За свежий старт. В Краснодаре прошел полумарафон «ЗаБег.рф»

На территории старта торговая сеть организовала лаунж-зону с горячим кофе и соками, 3D-фотозону и детскую площадку. На дистанции участников марафона подбадривали маскоты «Пятёрочки» с интерактивными рюкзаками, на которых появлялись вдохновляющие слоганы. Бегуны в костюмах клубники, банана и апельсина поднимали участникам настроение и мотивировали на новые рекорды.

Что на дистанции делали фрукты и какой сюрприз ожидал участников забега — в материале портала Юга.ру.

Чтобы получить бесплатный напиток в лаунж-зоне компании, участникам и зрителям марафона достаточно было запостить фото в соцсети. Главной точкой притяжения стала 3D-фотозона — здесь гости смогли запечатлеть воспоминания об этом событии на фотокарточке с необычным объемным эффектом.

Кроме того, всех участников марафона в стартовом пакете ждал сюрприз — купон для участия в розыгрыше фитнес-браслетов. Перед объявлением результатов забега их вручили в зоне «Пятёрочки» десяти счастливчикам. Победители марафона также получили памятные призы от торговой сети.