Качество на расстоянии. Как обеспечить связь с миром и сохранить эффект присутствия

Один из основных признаков, по которому можно отличить жизнь человека современного, — это возможность быть на связи и работать удаленно. Об одном из самых продвинутых способов — в материале портала Юга.ру.

Новая реальность

С появлением интернета и специальных веб-сервисов мы получили еще один прогрессивный способ общения и обмена данными на расстоянии — начали переговариваться посредством персональных компьютеров, ноутбуков и планшетов. Правда, их применение какое-то время оставалось больше бытовым, нежели профессиональным, но в целом существующие программы с задачами справлялись.

Некоторые компании — и крупные корпорации, и небольшие фирмы — довольно активно использовали в работе видео-конференц-связь (ВКС), но 2020 год заставил перейти в онлайн практически всех. И причина понятна — из-за пандемии проезды и перелеты между городами и странами резко сократились, а то и вовсе прекратились. Но жизнь остановиться не могла — потребовалась качественная и надежная связь.

Удобное решение

Представьте, что у вас несколько филиалов по стране или миру, работающие удаленно сотрудники или просто партнеры, с которыми важно продолжать взаимодействовать. Здесь просто необходимо эффективное и, желательно, доступное по стоимости решение.

Такие решения предлагает компания «Абак-2000», которая работает в области автоматизации бизнес-процессов уже 20 лет и сейчас может предложить три максимально индивидуальных варианта организации связи:

Аппаратные системы ВКС — специальное оборудование с уже установленным программным обеспечением (ПО). Такое решение «из коробки» сразу готово к использованию.

— специальное оборудование с уже установленным программным обеспечением (ПО). Такое решение «из коробки» сразу готово к использованию. Программные системы ВКС представляют собой ПО, которое легко и быстро устанавливается на любой компьютер или мобильное устройство.

представляют собой ПО, которое легко и быстро устанавливается на любой компьютер или мобильное устройство. Программно-аппаратные системы ВКС включают в себя преимущества и гибкость обеих систем, так как основываются на их объединении различными способами.

«Абак-2000» — системный интегратор федерального уровня на юге России. Является партнером со статусом Premier компании Cisco — одного из мировых лидеров в разработке сетевого оборудования. По итогам 2019 года «Абак-2000» получил награду «Самый квалифицированный партнер на юге России» от российского офиса Cisco.

Как это работает

По запросу специалисты компании «Абак-2000» полностью подготовят проект и подберут оборудование — как в виде самостоятельного решения, так и с учетом интеграции c конкретным помещением для проведения видеоконференций. Онлайн-встречи выйдут на иной качественный уровень — с потрясающей картинкой и звуком.