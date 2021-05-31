За свежий старт. В Краснодаре прошел полумарафон «ЗаБег.рф»
«Пятёрочка» поддержала участников полумарафона «ЗаБег.рф» в Краснодаре, который состоялся 30 мая.
Что на дистанции делали фрукты и какой сюрприз ожидал участников забега — в материале портала Юга.ру.
За настроение
На территории старта торговая сеть организовала лаунж-зону с горячим кофе и соками, 3D-фотозону и детскую площадку. На дистанции участников марафона подбадривали маскоты «Пятёрочки» с интерактивными рюкзаками, на которых появлялись вдохновляющие слоганы. Бегуны в костюмах клубники, банана и апельсина поднимали участникам настроение и мотивировали на новые рекорды.
«А на море чистый песок»:
Чтобы получить бесплатный напиток в лаунж-зоне компании, участникам и зрителям марафона достаточно было запостить фото в соцсети. Главной точкой притяжения стала 3D-фотозона — здесь гости смогли запечатлеть воспоминания об этом событии на фотокарточке с необычным объемным эффектом.
Кроме того, всех участников марафона в стартовом пакете ждал сюрприз — купон для участия в розыгрыше фитнес-браслетов. Перед объявлением результатов забега их вручили в зоне «Пятёрочки» десяти счастливчикам. Победители марафона также получили памятные призы от торговой сети.
За спорт
«Пятёрочка» много лет выступает партнером спортивных марафонов и понимает, как важно правильно подготовиться к старту. В этом году обустройством зоны разминки занималась именно торговая сеть, а ее сотрудники отвечали за бодрость духа и настрой участников забега.
Эльвира Бекташева, руководитель по маркетингу в макрорегионе «Северный Кавказ» торговой сети «Пятёрочка»: — Поддержка здорового образа жизни и спорта стала уже привычной для «Пятёрочки». Наш приоритет — обеспечение гостей самой свежей и качественной продукцией, удобство магазинов, доступные цены. Каждый день перед нами стоит задача расти над собой, превосходить собственные победы вчерашнего дня, и в этом мы с марафонцами похожи.
Носить пластик:
Также Эльвира Бекташева отметила, что в качестве партнера марафона «Пятёрочка» не только уделила внимание тому, чтобы гостям было комфортно во время мероприятия, но и постаралась мотивировать их к ответственному потреблению, разместив на территории забега специализированные стойки для сбора использованных батареек.