Темная сторона Краснодара. Помните ли вы городские легенды кубанской столицы?
Город Краснодар — это не только пробки и парк Галицкого, это еще более чем два века таинственных событий и мистических происшествий.
Юга.ру делали целую серию материалов, посвященную городским легендам Краснодара, которые передаются из уст в уста на протяжении многих поколений. Пришло время проверить, помните ли вы загадочную историю нашего города.
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Помните ли вы городские легенды Краснодара?
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