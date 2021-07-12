Городской урожай, часть вторая. Что еще можно съесть на улицах Краснодара

«Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную» — у нас на Кубани эти строки превращаются в детальную инструкцию, где чем полакомиться. Ведь летом в частном секторе Краснодара с чего уж точно не пропадешь, так это с голоду: ягоды и фрукты так и свисают отовсюду. Ранее Юга.ру писали о том, чем можно позавтракать и пообедать на улицах Краснодара в июне. Настала пора рассказать об уличном урожае второй половины сезона. Смородина Этот кустарник редко встретишь за пределами огороженных участков. Поэтому, пользуясь случаем, напомним, что данный гид ни в коем случае не является рекомендацией к набегам на чужое. Собирайте урожай только с очевидно бесхозных растений!

Смородина неприхотлива, прекрасно растет и плодоносит без дополнительного ухода, хотя и любит тень. У красной смородины грозди более красивые, зато черная гораздо ароматнее. Впрочем, витаминами и полезными микроэлементами богаты что та, что другая. Когда можно собирать? начиная с первой половины июля. В каком виде вкуснее? Многие любят просто так, прямо с ветки. Но даже черная, которая заметно слаще красной, всё равно сильно кислит. Поэтому существует много рецептов с добавлением в смородину сахара: варенья, джемы, компоты, пироги. Тем, кто взрослый и умеет расслабляться ответственно, можно порекомендовать смородиновую настойку. А еще эта ягода прекрасно поддается замораживанию впрок. Ежевика В наших краях также известна под названием ожина. Одна из самых неприхотливых ягодных культур: если не контролировать ее рост, быстро превращается в плотные заросли. Искать ежевику следует в местах, где город плавно переходит в дикую природу — в так называемых кущерях.

Отправляясь по ежевику, будьте готовы время от времени выдирать себя из плотного сплетения густо усыпанных шипами стеблей. При этом, как и в случае с шелковицей, пятна от этой ягоды очень сложно вывести, так что наденьте всё лучшее сразу по какому-нибудь другому поводу. Когда можно собирать? Конец июля — начало августа. В каком виде вкуснее? Ежевика весьма вкусна в сыром виде. Некоторые любят перетереть ее с сахаром. Сушке и заморозке эта ягода поддается прекрасно, что дает возможность круглый год делать из нее варенье, пастилу, компот или начинку для пирога.

Персик В бесхозном виде встречается хоть и чаще, чем смородина, но всё же ощутимо реже, чем алыча, абрикос и почти все остальные пункты из нашего гида. Дерево это капризное и требующее внимательного ухода. А всяческие жучки-червячки его просто обожают.

Так что повстречать дикорастущий персик — большая удача. И пусть вас не смущает, что его плоды выглядят мельче и неказистее магазинных — на вкус всё будет в полном порядке. Только, пожалуйста, будьте аккуратны, срывая персики — ветки у этого дерева тонкие и ломкие. Когда можно собирать? Сезонность персика охватывает всё лето, сентябрь и начало октября. Большинство сортов созревает, начиная с середины июля. В каком виде вкуснее? Без дополнительного приготовления. Про запас персики консервируют целиком или половинками, залив минимально необходимым количеством кипяченой воды. Яблоко Главный претендент на титул самого известного фрукта в мире. В честь него слагают мифы и называют амбициозные фирмы. А всё потому, что яблоко идеально, с какой стороны ни оценивай: вкусное, легко выдерживает перевозку и длительное хранение, красиво цветет по весне.

На Кубани выращивают десятки разных сортов яблок — и все они иногда встречаются в ничейном статусе. Без садоводческого ухода плоды получаются несколько меньше и кислее, но это всё равно шикарная находка. Когда можно собирать? Самые ранние сорта созревают в конце июня, самые поздние — в сентябре. В каком виде вкуснее? Ешьте яблоки свежими, делайте с ними фруктовые салаты, заправляя натуральным йогуртом, запекайте с корицей, варите сидр и пеките штрудель, сушите их и замачивайте — и будет вам счастье. Груша Древние римляне знали 38 сортов дикой груши. Однако у них она считалась едой бедняков, поскольку была мелкой и невкусной. Но уже в раннем Средневековье ее начали вовсю культивировать, делая всё крупнее, слаще и мягче. Сейчас количество сортов исчисляется тысячами, а в Краснодарском крае выращивают около 200.

Груша, выросшая сама по себе, в частном секторе Краснодара встречается нечасто. И, как правило, это будет что-то ближе к древнеримскому варианту: с некрупными, твердыми и не особо сладкими плодами. Когда можно собирать? Летние сорта обычно созревают в конце июля. Более поздние — вплоть до октября. В каком виде вкуснее? Дикорастущая груша в сыром виде — удовольствие на любителя. Тем не менее она хорошо годится для приготовления варенья, сладкой выпечки, запекания с голубым сыром, пуаре. Виноград «изабелла» Один из наиболее популярных сортов винограда в наших широтах. «Изабелла» дает обильный урожай, не требует кропотливого ухода, болезням подвержена мало. Зрелые ягоды покрыты иссиня-черной кожурой и беловатым налетом, который, впрочем, легко смывается горячей водой.

Лакомство это своеобразное: «изабеллу» придется лузгать, словно семечки, отбрасывая кожуру. По мнению эстетов, для приготовления вина этот сорт тоже не подходит, но у нас тут свои правила, и каждый обычно решает сам. Когда можно собирать? На компот можно брать уже в конце августа, но для прочих кулинарных целей советуем подождать сентября. В каком виде вкуснее? Кожура у ягод несъедобна, а начинка — вполне. Поэтому одним из лучших применений для этого сорта будет сделать виноградный сок — выжиманием или выпариванием. А уже из этого сока можно сделать домашнее вино. Грецкий орех Один из самых ярких образцов того, как мы топчем ногами продукт, который на рынках продают по цене мяса. Дикорастущий грецкий орех не отличается от специально выращенного примерно ничем.

Полное созревание происходит уже осенью, однако есть их вполне можно уже тогда, когда они дорастают до привычного размера. Главное — помнить, что зеленая корка оставляет следы, потому что содержит много йода. Обычно первого сентября на школьной линейке сразу видно тех, кто не дождался созревания грецких орехов — у них пальцы на руках желто-коричневого цвета. Когда можно собирать? На варенье нужно собирать в начале августа. На всё остальное — в сентябре и далее. В каком виде вкуснее? В очищенном. Можно слегка поджарить ядрышки. Толченые орехи добавляют в выпечку, соусы, сациви. Из молодых неочищенных орехов делают необычное варенье. Айва Одно из первых окультуренных человеком растений: считается, что на Кавказе айву выращивать начали 4 тыс. лет назад. Примечательно, что храниться ее свежие плоды могут до 120 дней.