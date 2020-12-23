Салат «Бычок» или курочка карри? Новогодние рецепты, продукты для которых можно заказать в один клик

Предновогодние очереди в супермаркетах могут остаться приметой 2010-х — сейчас все больше людей стараются не тратить время напрасно и пользуются сервисами доставки. Аналитики «СберМаркета» подсчитали, что дистанционные заказы позволяют семьям экономить до 25 часов в месяц. Это может объяснить тот факт, что количество пользователей приложения, в том числе в Краснодаре, ускоряло свой рост каждый квартал 2020-го. Оставайтесь дома с родными и занимайтесь чем-то действительно важным, а утомительным в канун праздников шопингом за вас с легкостью займутся курьеры — они всё соберут, упакуют и доставят в удобное время прямо до двери. В Краснодаре доставка доступна из магазинов торговых сетей METRO Cash and Carry, «Ашан», «Лента», «О`КЕЙ» и «ЮгОпт». При этом «СберМаркет» готов взять на себя кое-что еще очень важное: сервис предлагает подборку новогодних рецептов, продукты для которых можно заказать буквально в один клик — это реально быстро, удобно и без риска забыть какой-нибудь ингредиент. Оптимально для тех, кто любит вкусно поесть, но не хочет заморачиваться на изучении содержимого кулинарных сайтов.

Изысканные канапе с креветками украсят любой праздничный стол и разнообразят меню. В переводе с французского слово «canapé» означает «крошечный», «миниатюрный», поэтому блюдо готовится легко и быстро, не требует больших финансовых затрат и необычных продуктов. При этом оно станет отличной закуской, которая разлетится с тарелки в один миг. Сочетание ингредиентов — авокадо, сливочного сыра, маслин и креветок — мало кого оставит равнодушным. Во время приготовления можно проявить кулинарную фантазию и на свое усмотрение комбинировать практически с любыми продуктами — все равно получится очень вкусно и по-праздничному.

Традиционный для праздника салат оливье — это, конечно, хорошо. Фирменные блюда тоже всегда приветствуются. Но праздничный стол может стать чистым полотном для кулинарных экспериментов. Чтобы предстоящий год принес только хорошее, в новогоднюю ночь непременно нужно задобрить тотемное животное. Поэтому оригинальному салату «Бычок» как символу 2021-го с ветчиной, грибами, пекинской (очень полезной и известной человечеству более 5 тыс. лет!) капустой и ржаными сухариками следует отвести особое место. Но даже тем, кто не верит в приметы, точно понравится его необычный вкус. А интересное оформление сделает салат самым фотогеничным блюдом вечера — раз уж в этом году фотогеничные локации недоступны.

Курица карри не самый традиционный выбор для новогоднего стола. Однако кто сказал, что угощать семью или гостей нужно только классическими рецептами. Подать кусочки куриной грудки в бархатистом соусе карри с рисом и овощами — отличная возможность продемонстрировать кулинарное мастерство, разнообразить меню, добавив в него изюминку и индийскую пикантность, и, может быть, кого-то удивить ярким, насыщенным и экзотическим вкусом. Кстати, название соусу дала приправа из смеси ароматных пряностей, и точного рецепта этой смеси не существует — обязательны только лист карри и корень куркумы.

Оригинальным десертом станет печенье «Рождественский свитер» с драже, которое можно подать к чаю, какао или даже глинтвейну. Для приготовления потребуется минимум ингредиентов и большое желание удивить и порадовать гостей милыми «свитерками», украшенными глазурью и разноцветными драже. Красиво упакуйте выпечку, и она станет самым настоящим новогодним подарком — сделанным своими руками и от всей души.