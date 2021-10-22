Приближаются школьные каникулы — время выдумывать детские развлечения в черте города. Юга.ру расспросили у краснодарцев, как они проводят время с младшими членами своих семей, куда любят ходить и почему. Проект «Краснодар пешком» Авторские прогулки от Андрея Ступаченко. На протяжении двух-трех часов участники ходят по историческому центру города и открывают для себя много нового: что находилось раньше в том или ином здании, кто там жил, как различать архитектурные стили и так далее. Сейчас у Ступаченко около десяти программ, включая «Екатеринодар мистический» и «Екатеринодар шпионский». Для школьников экскурсии бесплатны.

«Я брала детей на обзорную экскурсию «Три эпохи Екатеринодара». Им очень понравилось. Два часа нам рассказывали, что было в определенных местах во времена Екатеринодара, кого и где убили, показывали фотографии. Андрей классно создает атмосферу. Он из тех людей, которые кайфуют от того, что делают, — и это передается всем вокруг», — рассказывает Татьяна Кот. Нужно записываться заранее. Парк «Чистяковская роща» Эту рощу заложили в 1900 году по инициативе тогдашнего градоначальника Гавриила Чистякова. А сейчас сюда приходят влюбленные парочки, небольшие компании, родители с детьми — и всем хватает места. Одно из самых интересных развлечений парка — книжный рынок, расположенный со стороны улицы 40-летия Победы. Продавцы, как правило, сами хозяева лавок. А среди развалов с букинистикой живут колоритные коты. Аттракционы ждут детей от двух лет, а еще здесь можно понаблюдать за белками, собрать гербарий, поесть мороженого и устроить пикник в теплый осенний день.

«Почему именно этот парк, а не популярный «Краснодар»? Просто в Чистяковской роще много тени — это очень важно во время прогулки с маленьким ребенком. Работают аттракционы и развлекательные площадки, можно покормить белок. И еще один плюс — парковки. Их тут две: со стороны Зиповской (она хоть платная, но недорогая) и со стороны Колхозной, возле бывшей станции юннатов», — делится мнением Виктория Погорелова. Адрес парка: центральный вход — напротив дома по ул. Колхозной, 74. Сапсерфинг по реке Кубани Катание на больших, легких и устойчивых досках — сапах — появилось недавно, но уже успело завоевать сердца аудитории от мала до велика. Даже в Краснодаре (не говоря уже о приморских курортах) есть множество компаний, которые организуют прогулки, обучая с нуля. Заниматься сапсерфингом можно, пока дневная температура остается комфортной — около 12‑15 °С.

«Несколько лет назад мы побывали на экскурсионной сап-прогулке, после чего сразу купили собственные доски. Теперь регулярно катаемся вокруг парка «Солнечный остров». Дети — дочь семи лет и два трехлетних сына — ездят вместе с нами. Мы надеваем на них спасательные жилеты, привязываем страховочные веревки — и всё отлично, никто ни разу не упал. Детям очень нравится», — говорит Екатерина Потапова. Парк «Краснодар» Визитная карточка города, слава о которой ушла далеко за его пределы. Даже если вы тут завсегдатай, то всё равно при каждом новом визите вы почти наверняка найдете новую для себя локацию — не менее удивительную, чем уже знакомые. Множество аллей, пруды и фонтаны, детские площадки и спортпарк с необычными аттракционами, цветущие деревья и просто красивые растения, современная скульптура и арт-объекты сделают каждое посещение парка запоминающимся.

«Детские места там обалденные — песочные, с сетками, канатами, крутящимися штуками всякими. Чистота, красота, аккуратность, огромное пространство — пропадаем там целый день. Правда, в выходной или вечером в будни туда лучше не соваться с маленькими детьми — слишком уж многолюдно», — рассказывает Анастасия Дружинина. «Любим этот парк и с удовольствием посещаем. В самом начале прогулки обязательно покупаем мороженое. Из развлечений: вытаскиваем детей из фонтанов, валяемся на траве, играем в догонялки», — добавляет Ирина Бурицкова. Адрес парка: сектор, очерченный улицами Восточно-Кругликовской, Тихорецкой и Владислава Посадского. Интерактивные экскурсии «По миру профессий» Если у вас есть свободный день, стоит запланировать познавательную экскурсию на станцию скорой помощи, в мультипликационную студию, на казачье подворье, автодром, в школу дрессировки собак, трамвайное депо, кузницу, театр кукол или другое из десятков увлекательных мест. В ходе этих экскурсий дети знакомятся с инфраструктурой и специалистами, примеряют экипировку. Кое-где в программу входят мастер-классы по созданию тематических предметов.

«Мы с дочерью были на экскурсии в краснодарском аэропорту. Сначала нам выдали посадочные талоны, приняли багаж, отвезли на автобусе к самолету, рассадили по местам. А потом началось самое интересное: нас пустили в кабину пилота, отвезли посмотреть спецтехнику, которая обслуживает аэропорт. Очень крутая экскурсия, рекомендую», — вспоминает Екатерина Потапова. Набор на экскурсии проводится тут. Музей «Эонос» Уютное место, где регулярно проходят экологические, художественные и археологические мастер-классы, игротеки, командные состязания «Мягкие бои» и театрализованные уроки истории. В экспозиции музея представлены предметы обихода народов, живших на Кубани от палеолита до XVI века. Так как это не настоящие артефакты, а современные копии, всё можно трогать и использовать по назначению.

«Были в этом музее на квесте «Выжить в каменном веке» — очень интересно, понравилось и детям и взрослым. Море эмоций, познавательная и интересная игра. После окончания еще долго обсуждали прошедший вечер», — вспоминает Светлана Остапчук. Адрес музея: ул. Колхозная, 77.

Музей занимательных наук «Эйнштейниум» Если вы устали отвечать на разного рода детские вопросы, то провести несколько часов здесь — отличный план. Экскурсия длится один час, еще 15 минут посетителям дают на самостоятельное изучение экспонатов. С понедельника по четверг для детей устраивают игры в «Мафию» и «Элиас». Еще в «Эйнштейниуме» есть кинотеатр, который можно арендовать.

«Эйнштейниум» классный! Там всё можно трогать, двигать, а это важно для детей. Плюс это познавательный центр, то есть тут же и физика тебе, и химия, и другие науки. Все в доступной игровой форме, ведь иначе сложно удержать внимание ребенка», — комментирует Ольга Шевченко. Адрес музея: ул. Гаврилова, 27.

Батутный парк FlyZone В каждом из двух спортивно-развлекательных центров FlyZone хватает батутов на любой возраст и уровень подготовки — от начинающих до профи, которые умеют выполнять сальто и другие трюковые прыжки. Но батутами всё не ограничивается: также есть детский городок, слэклайн, тарзанка, скалодром, поролоновая яма и кафе. В батутном парке ждут гостей любого возраста.

«Там классно дурачиться вместе с ребенком, прыгать, кричать, падать с тарзанки, кидаться поролоновыми кубиками — адреналин, физическая нагрузка, сброс стресса. Родители обычно избегают такого хулиганства, но напрасно: ничто так не объединяет с ребенком, как совместная шалость», — считает Олеся Шубина. Адреса батутных парков FlyZone: ТРЦ «Меридиан», ул. Стасова, 182/1; ул. Дзержинского, 100, МЦ «Красная Площадь», 4 этаж. Сеть семейных кафе «Город детей» Пожалуй, в первую очередь это не столько заведения общепита, сколько просторные игровые комплексы, рассчитанные на детей в возрасте от восьми месяцев до 12 лет. Действует система абонементов, которые позволяют ребенку многократно приходить сюда играть в течение 12 или 24 часов. Но и о том, что это кафе, здесь тоже помнят: и взрослое, и детское меню весьма обширны и подобраны со знанием дела.