Какой ты супергерой? Тест, который расскажет, как развивать таланты
Партнерский Краснодарский край, Вся Россия
2020 год подходит к концу, но, похоже, с нами надолго останется ощущение, что каждый должен быть хоть немного, но супергероем, способным спасти мир.
Портал Юга.ру вспомнил азы профориентации и готов протестировать ваше будущее, чтобы узнать, какое дело, а значит, и образ жизни вам по душе? Этот тест мы сделали совместно с платформой «Россия — страна возможностей», которая реализует профессиональные конкурсы и образовательные проекты.
Спасибо, что прошли наш тест!
/
Какой ты супергерой? Тест о талантах
«Люди стали больше ценить то, что у них есть»
Психиатр рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на россиян