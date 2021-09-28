С днем рождения, парк «Краснодар»! Поздравляем в стихах и картинках

Ровно четыре года назад, 28 сентября 2017 года, в городе Краснодар возле стадиона «Краснодар» был открыт парк «Краснодар». Уже тогда было понятно, что у нас появилась экстраординарная достопримечательность — и с течением лет у публики появляется всё больше поводов в этом убедиться.

В соцсетях нынче популярен такой способ поздравлять с днем рождения: поздравляющий выкладывает у себя фотографию поздравляемого — и снажбает подписью (сентиментальной, шуточной, пафосной и т.п. — тут всё зависит от характера их взаимоотношений). Предлагаем вам взглянуть, как парк «Краснодар» представлен в фотоархиве портала Юга.ру. Подписи, так и быть, тоже можете читать (хоть они и личного характера).

С днем рожденья поздравляем,

Процветания желаем!

Чтоб лаванды лиловели,

Баобабы чтоб толстели!

Июль, жара, идет игра!

Все на площадку, устроим катку!

Скейт, теннис и сквош — выбирай, что хошь!

Вот это азарт! Спасибо, парк!

Как интересно побывать

В ландшафтах белостенных,

Как интересно созерцать

Искусствов современных!

Когда смотришь на карпов в твоих прудах,

Так и тянет выдумывать хокку,

Именно поэтому в данном четверостишии всего три строки.

Суббота — горожанин торжествует,

В амфитеатр парка обновляя путь:

Ведь тут футболом и кино балуют,

И даже рок-концерты по чуть-чуть.