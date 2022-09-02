Велозаезд, азиатский фестиваль, турнир по дрифту, скачки. Куда сходить в первые выходные сентября: список событий от редакции Юга.ру
Редакция Юга.ру выбрала 11 событий, с которых рекомендует начать осень
Посетить фестиваль азиатской культуры
Даже если большинство аэропортов края закрыты, можно на несколько часов очутиться в Азии. 3 сентября по адресу улица Аэродромная, 4 стартует бесплатный фестиваль азиатской культуры.
Программа более чем разнообразная: маркет с ремесленными и массовыми товарами, чайные церемонии, сеансы йоги, практики гвоздестояния, массажные и детские зоны, рестораны с азиатским стрит-фудом, лавки с экзотическими фруктами, лазерное шоу, выступления диджеев и музыкантов.
Принять участие в массовом велозаезде
Он состоится в Краснодаре 3 сентября. Организаторы «Велоночи» решили посвятить её Дню знаний, поэтому участников просят одеться в костюмы школьников и студентов. Также рекомендуют взять с собой воду, осветительные приборы и средства от комаров.
Заезд начнётся в 20:00 на Пушкинской площади. Маршрут пройдёт через улицы Кубанская Набережная, Тургенева, Дзержинского, Офицерская, 40-летия Победы, Восточно-Кругликовская, Филатова, Передовая, Садовая, Промышленная, Будённого и Седина.
Съездить на гончарный фестиваль
3 сентября в этно-комплексе «Атамань» (станица Тамань, Темрюкский район) проведут краевой фестиваль гончарного мастерства «Глины не мять — глэчиков не видать». Мастера со всей Кубани поделятся секретами ремесла. Для юных гостей в станичной «Поглазейне» пройдёт спектакль Краснодарского краевого театра кукол.
4 сентября посетителей ждут квесты, представления на сказочном подворье Бабы Яги, викторины и традиционные дворовые игры.
Прокатиться на дрифт-такси
4 сентября в Усть-Лабинске на автодроме СТК «Пилот» (улица Демьяна Бедного, 1Г) пройдёт первый этап кубка по дрифту.
Фанаты этого вида спорта будут наблюдать за соревнованиями с оборудованной трибуны или из кафе с видом на трассу. В конце гоночного дня любой зритель старше 12 лет может воспользоваться услугой дрифт-такси.
Потанцевать под «Руки вверх!»
Концерт группы, которая прошла путь от провинциальных дискотек до стадионов, состоится 3 сентября на Медальной площади Олимпийского парка Сириус, на фестивале Open-air stage. Обещают новые композиции, неизменные хиты, световые и видеоинсталляции.
Посетить фестиваль уличных театров
Его проведут 3 сентября в Белореченске. Из Санкт-Петербурга, Астрахани, Ростова-на-Дону и других город приедут лучшие команды уличных театров, чтобы показать свои спектакли на площади между администрациями и участке возле здания бывшего кинотеатра «Космос».
Послушать известные саундтреки в исполнении оркестра
4 сентября в сочинском «Зимнем театре» (улица Театральная, 2) пройдёт концерт московского ансамбля камерной музыки Simple Music Ensemble. Зрители услышат творения двух известных и титулованных композиторов современности — Людовико Эйнауди и Ханса Циммера.
В программе их лучшие хиты, в том числе саундтреки к фильмам «Интерстеллар», «Код да Винчи», «Тёмный рыцарь», «Пираты Карибского моря», «Человек дождя, «Гонка», «Шерлок Холмс», «1+1», «Чёрный лебедь», «Я всё ещё здесь», «Искатель воды», «Мамочка», «Начало», «Дюна».
Сделать ставку на скачках
3 сентября на Краснодарском ипподроме пройдут скачки в честь «Дня казака и лошади». Зрителей ждёт шоу: джигитовка, рубка лозы, фланкировка, выступления танцевальных и вокальных коллективов. Также в программе традиционный конкурс шляп, тотализатор, хэндмейд-выставка.
Посетить хоккейный матч
4 сентября в Сочи во дворце спорта «Большой» пройдёт поединок между ХК «Сочи» и ХК «Адмирал» (Владивосток).
Послушать советские политические анекдоты
3 сентября на анапской «Летней эстраде» (улица Горького, 1Д) выступит журналист, телевизионный и радиоведущий Андрей Норкин с авторской программой «Другой формат». В ней он исполняет советские юмористические произведения, читает отрывки из своих собственных, поёт песни, рассказывает истории из жизни, политические анекдоты и байки.