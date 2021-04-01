Вареники с бананом, икра белуги-альбиноса, грибы шиитаке. Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете
Партнерский Краснодарский край
Широкий ассортимент продуктов позволяет людям постоянно экспериментировать и открывать для себя новые вкусы. Однако в привычных магазинах у дома едва ли можно найти свежего осьминога или кокосовое молоко. За экзотикой приходится ехать в крупные супермаркеты, но все необходимое можно заказать с доставкой на дом.
Портал Юга.ру собрал десять пар необычных продуктов. Сможете определить, какие есть в каталоге СберМаркета?
Спасибо, что прошли наш тест!
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Вареники с бананом, икра белуги-альбиноса, грибы шиитаке. Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете
Сегодня, 18:07 ПартнерскийВареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете
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