Вареники с бананом, икра белуги-альбиноса, грибы шиитаке. Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете

Партнерский Краснодарский край

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Широкий ассортимент продуктов позволяет людям постоянно экспериментировать и открывать для себя новые вкусы. Однако в привычных магазинах у дома едва ли можно найти свежего осьминога или кокосовое молоко. За экзотикой приходится ехать в крупные супермаркеты, но все необходимое можно заказать с доставкой на дом.

Портал Юга.ру собрал десять пар необычных продуктов. Сможете определить, какие есть в каталоге СберМаркета?

Спасибо, что прошли наш тест!

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Вареники с бананом, икра белуги-альбиноса, грибы шиитаке. Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете

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Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
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Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете
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