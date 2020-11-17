Качество на расстоянии. Как обеспечить связь с миром и сохранить эффект присутствия
Один из основных признаков, по которому можно отличить жизнь человека современного, — это возможность быть на связи и работать удаленно. Об одном из самых продвинутых способов — в материале портала Юга.ру.
Новая реальность
С появлением интернета и специальных веб-сервисов мы получили еще один прогрессивный способ общения и обмена данными на расстоянии — начали переговариваться посредством персональных компьютеров, ноутбуков и планшетов. Правда, их применение какое-то время оставалось больше бытовым, нежели профессиональным, но в целом существующие программы с задачами справлялись.
Некоторые компании — и крупные корпорации, и небольшие фирмы — довольно активно использовали в работе видео-конференц-связь (ВКС), но 2020 год заставил перейти в онлайн практически всех. И причина понятна — из-за пандемии проезды и перелеты между городами и странами резко сократились, а то и вовсе прекратились. Но жизнь остановиться не могла — потребовалась качественная и надежная связь.
Удобное решение
Представьте, что у вас несколько филиалов по стране или миру, работающие удаленно сотрудники или просто партнеры, с которыми важно продолжать взаимодействовать. Здесь просто необходимо эффективное и, желательно, доступное по стоимости решение.
Такие решения предлагает компания «Абак-2000», которая работает в области автоматизации бизнес-процессов уже 20 лет и сейчас может предложить три максимально индивидуальных варианта организации связи:
- Аппаратные системы ВКС — специальное оборудование с уже установленным программным обеспечением (ПО). Такое решение «из коробки» сразу готово к использованию.
- Программные системы ВКС представляют собой ПО, которое легко и быстро устанавливается на любой компьютер или мобильное устройство.
- Программно-аппаратные системы ВКС включают в себя преимущества и гибкость обеих систем, так как основываются на их объединении различными способами.
«Абак-2000» — системный интегратор федерального уровня на юге России. Является партнером со статусом Premier компании Cisco — одного из мировых лидеров в разработке сетевого оборудования. По итогам 2019 года «Абак-2000» получил награду «Самый квалифицированный партнер на юге России» от российского офиса Cisco.
Как это работает
По запросу специалисты компании «Абак-2000» полностью подготовят проект и подберут оборудование — как в виде самостоятельного решения, так и с учетом интеграции c конкретным помещением для проведения видеоконференций. Онлайн-встречи выйдут на иной качественный уровень — с потрясающей картинкой и звуком.
Для небольших и средних переговорных комнат на 3–10 человек подойдет линейка кодеков Cisco RoomKit. Эти устройства представляют из себя корпус, в котором собраны видеокамера, микрофон и акустическая система. Чтобы начать работу, достаточно подключить его к телевизору/монитору/панели и серверу для видеоконференций.
Для больших помещений компания предлагает решение на базе старших линеек кодеков RoomKit Plus и RoomKit Pro совместно с комплексом аудио- и видеооборудования, а также систем управления залом.
Клиентами «Абак-2000» являются крупные российские магазины, заводы, предприятия различных сфер, офисные центры, госучреждения и региональные правительства. Специалисты компании выполняют все виды работ — от расчета оборудования и проектирования до сопровождения продукта.
Для небольших компаний
Если возможности организовать инфраструктуру переговорной комнаты нет, но потребность в качественной системе связи существует, компания «Абак-2000» может предложить подписку на облачный сервис Cisco Webex.
В период пандемии компания Cisco приняла решение сделать демоверсию Webex бесплатной на 90 дней использования. В течение этого срока можно проводить вебинары, лекции и любые другие онлайн-встречи с аудиторией до 200 человек и только потом решать, подходит ли продукт для задач бизнеса.
Если вам или вашим сотрудникам приходится участвовать в конференциях и иных мероприятиях, которые могут состояться без живого присутствия, то сервис не только поможет это реализовать, но и сэкономит уйму времени и денег для решения других важных вопросов.
Почему нельзя обойтись бесплатной программой?
Просто поговорить с кем-то через экран ноутбука или смартфона совсем не то же самое, что организовать конференцию на 50, 500 или 1000 человек. Никакая бесплатная программа с такими масштабами не работает.
Продукты Cisco — это эффект присутствия собеседников при онлайн-переговорах, а не вывод низкокачественного изображения на экран или сигнал, который может прерваться в любой момент.
Строго конфиденциально
Немаловажный момент — коммерческая тайна. Утечка данных во многих ситуациях может дорого обойтись, и вопрос о бесплатных сервисах отпадает сам по себе. Чтобы обезопасить каналы связи, «Абак-2000» может провести аудит существующих систем защиты, дать консультацию по их развитию, а также создать с нуля комплекс решений для управления информационной безопасностью.
Сейчас компания «Абак-2000» предлагает удаленную установку и развертывание бесплатной лицензии Cisco Webex на инфраструктуре заказчика, а также бесплатное проектирование пространства конференц-зала в зависимости от площади, количества участников и цели.
E-mail: office@abak2000.ru
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