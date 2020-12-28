На все времена. 5 способов выбрать настоящий бриллиант
Бриллиантовое украшение — подарок на все времена и вполне доступная роскошь. Однако купить подлинный камень с каждым годом становится все труднее — рынок наводнил дешевый фальсификат.
Чаще всего недобросовестные продавцы за бриллиант выдают фианит, муассанит, кварц и даже стекло. Чтобы покупка не стала разочарованием, эксперты рекомендуют проверить камни по следующим пяти признакам.
- Безупречность
Настоящий природный бриллиант при рассмотрении под лупой может быть неоднородным и иметь так называемые включения в виде точек, перышек, полостей и облачков, поскольку камень формировался в естественной среде. Искусственно созданный бриллиант всегда будет иметь абсолютную чистоту.
- Игра света
Подлинный камень неизменно играет на солнце, такой уровень преломления и внутренний блеск может дать только бриллиант. Он не пропускает свет через себя, полностью отражая его от задних граней и собирая в светящуюся точку в центре. Через фианит или кварц свет виден хорошо.
- Реакция на ультрафиолет
Свечение бриллианта при ультрафиолетовом освещении называется флуоресценцией. По данным лаборатории HRD Antwerp, наличие флуоресценции на 99% гарантирует природное происхождение бриллианта. Хотя есть виды инвестиционных бриллиантов, которые дают минимальный «отклик» на ультрафиолет.
- Секретный код
На бирке украшения, которое вы собираетесь приобрести, нужно отыскать «зашифрованные» характеристики. Они могут выглядеть, например, вот так: 3 П-65 0,234 1/3А — здесь указано количество камней, вид и качество огранки, цвет и чистота камня.
- Паспорт бриллианта
Самый достоверный и понятный для потребителя способ быть уверенным в приобретении подлинного камня — запросить на него сертификат. Такой документ готовы предоставить далеко не все компании, но крупные производители прилагают сопроводительные документы к каждому изделию.
По словам Александра Столяревича, заведующего лабораторией Геммологического центра МГУ, сейчас большинство крупных производителей изделий с драгоценными камнями дорожит своей репутацией и очень строго подходит к качеству предлагаемого товара: «Вероятность того, что компания с именем продавала бы ювелирный продукт низкого качества и вводила покупателей в заблуждение, очень мала. Если вы хотите максимально обезопасить себя от подделки, выбирайте известного производителя. Доброе имя — это и есть гарантия высокого качества украшения».
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Специалист отметил, что дополнительной гарантией качества изделия может выступить геммологическая экспертиза камней в украшении, которую рекомендуется сделать перед его покупкой. Это потребует некоторого времени и затрат, но для дорогого изделия такую процедуру следует выполнить.
«Из последних положительных тенденций я бы хотел отметить, что все больше производителей стали более открытыми для потребителя — теперь бриллиантовые изделия можно покупать онлайн. Очень просто выбрать драгоценный камень на свой вкус, изучить все необходимые документы (экспертные заключения, сертификаты) и заказать изделие индивидуального дизайна не выходя из дома. Такой тренд будет только набирать обороты в ближайшем будущем», — рассказал Александр Столяревич.
Российские ювелирные бренды с мировым именем даже при реализации изделий онлайн предоставляют сертификат на продукцию. Так, при покупке ювелирного украшения на собственной площадке компания АЛРОСА предлагает покупателю два вида сертификата — заключения российской геммологической лаборатории и международной лаборатории GIA (Геммологического института Америки).
Ирина Морозовская, директор ювелирной группы АЛРОСА:— АЛРОСА демонстрирует принципиально иной подход: компания может с уверенностью сказать, где были добыты и огранены ее бриллианты, гарантировать, что в производстве украшений не участвовали какие-либо посредники. Мы надеемся, что со временем это побудит других производителей и продавцов также повышать прозрачность работы, что положительно скажется на всем российском ювелирном рынке.
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