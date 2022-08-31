«Пятёрочка» возобновила работу своих карт лояльности и присоединила их к «X5 Клубу»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»
    © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка», входящая в X5 Group, восстановила работу программы лояльности и при этом расширила ее. Юга.ру — с подробностями.

«Выручай-карты» покупателей стали частью программы лояльности «Х5 Клуб» — копить и использовать свои баллы можно не только в магазинах «Пятёрочки», но и в «Перекрёстках» по всей России. 

Все действующие владельцы «Выручай-карты» стали членами «Х5 Клуба» автоматически и уже могут пользоваться новыми преимуществами. За каждую покупку в любом из магазинов — «Пятёрочке» или «Перекрёстке» — начисляется 0,5% кешбэка от суммы чека, при этом накопленные баллы суммируются за покупки во всех сетях.

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Участники «X5 Клуба» могут продолжать пользоваться любым из двух мобильных приложений и предъявлять на кассе любую из бонусных карт — «Пятёрочки», «Перекрёстка» или «Х5 Клуба». Также покупатели могут начислять и списывать баллы при покупках в магазинах, используя физические или виртуальные карты любой из двух торговых сетей.

Осенью этого года планируется расширить функционал «X5 Клуба»: можно будет выбирать любимые категории с повышенным кешбэком, получать различные персональные предложения и многое другое.

«Мы знаем, как гости ждали восстановления работы нашей программы лояльности, поэтому постарались сделать переход на новый отечественный процессинг максимально быстро, но при этом с соблюдением строжайших требований к качеству и надежности системы. Надеемся, что обновленная программа под названием «Х5 Клуб» станет еще более выгодным и удобным решением для всех, так как она дает возможность экономить на покупках не только в «Пятёрочке», но и в «Перекрёстке», — прокомментировал директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Также Ярцев добавил, что проведенное обновление — это только начало: «Мы продолжим совершенствовать программу, интегрируя в нее дополнительные сервисы и расширяя пул партнеров. Например, скоро планируем подключить онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекрёсток, «Много Лосося», Food.ru, подписку и прочее. Ждем покупателей вкусных свежих продуктов по низким ценам и с возможностью получить больше преимуществ благодаря «Х5 Клубу».

Во время обновления системы с марта по июль 2022 года все баллы за покупки накапливались и сохранялись на счетах покупателей: на данный момент уже доступны для списания баллы за период с марта по июнь 2022 года включительно. Оставшиеся накопленные баллы постепенно доначислят до октября. Часть функционала, например, по кобрендовым проектам, еще дорабатывается.

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