Велозаезд, азиатский фестиваль, турнир по дрифту, скачки. Куда сходить в первые выходные сентября: список событий от редакции Юга.ру

Редакция Юга.ру выбрала 11 событий, с которых рекомендует начать осень

Посетить фестиваль азиатской культуры

Даже если большинство аэропортов края закрыты, можно на несколько часов очутиться в Азии. 3 сентября по адресу улица Аэродромная, 4 стартует бесплатный фестиваль азиатской культуры.

Программа более чем разнообразная: маркет с ремесленными и массовыми товарами, чайные церемонии, сеансы йоги, практики гвоздестояния, массажные и детские зоны, рестораны с азиатским стрит-фудом, лавки с экзотическими фруктами, лазерное шоу, выступления диджеев и музыкантов.

Принять участие в массовом велозаезде

Он состоится в Краснодаре 3 сентября. Организаторы «Велоночи» решили посвятить её Дню знаний, поэтому участников просят одеться в костюмы школьников и студентов. Также рекомендуют взять с собой воду, осветительные приборы и средства от комаров.

Заезд начнётся в 20:00 на Пушкинской площади. Маршрут пройдёт через улицы Кубанская Набережная, Тургенева, Дзержинского, Офицерская, 40-летия Победы, Восточно-Кругликовская, Филатова, Передовая, Садовая, Промышленная, Будённого и Седина.

Съездить на гончарный фестиваль

3 сентября в этно-комплексе «Атамань» (станица Тамань, Темрюкский район) проведут краевой фестиваль гончарного мастерства «Глины не мять — глэчиков не видать». Мастера со всей Кубани поделятся секретами ремесла. Для юных гостей в станичной «Поглазейне» пройдёт спектакль Краснодарского краевого театра кукол.

4 сентября посетителей ждут квесты, представления на сказочном подворье Бабы Яги, викторины и традиционные дворовые игры.