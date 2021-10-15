Кто и зачем выращивает краснокнижного черноморского лосося и выпускает его в Мзымту
Раньше черноморского лосося можно было встретить во многих реках Азовского и Черноморского побережья — даже в реке Кубани и ее притоках. Вкусовые качества и польза рыбы, которую считали деликатесной, обеспечили ей огромную популярность, а как следствие — «прописку» в Красной книге России (2001 год), Краснодарского края (1994 год) и Европы (1990 год).
Загрязнение рек и незаконный вылов привели к почти полному исчезновению лосося из акватории Черного моря. Чтобы сохранить уникального представителя кубанской фауны, рыбу приходится выращивать в специальных условиях, а потом выпускать в подходящую среду обитания. Уже второй год такую акцию проводит Туапсинский НПЗ. Юга.ру узнали подробности этой инициативы.
Кто такая кумжа?
Кумжей называется рыба, которая нагуливается в море, а на нерест заходит в реку. Если же рыба остается в реке на всю жизнь, ее называют ручьевой форелью. Число пригодных для лосося водоемов на Кубани крайне невелико. Сейчас, в основном благодаря искусственному зарыблению, кумжа каждую осень заходит на нерест в холодные горные реки нашего края — Мзымту, Шахе, Псоу.
Почему для выпуска мальков выбрали сочинскую реку Мзымту?
Федеральное агентство по рыболовству исследовало каждую реку Черноморского побережья, и наиболее подходящим вариантом для искусственного зарыбления оказалась сочинская Мзымта.
«Выбор реки не случаен. Черноморскому лососю нужна определенная температура воды — не выше 15 °С, и постоянное течение. По этим критериям оценивались разные реки, изучалась их кормовая база, состав воды — все это, чтобы добиться максимальной выживаемости мальков. Таким образом и была выбрана Мзымта», — объяснил заместитель начальника отдела искусственного воспроизводства водно-биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Алексей Малиновкин.
Кому принадлежит экоинициатива и как выращивали мальков?
Туапсинский НПЗ — единственный российский нефтеперерабатывающий завод на побережье Черного моря. Предприятие несет ответственность за состояние окружающей среды и экологическую сохранность местности. Передвижная лаборатория завода регулярно исследует состояние воздуха, воды и почвы в Туапсе.
В 2020 году предприятие впервые провело экологическую акцию на реке Мзымте, выпустив свыше 6 тыс. мальков этого малочисленного подвида семейства лососевых. В 2021 году в реку выпустили уже более 12 тыс. мальков, ведь популяция должна расти.
Будущих обитателей местной акватории вырастили на Адлерском производственно-экспериментальном рыбоводном лососевом заводе. Черноморский лосось — очень нежная и привередливая рыба. Поэтому на заводе для них старались создать идеальные условия — содержали в чистой проточной воде из подземных скважин с определенным уровнем кислорода и несколько раз в день давали специальные корма. На то, чтобы хрупкие мальки набрали вес в 3 грамма, ушло 10 месяцев.
К месту выпуска, реке Мзымте, ценный груз доставили на специальной машине с системой для перевозки живой рыбы — в контейнере, обеспечивающем определенную температуру и подачу кислорода.
Что будет с черноморским лососем дальше?
Итак, мальки попали в дикую природу, что же дальше? Около полутора лет они будут обитать в реке. За это время они окрепнут и обрастут чешуей. Затем рыба отправится в море, где и достигнет зрелости. Крошечный трехграммовый малек однажды превратится в особь весом около 24 кг и длиной в 40 см.
Неожиданный факт — остротой обоняния лосось почти не уступает собаке. Эта удивительная особенность поможет сориентироваться в долгом путешествии — спустя два года рыба вернется на нерест в родную заводь. В отличие от многих рыб этого вида, кумжа не погибает после нереста, а вновь возвращается в море. Это дает надежду на то, что со временем — и с помощью человека — популяцию черноморского лосося удастся восстановить.