Новогодний фудтрак угостит горячими напитками жителей Краснодара, Сочи, Новороссийска и Анапы

Краснодарский край

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  • © Фото user23443555, freepik.com
    © Фото user23443555, freepik.com

«Пятёрочка» запустила на Северном Кавказе новогодний фудтрак. Побывает праздничный автомобиль и в городах Кубани: до 9 января встретиться с ним смогут жители и гости Краснодара, Сочи, Новороссийска и Анапы. Юга.ру делятся подробностями о новой акции от торговой сети.

Фудтрак будет курсировать по разным районам городов, останавливаясь в определенных точках. На каждой из таких остановок будет играть новогодняя музыка, а все желающие смогут получить не только новогоднее настроение, но и согревающий напиток в подарок. Чтобы угоститься чашечкой кофе или чая, надо сделать пост или сторис в своих соцсетях с хештегом #ПятёрочкаСогревает или зарегистрироваться в мобильном приложении «Пятёрочка». Маленькие гости смогут получить бесплатный леденец.

Желание на миллион:

«Для нас очень важно быть еще ближе и интереснее для гостей: будь это поход в магазин за продуктами или обычная прогулка по зимнему городу. Мы уверены, что менять мир к лучшему можно благодаря заботе об окружающих, даже в таких простых вещах, как чашка горячего чая или кофе и создание новогодней атмосферы. Мы рады делиться теплом и дарить яркое праздничное настроение», — отметила начальник отдела маркетинга макрорегиона «Северный Кавказ» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева.

Расписание фудтрака в городах Краснодарского края:

АНАПА

21 декабря

вторник

40 лет Победы, 1

Крепостная, 1А

Красноармейская, 2

НОВОРОССИЙСК

22 декабря

среда

проспект Ленина, 90

Героев Десантников, 2/3 (рынок «Южный»)

Генерала Серебрякова, 53 (кинотеатр «Нептун»)

23 декабря

четверг

Анапское шоссе, 39А

Толстого, 1

наб. Адмирала Серебрякова, 19

Бирюзова, 3 (Центральный рынок)

КРАСНОДАР

25 декабря

суббота

Красная // Карасунская

Красная // Буденного (Площадь Флага)

Красная // Одесская (Красная, 188)

Красная, 206 (кинотеатр «Аврора»)

26 декабря

воскресенье

Калинина // Октябрьская (Цирк)

Головатого // Рашпилевская  (ТРК «Галерея»)

Коммунаров, 266Б (ТЦ «Центр Города»)

Красная // Гаврилова (вокзал «Краснодар-2»)

27 декабря

понедельник

Ставропольская, 149 (КубГУ)

Ставропольская, 252

Северная // Садовая (БЦ)

Красная, 81 (ТЦ «Арбат»)

28 декабря

вторник

Калинина, 192 (Площадь трех трамваев)

проспект Чекистов, 17 (рынок «Юбилейный»)

проспект Чекистов, 1/3 (супермаркет «Табрис»)

проспект Чекистов, 36 (ТЦ «5 Звезд»)

29 декабря

среда

Атарбекова, 5

Красных Партизан, 152 (БЦ «Сенат»)

Головатого // Рашпилевская (ТРК «Галерея»)

Красная, 309

30 декабря

четверг

Солнечная // Московская

Московская // Зиповская

1 Мая // 40 лет Победы

Разведчика Леонова, 1 (парк «Краснодар»)

31 декабря

пятница

Красная // Карасунская

Красная // Буденного (Площадь Флага)

Красная, 188

Красная, 206 (кинотеатр «Аврора»)

СОЧИ

2 января

воскресенье

Цветной бульвар, 5

Чайковского, 2 к. 1

Московская, 22 (ТРК «Александрия»)

Курортный проспект, 5

3 января

понедельник

Горького, 53 (ЦУМ)

Северная, 6 (Sun Sity)

Войкова, 14 (Поцелуевский сквер)

4 января

вторник

Москвина, 2

Морской переулок, 3

Курортный проспект, 73

5 января

среда

Ленина, 15Б

Бестужева, 1/1

Кирова, 58

Приреченская, 2

6 января

четверг

ост. Курорт «Роза Хутор» (Ратуша)

наб. Времена Года, 1 (отель «Мариотт»)

Эстонская улица, 105 (магазин «Перекресток»)

Горная карусель, 3 (магазин «Перекресток»)

7 января

пятница

Защитников Кавказа, 1 (магазин «Пятёрочка»)

Защитников Кавказа, 57 (магазин «Пятёрочка»)

Эстонская, 27 (магазин «Пятёрочка)

Эстонская, 15/1 // Горная карусель, 9

8 января

суббота

ост. Курорт «Роза Хутор» (Ратуша)

наб. Времена Года, 1 (отель «Мариотт»)

Эстонская улица, 105 (магазин «Перекресток»)

Горная карусель, 3 (магазин «Перекресток»)
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