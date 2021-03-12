Весна — подарки прилетели. «Пятёрочка» в Краснодаре приготовила комплименты за онлайн-заказы
В марте «Пятёрочка Доставка» снова запустила традиционную акцию «Комплимент от «Пятёрочки». Что можно получить за участие в акции и как это сделать? Портал Юга.ру выяснил подробности.
Клиенты сервиса экспресс-доставки «Пятёрочка Доставка» получат специальные поздравления с весенними праздниками и приятные подарки вместе со своими заказами.
«Говорите — сделаем!»:
Для участия в акции достаточно оформить онлайн-заказ на сумму от 1 тыс. рублей в приложении «Пятёрочка Доставка». Товары доставят вместе с подарком-сюрпризом — набором продуктов в крафтовом брендированном пакете, а также открыткой для любимых. Акция продлится до 31 марта 2021 года включительно.
Сделать заказ можно в любой день с 9:00 до 21:00. Курьеры доставляют товары до двери за 60 минут и бесконтактно передают их покупателям.
На товары в приложении также действуют акции и скидки, как и в магазинах сети. Кроме того, пользователи экспресс-доставки получают двойные баллы на «Выручай-карту». Стоимость доставки — 99 рублей.
Эльвира Бекташева, начальник отдела по маркетингу и рекламе макрорегиона Северный Кавказ торговой сети «Пятёрочка»:— Весной нам всем особенно хочется радоваться, мечтать, наслаждаться каждым счастливым моментом и дарить тепло всем нашим любимым. Мы хотим поздравить клиентов сервиса экспресс-доставки «Пятёрочки» с прекрасными весенними праздниками и подарить им приятные подарки. Сейчас очень важно заботиться о своих близких, поэтому мы благодарим жителей Краснодара, которые выбирают безопасный бесконтактный способ получения товаров в сложившейся эпидемиологической ситуации.
Приложение «Пятёрочка Доставка» доступно для скачивания в App Store или Google Play.