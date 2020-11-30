Какой ты супергерой? Тест, который расскажет, как развивать таланты

2020 год подходит к концу, но, похоже, с нами надолго останется ощущение, что каждый должен быть хоть немного, но супергероем, способным спасти мир.

Портал Юга.ру вспомнил азы профориентации и готов протестировать ваше будущее, чтобы узнать, какое дело, а значит, и образ жизни вам по душе? Этот тест мы сделали совместно с платформой «Россия — страна возможностей», которая реализует профессиональные конкурсы и образовательные проекты.