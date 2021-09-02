Вокруг только и разговоров, что о позитивном отношении к себе. Правильно ли менять что-то в своей внешности, или нужно принять себя как есть. Активно заниматься спортом и стремиться к хорошей фигуре значит идти на поводу у стереотипов или заботиться о здоровье? Где грань между мечтой о лице суперзвезды и желанием убрать горбинку на носу, которая буквально мешает жить? Портал Юга.ру поговорил с психотерапевтом, фитнес- и йога-тренерами и пластическим хирургом о работе над собой и принятии собственного тела. Во время дискуссии мы обсудили, что заставляет людей менять свою внешность, как здесь помогают разные подходы, кому стоит быть аккуратнее с переменами и — главное — что перемены во внешности способны изменить в психике и настроении людей. Разговор начался с причин, по которым людям не нравится свое тело. Психотерапевт Кристина Топалова подтвердила, что с проблемами восприятия своей внешности к ней обращаются часто. Она отметила, что эта тема особенно болезненна в 17–30 лет, но может проявиться в любом возрасте.

Кристина Топалова психотерапевт

«Индивидуальная психотерапия регулярно показывает, что человек живет в страхе не оправдать ожидания значимых людей, думает, что окружающие осуждают его, оценивают, высмеивают, что он может выглядеть глупым. Это непринятие себя начинается именно с внешности. Еще в школе ребенок слышал негатив от сверстников. Или в семье, когда критиковать могли «любящие» родственники», — рассказала Топалова. Помимо кличек вроде буратино или чебурашки, психотерапевт привела примеры частых фраз, формирующих в детях нелюбовь к своему телу: «Ты и так жирная, не ешь больше».

«Ты прыщавый, с тобой что-то не так, будем лечить».

«Ты родилась некрасивой, читай больше».

«Ты страшненький, зато умный».

«Ну и грудь, ты как корова».

«Где твоя грудь, ты плоская». Детская психика крайне ранима. И если в семье нет постоянной позитивной поддержки, ребенок становится неуверенным, теряет здоровую самооценку и ощущение собственной ценности. Или не обретает их вовсе. Фитнес-тренер Юлия Горяйнова тоже считает, что проблемы в отношениях с собственной внешностью у многих людей берут начало в далеком прошлом.

Юлия Горяйнова фитнес-тренер

«Порой клиенты тренируются и контролируют рацион, но потом опять начинают переедать. Я отправляю их к психологам — специалистам по пищевому поведению. На вопрос, почему ж ты ел хлеб с маслом или торт, люди говорят о нервной работе и заедании стресса. Это часто тянется с детства, если упавшему и ударившемуся ребенку родители покупали мороженое или конфетку». Психотерапевт Топалова замечает, что детские комплексы сегодня часто усиливаются нарциссическими расстройствами, когда внешнее приобретает сверхценное значение: «Человек наполнен страхом, который он прячет за свою исключительность, внешность, грандиозность, нарушенную сексуальность, повышенную стыдливость, депрессию и трудности с определением своих истинных потребностей». Стремясь обрести что-то внешнее и будучи недовольными собой в этом аспекте, люди приходят к спорту, терапии или пластической хирургии.

Валерий Пискарев пластический хирург

«Когда человеку в самом деле мешает какая-то деталь внешности, он решает, жить с ней дальше или обратиться к специалисту», — рассказывает пластический хирург Клиники Екатерининская Валерий Пискарев. Он отмечает, что желание измениться, как правило, формируется у пациентов уже во взрослом возрасте. «В особом ряду, конечно, люди после травм. Реконструктивная хирургия возвращает человеку уверенность в себе и минимизирует последствия травм, аварий, хирургического лечения онкозаболеваний. Нельзя восстановить человеку руку или ногу, но можно исправить дефекты века или посттравматическое отсутствие мочки уха или кончика носа, восстановить форму молочной железы после удаления опухоли. Но запросов на реконструктивную хирургию меньше, чем на эстетическую, когда пациент просто недоволен внешностью, данной от природы», — отметил Пискарев. Раз многие конфликты людей с собственной внешностью коренятся в психологии, легко предположить, что от них могут избавить духовно-телесные практики. Йога-тренер Юлия Гнездилова рассказала, что к ней действительно время от времени обращаются за помощью.

Юлия Гнездилова йога-тренер

«Я всегда честно говорю, что добавление в свою жизнь йоги как физической активности похудеть, например, не помогает. В общем-то, помогает похудеть только дефицит калорий. Здесь природа бессердечна, и ей решительно все равно, занимались вы целый час йогой или же час бесцельно слонялись по дому — калорий вы потратите примерно одинаково», — объяснила Гнездилова. (Не)принятие тела связано еще и с социально-психологическими обстоятельствами. О них вспоминает фитнес-тренер Горяйнова, когда речь заходит о растущей популярности бодипозитива и фэт-феминизма. Ей кажется, что эти тренды слабо отразятся на фитнес-индустрии, поскольку «многие люди с лишним весом ходят на фитнес не чтобы похудеть, но найти отдушину и разнообразие в жизни. Еще — поплавать в бассейне, попариться в сауне, да и просто пообщаться в комфортной обстановке. За три года работы в «Доме физкультурника» я ни разу не встречала осуждения клиентами внешности друг друга. Все знают, что, придя в фитнес-клуб, человек уже молодец: он переборол себя, даже если не хочет похудеть».

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Влияние бодипозитивной идеологии на состояние и взгляды людей оценила слабым и психотерапевт: «К сожалению, пока это только в виде идей, но внутри огромный страх, злость, отчаяние, ненависть, беспомощность, ощущение себя незначимым, неценным, неинтересным, аутоагрессия в виде диет, самоистязаний и так далее». В подобных случаях большее воздействие оказывают те социальные стереотипы и тенденции моды, которые, напротив, нетерпимы к отклонениям от стандартов красоты. Другой ракурс предложил пластический хирург во время обсуждения ринопластики. Эта процедура популярна среди фанатов азиатской поп-культуры с ее модой на строгие пропорции черт лица. На вопрос о том, как хирурги относятся к тому, что европейцы уменьшают нос до размеров, естественных для японцев или корейцев, Пискарев ответил: «Во все времена люди создавали тренды в широком смысле слова: типы одежды, музыки, поведения, речи. И люди принимают или отвергают эти модели по собственному разумению. Это нормальное состояние общества: плохо было бы, если б все жили по одному сценарию. В желании преобразить себя нет ничего негативного, если хирург помогает обрести уверенность в себе благодаря изменениям». Однако Пискарев отметил, что азиатские черты идут далеко не всем: «Поэтому мы, хирурги, выступаем здесь проводниками желаний пациента и при этом помогаем понять, как изменение внешности сделать гармоничным. В Клинике Екатерининская у меня есть возможность реализовать задуманное максимально близко к тому, что представляет себе человек». Пискарев пояснил, что он постоянно сталкивается с недовольством клиентов своей внешностью. Именно эту неудовлетворенность пластический хирург может исправить. Так, развитие медицины дает человеку выбор и возможность быть таким, каким хочется. Основные эффекты пластических операций опять-таки проявляются в ментальной сфере. В практике психотерапевта Топаловой было достаточно людей, перенесших пластику. Разумеется, их состояние менялось по-разному, так как это зависит от типа личности и изначальной психопатологии: «У кого-то повысилась самооценка и приблизилась к здоровой, кто-то приблизился к своим целям, используя внешность как инструмент. Кто-то встал на бесконечный путь внешних изменений, который никогда не принесет удовлетворения, а будет только больше невротизировать. Другие столкнулись с тем, что изменения снаружи ничего не меняют во внутреннем состоянии. Некоторые испытали удовлетворение от результата, но приобрели страх перед грядущим увяданием, старением и т.д.»

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По словам Пискарева, многим хирург дает шанс на то, чтобы стать довольным собой, когда другие методы уже не помогут: «Женщины, которые теряют фигуру после родов, раньше могли рассчитывать только на спорт и питание. Это решает проблему веса и подтянутости, а вот изменения груди вследствие лактации или ярко выраженные растяжки на животе уже необратимы, к сожалению. Именно тогда приходим на помощь мы». «Пластическая хирургия дает пациенту свободу выбора: часто именно за это люди и благодарны. Они могут не опасаться того, что их желание не будет понято. Хирург совместно с пациентом обсуждают результат, который хочет видеть пациент, и хирург вправе скорректировать — как будет лучше, учитывая все требования человека. Принять в другом человеке желание или нежелание измениться — это тоже один из аспектов позитивного отношения к своему и чужому телу, которому наше общество еще учится», — пояснил Пискарев.