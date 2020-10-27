7 мифов о кварцевом ламинате
Кварцевый ламинат совсем недавно появился на рынке, и, как любой новый продукт, уже вызвал волну домыслов и мифов.
Журналист портала Юга.ру пообщался с эксклюзивным дистрибьютором кварцевого ламината Fargo на территории России и СНГ, чтобы в 7 карточках опровергнуть распространенные заблуждения и рассказать все самое важное об этом отделочном материале.
- «Помню рекламу ламината, где на нем растаптывают битое стекло, но нет ни одной царапины. Похоже на преувеличение»
Та реклама была посвящена обычному ламинату и, вполне вероятно, это просто визуальная метафора. Ни один производитель не распространяет гарантию на царапины, оставленные любыми острыми предметами.
А кварцевый ламинат — это SPC*-плита толщиной в 3,5-4 мм и плотностью около 2100 кг на кубический метр, что вполне сопоставимо с плотностью бетона. Плита покрыта тончайшим декоративным слоем с синхротеснением, которое реалистично передает фактуру дерева или камня. Поверх него — защитный виниловый слой толщиной от 0,3 мм до 0,5 мм. Финальное покрытие — специальный лак, предохраняющий цвет от выгорания.
Кварцевый ламинат имеет класс износостойкости 32/42, и это значит, что его можно укладывать хоть в детской спальне, хоть в аэропорту. На службу своей продукции без потери качества Fargo дает гарантию сроком на 25 лет.
*SPC (stone polymer composite) — смесь молотого камня и связующего полимера.
- «В составе есть поливинилхлорид, а это не про экологичность»
Да, ламинат примерно на четверть состоит из первичного поливинилхлорида (ПВХ), но это не значит, что ламинат не экологичен. Из этого материала давно производят экологически безопасные игрушки, медицинские изделия, посуду и многое другое. Кроме того, остальные три четверти состава приходятся на природный материал — собственно, молотый камень. Чтобы такая смесь начала выделять хлористый водород, материал необходимо нагреть до температуры в 565 °С.
Кварцевый ламинат успешно прошел все лабораторные испытания — они подтвердили соответствие всем нормам, установленным ГОСТом.
Стоит также отметить огнестойкость — минеральный пол не поддерживает горение, и об этом говорит сертификат пожарной безопасности КМ2.
- «Кварцевый ламинат ничем не отличается от кварцвинила и виниловых полов»
Нет, и это одно из основных заблуждений. Поскольку кварцевый ламинат на 70-75% состоит из молотого камня и на 25-30% из винила, он практически вдвое плотнее этих покрытий: в кварцвиниле молотого камня — не более 35%, а виниловые полы производятся полностью из ПВХ.
Помимо разницы в составе, есть заметные отличия и в технических характеристиках. Кварцевый ламинат не собирает статическое электричество, на 100% устойчив к намоканию, совместим с любыми системами теплых полов, поглощает ударные шумы, экологически чистый и не имеет запаха.
100%-ную водостойкость кварцевого ламината обеспечивают защитное виниловое покрытие и герметичные замковые соединения. Вода не сможет попасть под пол или повредить его даже в случае затопления, поэтому материал подходит для укладки и на кухне, и в ванных комнатах.
За счет высокопрочного защитного слоя и плотности материала такой ламинат можно использовать в помещениях с высокой нагрузкой на пол. Также поверхность кварцевого ламината предотвращает скольжение — вероятность поскользнуться на нем в разы ниже, чем на том же линолеуме или кафеле.
Виниловые полы и кварцвинил частично и в разной степени демонстрируют схожие характеристики, но именно в кварцевом ламинате они присутствуют одновременно.
- «Если в составе камень, то теплый пол не будет греть»
Как раз наоборот. С кварцевым ламинатом работают любые виды теплых полов — кабельный, электрический или инфракрасный. Средняя рекомендуемая температура — 28°С, она же считается наиболее комфортной для ног. Поскольку SPC-плиты почти не расширяются во время нагрева, при необходимости можно увеличить температуру до 42°С — с полом ничего не случится. И нагревается кварцевый ламинат быстрее, чем керамогранит.
- «Для установки кварцевого ламината потребуется специалист»
Как и в любом ремонте, при укладке кварцевого ламината есть свои нюансы, но достаточно будет и базовых навыков домашнего ремонта.
Главный же нюанс заключается в обустройстве максимально ровного основания, будь то стяжка или даже старый пол. С этой задачей поможет справиться хорошая подложка — например, из ассортимента Fargo. Конечно, можно обойтись без нее, но тогда основание должно быть идеально ровным и чистым. Иначе покрытие будет неприятно скрипеть и хрустеть во время ходьбы по нему.
Благодаря клик-замкам нового поколения с укладкой кварцевого ламината можно справиться даже не имея опыта. Они нарезаны на самой минеральной плите, являясь ее продолжением, — это повышает герметичность стыков и прочность на разрыв. Для подрезки плит хватит и канцелярского ножа, но для вырезов под трубы понадобится лобзик или другой подобный инструмент.
- «У кварцевого ламината небольшой выбор фактур»
Кварцевый ламинат Fargo сейчас доступен в 77 вариантах фактуры дерева и камня как в теплых, так и холодных тонах. В ассортименте представлены различные оттенки и цвета дуба, травертина, сланца, базальта, горного хрусталя, оникса, агата, мрамора, меланита. В комплект к ламинату можно подобрать кварцевый плинтус аналогичного цвета.
- «Кварцевый ламинат подходит только для полов»
И это еще один популярный, но ничем не подкрепленный миф. Замковая система Click System вместе с клеевым монтажом дает возможность укладывать кварцевый ламинат Fargo не только на горизонтальных, но и на вертикальных поверхностях. Например, им можно эффектно оформить контрастную, или акцентную, стену в гостиной, кабинете, спальне, кухне и ванной.
Кварцевый ламинат Fargo в Краснодаре:
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Экостройматериал: ул. Северная 312, ТЦ «Дом», пав. 1
Profildors: ул. 5-ая Дорожная, д. 68
Декория-Кубань: ул. Дзержинского, 130
Оптовик, ул. Ростовское шоссе, 30/3
Сайт: krasnodar.fargospc.ru
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