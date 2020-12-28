На все времена. 5 способов выбрать настоящий бриллиант

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Бриллиантовое украшение — подарок на все времена и вполне доступная роскошь. Однако купить подлинный камень с каждым годом становится все труднее — рынок наводнил дешевый фальсификат.

Чаще всего недобросовестные продавцы за бриллиант выдают фианит, муассанит, кварц и даже стекло. Чтобы покупка не стала разочарованием, эксперты рекомендуют проверить камни по следующим пяти признакам.

  1. Безупречность
    Настоящий природный бриллиант при рассмотрении под лупой может быть неоднородным и иметь так называемые включения в виде точек, перышек, полостей и облачков, поскольку камень формировался в естественной среде. Искусственно созданный бриллиант всегда будет иметь абсолютную чистоту.
  2. Игра света
    Подлинный камень неизменно играет на солнце, такой уровень преломления и внутренний блеск может дать только бриллиант. Он не пропускает свет через себя, полностью отражая его от задних граней и собирая в светящуюся точку в центре. Через фианит или кварц свет виден хорошо.
  3. Реакция на ультрафиолет
    Свечение бриллианта при ультрафиолетовом освещении называется флуоресценцией. По данным лаборатории HRD Antwerp, наличие флуоресценции на 99% гарантирует природное происхождение бриллианта. Хотя есть виды инвестиционных бриллиантов, которые дают минимальный «отклик» на ультрафиолет.
  4. Секретный код
    На бирке украшения, которое вы собираетесь приобрести, нужно отыскать «зашифрованные» характеристики. Они могут выглядеть, например, вот так: 3 П-65 0,234 1/3А — здесь указано количество камней, вид и качество огранки, цвет и чистота камня.
  5. Паспорт бриллианта
    Самый достоверный и понятный для потребителя способ быть уверенным в приобретении подлинного камня — запросить на него сертификат. Такой документ готовы предоставить далеко не все компании, но крупные производители прилагают сопроводительные документы к каждому изделию.

По словам Александра Столяревича, заведующего лабораторией Геммологического центра МГУ, сейчас большинство крупных производителей изделий с драгоценными камнями дорожит своей репутацией и очень строго подходит к качеству предлагаемого товара: «Вероятность того, что компания с именем продавала бы ювелирный продукт низкого качества и вводила покупателей в заблуждение, очень мала. Если вы хотите максимально обезопасить себя от подделки, выбирайте известного производителя. Доброе имя — это и есть гарантия высокого качества украшения».

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Специалист отметил, что дополнительной гарантией качества изделия может выступить геммологическая экспертиза камней в украшении, которую рекомендуется сделать перед его покупкой. Это потребует некоторого времени и затрат, но для дорогого изделия такую процедуру следует выполнить.

«Из последних положительных тенденций я бы хотел отметить, что все больше производителей стали более открытыми для потребителя — теперь бриллиантовые изделия можно покупать онлайн. Очень просто выбрать драгоценный камень на свой вкус, изучить все необходимые документы (экспертные заключения, сертификаты) и заказать изделие индивидуального дизайна не выходя из дома. Такой тренд будет только набирать обороты в ближайшем будущем», — рассказал Александр Столяревич.

Российские ювелирные бренды с мировым именем даже при реализации изделий онлайн предоставляют сертификат на продукцию. Так, при покупке ювелирного украшения на собственной площадке компания АЛРОСА предлагает покупателю два вида сертификата — заключения российской геммологической лаборатории и международной лаборатории GIA (Геммологического института Америки).

Ирина Морозовская, директор ювелирной группы АЛРОСА:— АЛРОСА демонстрирует принципиально иной подход: компания может с уверенностью сказать, где были добыты и огранены ее бриллианты, гарантировать, что в производстве украшений не участвовали какие-либо посредники. Мы надеемся, что со временем это побудит других производителей и продавцов также повышать прозрачность работы, что положительно скажется на всем российском ювелирном рынке.

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