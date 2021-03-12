Весна — подарки прилетели. «Пятёрочка» в Краснодаре приготовила комплименты за онлайн-заказы

В марте «Пятёрочка Доставка» снова запустила традиционную акцию «Комплимент от «Пятёрочки». Что можно получить за участие в акции и как это сделать? Портал Юга.ру выяснил подробности.

Для участия в акции достаточно оформить онлайн-заказ на сумму от 1 тыс. рублей в приложении «Пятёрочка Доставка». Товары доставят вместе с подарком-сюрпризом — набором продуктов в крафтовом брендированном пакете, а также открыткой для любимых. Акция продлится до 31 марта 2021 года включительно.

Сделать заказ можно в любой день с 9:00 до 21:00. Курьеры доставляют товары до двери за 60 минут и бесконтактно передают их покупателям.

На товары в приложении также действуют акции и скидки, как и в магазинах сети. Кроме того, пользователи экспресс-доставки получают двойные баллы на «Выручай-карту». Стоимость доставки — 99 рублей.