На все времена. 5 способов выбрать настоящий бриллиант

Бриллиантовое украшение — подарок на все времена и вполне доступная роскошь. Однако купить подлинный камень с каждым годом становится все труднее — рынок наводнил дешевый фальсификат. Чаще всего недобросовестные продавцы за бриллиант выдают фианит, муассанит, кварц и даже стекло. Чтобы покупка не стала разочарованием, эксперты рекомендуют проверить камни по следующим пяти признакам.

Безупречность

Настоящий природный бриллиант при рассмотрении под лупой может быть неоднородным и иметь так называемые включения в виде точек, перышек, полостей и облачков, поскольку камень формировался в естественной среде. Искусственно созданный бриллиант всегда будет иметь абсолютную чистоту. Игра света

Подлинный камень неизменно играет на солнце, такой уровень преломления и внутренний блеск может дать только бриллиант. Он не пропускает свет через себя, полностью отражая его от задних граней и собирая в светящуюся точку в центре. Через фианит или кварц свет виден хорошо. Реакция на ультрафиолет

Свечение бриллианта при ультрафиолетовом освещении называется флуоресценцией. По данным лаборатории HRD Antwerp, наличие флуоресценции на 99% гарантирует природное происхождение бриллианта. Хотя есть виды инвестиционных бриллиантов, которые дают минимальный «отклик» на ультрафиолет. Секретный код

На бирке украшения, которое вы собираетесь приобрести, нужно отыскать «зашифрованные» характеристики. Они могут выглядеть, например, вот так: 3 П-65 0,234 1/3А — здесь указано количество камней, вид и качество огранки, цвет и чистота камня. Паспорт бриллианта

Самый достоверный и понятный для потребителя способ быть уверенным в приобретении подлинного камня — запросить на него сертификат. Такой документ готовы предоставить далеко не все компании, но крупные производители прилагают сопроводительные документы к каждому изделию.

По словам Александра Столяревича, заведующего лабораторией Геммологического центра МГУ, сейчас большинство крупных производителей изделий с драгоценными камнями дорожит своей репутацией и очень строго подходит к качеству предлагаемого товара: «Вероятность того, что компания с именем продавала бы ювелирный продукт низкого качества и вводила покупателей в заблуждение, очень мала. Если вы хотите максимально обезопасить себя от подделки, выбирайте известного производителя. Доброе имя — это и есть гарантия высокого качества украшения».