Вареники с бананом, икра белуги-альбиноса, грибы шиитаке. Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете

Широкий ассортимент продуктов позволяет людям постоянно экспериментировать и открывать для себя новые вкусы. Однако в привычных магазинах у дома едва ли можно найти свежего осьминога или кокосовое молоко. За экзотикой приходится ехать в крупные супермаркеты, но все необходимое можно заказать с доставкой на дом.