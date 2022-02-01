Семьи из Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов России получат бесплатные продукты от «Пятёрочки»

Совместная акция «Миллион желаний» проходила с 30 ноября по 10 января, и за это время участие в ней приняли 1 млн 619 тыс. 339 человек со всей России. Важной частью акции стала помощь тем, кому поддержка нужна особенно сильно. За каждого участника в предновогоднем «Миллионе желаний» торговая сеть вместе с партнером перечислили по 3 рубля в «Фонд продовольствия «Русь», а затем удвоили полученную сумму. В результате общий объем пожертвования составил 10 млн рублей.

«Верить в чудо и ждать исполнения своих желаний в новом году свойственно не только детям, но и взрослым. Настроение праздника охватывает всех без исключения, и мы в «Пятёрочке» каждый год стараемся эту атмосферу добра поддерживать, делиться теплом и заботой. Надеюсь, благодаря нашей акции мы вместе с нашими гостями и партнером Coca-Cola в России смогли сделать чуть более счастливыми и тех, кто особенно нуждается во внимании, помощи и поддержке. И сохранили в сердцах веру в чудо и добро», — прокомментировала директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка» Оксана Трофимова.