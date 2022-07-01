Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения на всей территории России
1 июля пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о снятии, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других антиковидных мер во всей стране
В ведомстве сообщили, что недельный показатель заболеваемости коронавирусом в России снизился в 64 раза, во всех возрастных группах. Подтвержденные случаи, по данным службы, протекают в легких формах, иногда бессимптомно.
«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что при ухудшении ситуации ограничения вернут.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, 30 июня в регионе подтвердили 46 случаев коронавируса. С 17 июня количество новых случаев коронавирус не поднималось выше 88. За две недели скончались 19 человек.
Напомним, что в марте в Краснодарском крае смягчили антиковидные ограничения, но масочный режим отменять не стали.