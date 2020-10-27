7 мифов о кварцевом ламинате

Кварцевый ламинат совсем недавно появился на рынке, и, как любой новый продукт, уже вызвал волну домыслов и мифов.

Журналист портала Юга.ру пообщался с эксклюзивным дистрибьютором кварцевого ламината Fargo на территории России и СНГ, чтобы в 7 карточках опровергнуть распространенные заблуждения и рассказать все самое важное об этом отделочном материале.