разыгрывает среди своих посетителей более 3 тыс. призов, в числе которых — подарочные карты, цифровая и бытовая техника.
Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» до 20 марта 2023 года. За каждую покупку на сумму от 450 рублей в одном чеке покупатели будут получать электронную открытку в стиле вкладышей популярной жевательной резинки Love Is, отрисованную эксклюзивно для «Пятёрочки». За весь период акции можно собрать всю коллекцию из 10 эксклюзивных открыток и принять участие в розыгрыше умного телевизора. А еще открытками можно поделиться с друзьями и близкими в мессенджерах.
Кроме того, покупатели могут выиграть подарочные карты в магазины торговой сети номиналом 4 тыс. рублей и подарки для самых любимых — сертификаты на спа-процедуру, в салон красоты или на отдых в загородном отеле. Чтобы участвовать в розыгрыше, надо зарегистрировать свой чек на сумму от 450 рублей на сайте actions.5ka.ru. Статус розыгрыша удобно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.
Среди пользователей сервиса экспресс-доставки в рамках акции еженедельно разыгрывается смартфон.
В акции предусмотрены и дополнительные призы от партнеров. При наличии в чеке на сумму от 450 рублей определенных товаров покупатели могут принять участие еще и в еженедельном розыгрыше ценных призов, среди которых — планшеты, умные часы, набор для укладки волос, сертификаты на покупки в магазинах цифровой техники и многое другое.
Также «Пятёрочка» дает возможность всем друзьям стать обладателями популярных смартфонов актуального поколения. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции — пройдя по ней, он должен зарегистрировать и загрузить чек в личном кабинете. По итогам розыгрыша одна пара друзей получит новые смартфоны — каждый по одному гаджету.
Более подробно об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.