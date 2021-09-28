С днем рождения, парк «Краснодар»! Поздравляем в стихах и картинках
Ровно четыре года назад, 28 сентября 2017 года, в городе Краснодар возле стадиона «Краснодар» был открыт парк «Краснодар». Уже тогда было понятно, что у нас появилась экстраординарная достопримечательность — и с течением лет у публики появляется всё больше поводов в этом убедиться.
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В соцсетях нынче популярен такой способ поздравлять с днем рождения: поздравляющий выкладывает у себя фотографию поздравляемого — и снажбает подписью (сентиментальной, шуточной, пафосной и т.п. — тут всё зависит от характера их взаимоотношений). Предлагаем вам взглянуть, как парк «Краснодар» представлен в фотоархиве портала Юга.ру. Подписи, так и быть, тоже можете читать (хоть они и личного характера).
С днем рожденья поздравляем,
Процветания желаем!
Чтоб лаванды лиловели,
Баобабы чтоб толстели!
Июль, жара, идет игра!
Все на площадку, устроим катку!
Скейт, теннис и сквош — выбирай, что хошь!
Вот это азарт! Спасибо, парк!
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Как интересно побывать
В ландшафтах белостенных,
Как интересно созерцать
Искусствов современных!
Когда смотришь на карпов в твоих прудах,
Так и тянет выдумывать хокку,
Именно поэтому в данном четверостишии всего три строки.
Суббота — горожанин торжествует,
В амфитеатр парка обновляя путь:
Ведь тут футболом и кино балуют,
И даже рок-концерты по чуть-чуть.
Работники парка
Передают нам привет.
Так давайте ж, читатель,
Им помашем в ответ!