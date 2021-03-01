«Я просто очень счастлива». Жительница Кубани выиграла автомобиль

«Пятёрочка» подвела итоги акции «Исполняем мечты!», стартовавшей в преддверии Нового года, — победители получили квартиру в Москве, автомобили, смартфоны и другие ценные призы. По результатам розыгрыша призов одной из обладательниц современного комфортабельного автомобиля KIA Rio стала жительница Краснодарского края. Все подробности — в материале портала Юга.ру. Неожиданно и приятно Надежда Бережная живет в селе Красносельском Динского района. Она пенсионерка и за продуктами обычно ходит в «Пятёрочку» рядом с домом. Также является продвинутым пользователем мобильного телефона, поэтому об очередной акции узнала из приложения. Признаётся, что в акциях участвует регулярно, и этот раз не стал исключением. «Нажала на кнопку «Участвую», и дальше все «шансы» копились сами собой» — вот так просто начался путь Надежды Николаевны к мечте, исполнение которой она тогда считала невозможным. Акция «Исполняем мечты!» стартовала 24 ноября 2020 года и завершилась 11 января 2021-го — «Пятёрочка» проводила ее уже в третий раз, участниками стали более 16 млн человек. Главным призом была квартира в Москве, а также пять современных автомобилей KIA Rio.

Женщина рассказала, что письмо о победе в акции пришло на почту, но она не обратила на него внимания — решила, что это просто какой-то розыгрыш или мошенники. Потом пришло второе, и она попросила дочку помочь разобраться. Так и выяснилось, что Надежда стала обладателем новенького автомобиля: — Чувства, которые я испытала в этот момент, были непонятные и сумбурные. И слезы, и радость, и смятение — всё сразу. Уже вроде понимаю, что это все реально, что действительно мой автомобиль, но все равно не верится, что он вот так «упал с неба». Всю жизнь работала, сама зарабатывала и такого выигрыша, конечно, вообще не ожидала. Я просто очень счастлива! Чудеса случаются Надежда Николаевна — аккуратный водитель с большим стажем, в ее владении есть Ford 2005 года. А еще есть пятеро внуков, поэтому собственный надежный транспорт — это не прихоть, а серьезная необходимость.

«Я реалист, поэтому была уверена, что останусь с этим «Фордом» до конца жизни. Поэтому выигранный автомобиль — это даже не мечта, это что-то нереальное! Вообще, больше 170 рублей в лотерее я и не выигрывала, поэтому такой приз стал большой неожиданностью. Должно же было когда-то повезти!» — говорит победительница. Еще четыре автомобиля достались участницам из Москвы, Иванова, Волгограда и Хотькова, квартиру выиграла жительница пгт Октябрьского Московской области. Помимо этого, среди всех участников разыграли 5 тыс. баллов на «Выручай-карту», сертификаты на покупки в интернет-магазине OZON и смартфоны. Полный список победителей можно посмотреть на сайте 2021.5ka.ru.