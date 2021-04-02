В Краснодаре пройдут события, посвященные аутизму. Рассказываем, какие именно и почему их важно посетить

Сегодня — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В Краснодаре детям и взрослым с расстройством аутистического спектра (РАС) уже несколько лет бесплатно помогает благотворительная некоммерческая организация «Открытая среда». В этом апреле организация устроит несколько мероприятий, которые помогут каждому из нас лучше понять людей с аутизмом. 2 апреля: короткометражки и пульсирующая комната Уже сегодня с 18:30 до 21:00 в пространстве «Открытой среды» (Красная, 100) любой из вас может побывать в так называемой «комнате сенсорной нагрузки». Вспышки яркого света, хаотичный шум разной громкости — все вместе это даст понять, какую сенсорную нагрузку испытывает во время так называемого срыва человек с РАС. В 19:00 здесь же начнется мини-лекция об аутистических расстройствах. Основатель «Открытой среды» Анна Малова расскажет, что такое нейроразнообразие, почему мы все разные, как определить людей с аутизмом и как правильно с ними общаться. После этого, в 20:00, начнется показ тематических короткометражек: мини-фильм Анвара Гивалова и Алины Перадзе об «Открытой среде», мультфильмы от фонда «Выход», французская и канадская социальная реклама.

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Важно отметить, что зал рассчитан на 25 посадочных мест, поэтому требуется предварительная запись по ссылке. Находиться здесь будет безопасно благодаря бактерицидному рециркулятору воздуха профессионального уровня.

3 апреля: выставка-продажа и фильм-биография На следующий день с 14:00 до 18:00 там же, на Красной, 100, будет работать «Открытый маркет»: продажа картин и другого творчества, созданного людьми с РАС, а также фирменных футболок «Открытой среды», приятная музыка, угощения. После окончания маркета, в 18:30, начнется показ художественного фильма «Тэмпл Грандин» — ленты производства режиссера Мика Джексона и HBO об одном из самых известных людей с РАС. В отличие от подобных российских картин, обычно тяжелых и мрачных, «Тэмпл Грандин» — позитивная история женщины, которой не просто удалось стать профессором животноводства, но и попасть в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

9 апреля: лекция о волонтерстве В следующую пятницу в 18:30 пространство «Открытой среды» ждет вас на лекцию о нейроразнообразии и аутизме, которую Анна Малова проведет при поддержке образовательного проекта «Зарядка». Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке. Спикер приведет примеры историй подопечных и волонтеров «Открытой среды», расскажет, как благодаря этой организации изменилась жизнь как первых, так и вторых. «Людей с РАС становится с каждым годом все больше, и мы не можем закрывать их в интернатах вдали от города. Надо научиться жить в дружбе и принятии всем вместе, не боясь друг друга. А для этого нужно знать об особенностях другого, а не о стереотипах и мифах вокруг людей с ментальными нарушениями», — считает руководитель «Открытой среды» Виктория Погорелова.

17 апреля: открытый урок в тренировочной квартире Пожалуй, самое необычное мероприятие этого месяца запланировано на 17-е число. С 13:00 до 17:00 пройдет день открытых дверей в единственной в Краснодарском крае тренировочной квартире для людей с аутизмом, которая находится на улице Московской, 60.

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Все желающие смогут прийти в гости в течение дня и посмотреть, как проходит обучение студентов, выпить с ними чаю, поиграть в настольные игры и просто пообщаться. В тренировочной квартире волонтеры учат подопечных совершать покупки, решать бытовые проблемы без подсказки родителей, ходить в банк, оплачивать счета, готовить еду, составлять себе расписание на день. Посетители смогут узнать о разнообразных методах обучения, о навыках, которые можно формировать в квартире, о результатах работы со студентами. Также можно будет задать сотрудникам фонда интересующие вопросы. Требуется предварительная запись по ссылке.