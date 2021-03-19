Темная сторона Краснодара. Помните ли вы городские легенды кубанской столицы?

Город Краснодар — это не только пробки и парк Галицкого, это еще более чем два века таинственных событий и мистических происшествий.

Юга.ру делали целую серию материалов, посвященную городским легендам Краснодара, которые передаются из уст в уста на протяжении многих поколений. Пришло время проверить, помните ли вы загадочную историю нашего города.