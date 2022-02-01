Семьи из Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов России получат бесплатные продукты от «Пятёрочки»
Торговая сеть «Пятёрочка» и Coca-Cola в России подвели предварительные итоги акции «Миллион желаний». Благодаря ее участникам 8,7 тыс. нуждающихся семей — подопечных фонда «Русь» — получат бесплатные продуктовые наборы.
Совместная акция «Миллион желаний» проходила с 30 ноября по 10 января, и за это время участие в ней приняли 1 млн 619 тыс. 339 человек со всей России. Важной частью акции стала помощь тем, кому поддержка нужна особенно сильно. За каждого участника в предновогоднем «Миллионе желаний» торговая сеть вместе с партнером перечислили по 3 рубля в «Фонд продовольствия «Русь», а затем удвоили полученную сумму. В результате общий объем пожертвования составил 10 млн рублей.
«Верить в чудо и ждать исполнения своих желаний в новом году свойственно не только детям, но и взрослым. Настроение праздника охватывает всех без исключения, и мы в «Пятёрочке» каждый год стараемся эту атмосферу добра поддерживать, делиться теплом и заботой. Надеюсь, благодаря нашей акции мы вместе с нашими гостями и партнером Coca-Cola в России смогли сделать чуть более счастливыми и тех, кто особенно нуждается во внимании, помощи и поддержке. И сохранили в сердцах веру в чудо и добро», — прокомментировала директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка» Оксана Трофимова.
Фонд «Русь», который вот уже десять лет оказывает помощь продуктами самым незащищенным слоям населения, сформировал 8700 продуктовых наборов, состоящих из молока, масла, консервов, макарон, круп, сладостей, чая и напитков. Общий вес всех наборов превысил 62,6 тонны. Волонтеры фонда уже начали развозить продукты благополучателям из разных регионов — Краснодара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Воронежа, Рязани, Пскова, Костромы, Иванова, Липецка, Челябинска и Вологды.
«Мы рады, что у нас есть возможность, в том числе через такие промоакции, привлекать больше внимания к социальным проблемам. И как следствие — помогать с их решением через объединение усилий ретейлера, производителя и потребителя», — отметила менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами Coca-Cola в России Екатерина Лужных.