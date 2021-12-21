Новогодний фудтрак угостит горячими напитками жителей Краснодара, Сочи, Новороссийска и Анапы
«Пятёрочка» запустила на Северном Кавказе новогодний фудтрак. Побывает праздничный автомобиль и в городах Кубани: до 9 января встретиться с ним смогут жители и гости Краснодара, Сочи, Новороссийска и Анапы. Юга.ру делятся подробностями о новой акции от торговой сети.
Фудтрак будет курсировать по разным районам городов, останавливаясь в определенных точках. На каждой из таких остановок будет играть новогодняя музыка, а все желающие смогут получить не только новогоднее настроение, но и согревающий напиток в подарок. Чтобы угоститься чашечкой кофе или чая, надо сделать пост или сторис в своих соцсетях с хештегом #ПятёрочкаСогревает или зарегистрироваться в мобильном приложении «Пятёрочка». Маленькие гости смогут получить бесплатный леденец.
Желание на миллион:
«Для нас очень важно быть еще ближе и интереснее для гостей: будь это поход в магазин за продуктами или обычная прогулка по зимнему городу. Мы уверены, что менять мир к лучшему можно благодаря заботе об окружающих, даже в таких простых вещах, как чашка горячего чая или кофе и создание новогодней атмосферы. Мы рады делиться теплом и дарить яркое праздничное настроение», — отметила начальник отдела маркетинга макрорегиона «Северный Кавказ» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева.
Расписание фудтрака в городах Краснодарского края:
АНАПА
|
21 декабря
вторник
|
40 лет Победы, 1
|
Крепостная, 1А
|
Красноармейская, 2
НОВОРОССИЙСК
|
22 декабря
среда
|
проспект Ленина, 90
|
Героев Десантников, 2/3 (рынок «Южный»)
|
Генерала Серебрякова, 53 (кинотеатр «Нептун»)
|
23 декабря
четверг
|
Анапское шоссе, 39А
|
Толстого, 1
|
наб. Адмирала Серебрякова, 19
|
Бирюзова, 3 (Центральный рынок)
КРАСНОДАР
|
25 декабря
суббота
|
Красная // Карасунская
|
Красная // Буденного (Площадь Флага)
|
Красная // Одесская (Красная, 188)
|
Красная, 206 (кинотеатр «Аврора»)
|
26 декабря
воскресенье
|
Калинина // Октябрьская (Цирк)
|
Головатого // Рашпилевская (ТРК «Галерея»)
|
Коммунаров, 266Б (ТЦ «Центр Города»)
|
Красная // Гаврилова (вокзал «Краснодар-2»)
|
27 декабря
понедельник
|
Ставропольская, 149 (КубГУ)
|
Ставропольская, 252
|
Северная // Садовая (БЦ)
|
Красная, 81 (ТЦ «Арбат»)
|
28 декабря
вторник
|
Калинина, 192 (Площадь трех трамваев)
|
проспект Чекистов, 17 (рынок «Юбилейный»)
|
проспект Чекистов, 1/3 (супермаркет «Табрис»)
|
проспект Чекистов, 36 (ТЦ «5 Звезд»)
|
29 декабря
среда
|
Атарбекова, 5
|
Красных Партизан, 152 (БЦ «Сенат»)
|
Головатого // Рашпилевская (ТРК «Галерея»)
|
Красная, 309
|
30 декабря
четверг
|
Солнечная // Московская
|
Московская // Зиповская
|
1 Мая // 40 лет Победы
|
Разведчика Леонова, 1 (парк «Краснодар»)
|
31 декабря
пятница
|
Красная // Карасунская
|
Красная // Буденного (Площадь Флага)
|
Красная, 188
|
Красная, 206 (кинотеатр «Аврора»)
СОЧИ
|
2 января
воскресенье
|
Цветной бульвар, 5
|
Чайковского, 2 к. 1
|
Московская, 22 (ТРК «Александрия»)
|
Курортный проспект, 5
|
3 января
понедельник
|
Горького, 53 (ЦУМ)
|
Северная, 6 (Sun Sity)
|
Войкова, 14 (Поцелуевский сквер)
|
4 января
вторник
|
Москвина, 2
|
Морской переулок, 3
|
Курортный проспект, 73
|
5 января
среда
|
Ленина, 15Б
|
Бестужева, 1/1
|
Кирова, 58
|
Приреченская, 2
|
6 января
четверг
|
ост. Курорт «Роза Хутор» (Ратуша)
|
наб. Времена Года, 1 (отель «Мариотт»)
|
Эстонская улица, 105 (магазин «Перекресток»)
|
Горная карусель, 3 (магазин «Перекресток»)
|
7 января
пятница
|
Защитников Кавказа, 1 (магазин «Пятёрочка»)
|
Защитников Кавказа, 57 (магазин «Пятёрочка»)
|
Эстонская, 27 (магазин «Пятёрочка)
|
Эстонская, 15/1 // Горная карусель, 9
|
8 января
суббота
|
ост. Курорт «Роза Хутор» (Ратуша)
|
наб. Времена Года, 1 (отель «Мариотт»)
|
Эстонская улица, 105 (магазин «Перекресток»)
|
Горная карусель, 3 (магазин «Перекресток»)