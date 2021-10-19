Помощь семьям. «Пятёрочка» собрала 3 тыс. продуктовых наборов для Краснодара, Ростова и других городов РФ

Вес одного продуктового набора составил порядка 4 кг. В него вошли растительное масло, крупы, овощные консервы, чай, сахар, печенье, орехи и сладости.

«Пятёрочка» и Фонд продовольствия «Русь» приурочили совместную благотворительную акцию к Всемирному дню продовольствия, который входящие в ООН страны отмечают 16 октября. В рамках акции торговая сеть подготовила 3 тыс. продуктовых наборов — общий вес продовольственной помощи составил около 12 тонн. Адресную доставку наборов осуществили волонтеры фонда.

Торговая сеть «Пятёрочка» вместе с Фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды»*, собрала продуктовые наборы для семей с детьми, нуждающихся в продовольственной помощи.

Поддержку в виде продуктовых наборов получили более 2300 нуждающихся семей с детьми в 31 населенном пункте России: Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Костроме, Владимире, Новосибирске, Омске, Красноярске, Пензе, Астрахани, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Рязани, Орле, Туле, Калининграде, Твери, Великом Новгороде, Ульяновске, Самаре, Ижевске, Оренбурге, Кургане, Челябинске и Московской области (Павловском Посаде, Реутове, Лосино-Петровском и селе Ям).

Как рассказала руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко, компания старается развивать как можно больше социальных инициатив, направленных на помощь незащищенным слоям населения: «Забота о сообществе — одна из основных наших ценностей. В этот раз мы реализовали самую масштабную отправку продовольствия в размере 3 тыс. продуктовых наборов. И благодаря сотрудничеству с Фондом «Русь» нам удалось оказать адресную помощь малоимущим семьям с детьми в разных городах России».

* Организация, которая сохраняет невостребованную, но пригодную к употреблению еду и передает ее нуждающимся.