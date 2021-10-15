Кто и зачем выращивает краснокнижного черноморского лосося и выпускает его в Мзымту

Раньше черноморского лосося можно было встретить во многих реках Азовского и Черноморского побережья — даже в реке Кубани и ее притоках. Вкусовые качества и польза рыбы, которую считали деликатесной, обеспечили ей огромную популярность, а как следствие — «прописку» в Красной книге России (2001 год), Краснодарского края (1994 год) и Европы (1990 год).

Загрязнение рек и незаконный вылов привели к почти полному исчезновению лосося из акватории Черного моря. Чтобы сохранить уникального представителя кубанской фауны, рыбу приходится выращивать в специальных условиях, а потом выпускать в подходящую среду обитания. Уже второй год такую акцию проводит Туапсинский НПЗ. Юга.ру узнали подробности этой инициативы.

Кто такая кумжа?

Кумжей называется рыба, которая нагуливается в море, а на нерест заходит в реку. Если же рыба остается в реке на всю жизнь, ее называют ручьевой форелью. Число пригодных для лосося водоемов на Кубани крайне невелико. Сейчас, в основном благодаря искусственному зарыблению, кумжа каждую осень заходит на нерест в холодные горные реки нашего края — Мзымту, Шахе, Псоу.

Почему для выпуска мальков выбрали сочинскую реку Мзымту?

Федеральное агентство по рыболовству исследовало каждую реку Черноморского побережья, и наиболее подходящим вариантом для искусственного зарыбления оказалась сочинская Мзымта.