Любовь — это... когда даришь подарки. «Пятёрочка» запустила новую акцию к праздникам

В «Пятёрочке» стартовала акция «Выгодно-подарочный период». В канун Дня всех влюбленных, 23 Февраля и 8 Марта торговая сеть разыгрывает среди своих посетителей более 3 тыс. призов, в числе которых — подарочные карты, цифровая и бытовая техника. Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» до 20 марта 2023 года. За каждую покупку на сумму от 450 рублей в одном чеке покупатели будут получать электронную открытку в стиле вкладышей популярной жевательной резинки Love Is, отрисованную эксклюзивно для «Пятёрочки». За весь период акции можно собрать всю коллекцию из 10 эксклюзивных открыток и принять участие в розыгрыше умного телевизора. А еще открытками можно поделиться с друзьями и близкими в мессенджерах.

Кроме того, покупатели могут выиграть подарочные карты в магазины торговой сети номиналом 4 тыс. рублей и подарки для самых любимых — сертификаты на спа-процедуру, в салон красоты или на отдых в загородном отеле. Чтобы участвовать в розыгрыше, надо зарегистрировать свой чек на сумму от 450 рублей на сайте actions.5ka.ru. Статус розыгрыша удобно отслеживать в личном кабинете на сайте акции. Среди пользователей сервиса экспресс-доставки в рамках акции еженедельно разыгрывается смартфон.

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