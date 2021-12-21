Новогодний фудтрак угостит горячими напитками жителей Краснодара, Сочи, Новороссийска и Анапы

«Пятёрочка» запустила на Северном Кавказе новогодний фудтрак. Побывает праздничный автомобиль и в городах Кубани: до 9 января встретиться с ним смогут жители и гости Краснодара, Сочи, Новороссийска и Анапы. Юга.ру делятся подробностями о новой акции от торговой сети.

Фудтрак будет курсировать по разным районам городов, останавливаясь в определенных точках. На каждой из таких остановок будет играть новогодняя музыка, а все желающие смогут получить не только новогоднее настроение, но и согревающий напиток в подарок. Чтобы угоститься чашечкой кофе или чая, надо сделать пост или сторис в своих соцсетях с хештегом #ПятёрочкаСогревает или зарегистрироваться в мобильном приложении «Пятёрочка». Маленькие гости смогут получить бесплатный леденец.