С позиции выгоды. Как я экономлю время, деньги и кое-что еще со «СберМаркетом»

«СберМаркет» пришел в Краснодар в сентябре 2019 года, но массово и по достоинству жители оценили его в апреле 2020-го — когда в городе, как и во всем крае, ввели серьезные ограничения на передвижение. Личным опытом использования «СберМаркета» поделилась редактор портала Юга.ру. Время и деньги — Сейчас напишу совершенно очевидную вещь, и все же: экономия при заказе доставки продуктов получается разносторонне весомая.

Во-первых, конечно же, время. Ближайший ко мне супермаркет — «Ашан» в «МЕГА Адыгея-Кубань». Раньше я ездила туда на такси пару раз в месяц, стараясь выбирать время суток с низким дорожным трафиком. Но пробки имеют способность возникать на ровном месте, поэтому путь, на который обычно тратишь 15 минут, мог в итоге отнять час и больше. Во-вторых, деньги. В приложении есть категория товаров под названием «Дешевле, чем на полке» и категория «Скидки» — там всегда можно найти несколько нужных позиций с ощутимой выгодой. Все желтые ценники собраны в одном месте — не нужно бегать по огромному магазину в поисках скидочных товаров. Зачастую почти всю корзину можно собрать именно в этих разделах. Также в приложении намного легче контролировать такое явление, как «оно само в тележку упало» — подсчитано, что спонтанные покупки в среднем могут составлять до 30% всего чека. Кроме того, в моем случае стоимость поездки на такси зачастую превышала стоимость доставки.

В-третьих, нервы. Необходимости жаться в очереди к впередистоящему давно нет, а привычка у многих осталась. Поэтому если есть хоть малейшая возможность избежать этого «удовольствия», я ей воспользуюсь — в ожидании покупки буду сидеть дома в уютном кресле, а не томиться среди тележек у кассы. В-четвертых, здоровье. Надвигающийся сезон гриппа и ОРВИ не может не беспокоить, да и коронавирус никуда не делся — социальную дистанцию хочется соблюдать пуще прежнего. Серьезно, зачем куда-то ехать и рисковать, если все нужное привезут домой через 2-3 часа? Лучше #оставайтесьдома и потратьте это время на что-то действительно интересное. «СберМаркет» интегрирован в экосистему Сбера, поэтому зарегистрироваться на ресурсе можно в том числе с помощью Сбер ID.

Выбор есть Поначалу заказать продукты с помощью «СберМаркета» можно было только из METRO Cash & Carry, но сейчас список магазинов расширился до пяти — присоединились «Ашан», «Лента», «Агрокомплекс» и «ЮгОпт». Наверняка это не предел, и в будущем станут доступны доставки из других сетей. Оформлять заказы можно круглосуточно, но привезут их только с 10:00 до 22:00 (время работы супермаркетов). Оплата заказа — онлайн или курьеру при получении заказа.

Сборщик заказа выбирает самые свежие продукты — во всяком случае, я ни разу не получила переспевшие бананы или молоко с истекающим сроком годности. Если по какой-то причине выбранного товара не оказалось на полке или он ненадлежащего качества, сборщик сделает ровно то, что вы прописали в приложении, — позвонит и предложит аналогичный товар на замену, заменит самостоятельно или просто уберет эту позицию. Более того, он может дать совет, стоит ли брать рыбу, которую вы заказывали, — потому что знает, сколько она лежит на прилавке. Или сообщит, что помидоры совсем не пахнут помидорами, хотя на вид спелые и без повреждений. Впечатления