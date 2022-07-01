Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения на всей территории России

1 июля пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о снятии, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других антиковидных мер во всей стране

В ведомстве сообщили, что недельный показатель заболеваемости коронавирусом в России снизился в 64 раза, во всех возрастных группах. Подтвержденные случаи, по данным службы, протекают в легких формах, иногда бессимптомно.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что при ухудшении ситуации ограничения вернут.