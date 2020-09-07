Среда обитания. В Краснодаре появился еще один офис мечты

Каким должен быть офис современной ИТ-компании? Конечно, технологичным и вдохновляющим. Фотограф и журналист портала Юга.ру побывали в новом рабочем пространстве «Ростелеком ИТ», расположенном в жилом комплексе по Кубанской Набережной в Краснодаре, и посмотрели, как там все обустроено. «Ростелеком ИТ» Офисный этаж поделен на три основные зоны: рабочие места с компьютерами и личными вещами; сектор для переговоров, презентаций, деловых встреч и общения; места для приема пищи с необходимой техникой. Для велосипедистов предусмотрены парковка и душ. «Ростелеком ИТ» дает сотрудникам свободу самовыражения: можно украшать стены картинами, приносить мягкие игрушки, растения и любые другие вещи. Также не действует дресс-код — на работу действительно можно прийти даже в пижаме. Нет и регламентированного графика: каждый может сам выбирать, во сколько приходить и уходить. Сотрудники сами распределяют свою нагрузку. Главное — продуктивность и выполнение всех задач.

О развлечениях тоже позаботились: есть тренажеры, настольный теннис и кикер, аэрохоккей, компьютерная приставка, многочисленные настольные игры. В планах выделить отдельный кабинет, где будет полноценный спортзал и даже стена для скалолазания. Есть в распоряжении и большая терраса. Компания собирается установить там гриль, расставить шезлонги, а в теплое время года проводить корпоративы и разного рода мероприятия. Открытые пространства позволяют людям общаться и делиться мыслями. Это, в свою очередь, приводит к успешному сотрудничеству всех отделов и рождению новых идей, которые находят реализацию. Интерьер ярких и просторных кабинетов, над которым отчасти трудились сами участники ИТ-команды, дивный вид на город и реку — все это вдохновляет и мотивирует на плодотворную работу. Для удобства почти 200 сотрудников продуманы все детали.

Новый офис «Ростелеком ИТ» присоединился к немногочисленным действительно стильным и прогрессивным пространствам Краснодара. Вот, например, еще пара локаций, куда сотрудники приходят с удовольствием каждый день. Yota Офис компании Yota площадью 100 кв. метров находится на третьем этаже жилого комплекса. Интерьер выполнен в современном стиле: кирпичная кладка, темный потолок, светлые стены с постерами, многочисленные растения в массивных кашпо. Помещение разделено на несколько пространств: кухня, две зоны отдыха, переговорная комната и рабочая зона. На кухне, помимо современной мебели и техники, установлена магнитно-меловая доска, на которой каждый сотрудник может что-нибудь написать или нарисовать, например, поздравление с днем рождения, объявление о пристройстве котика или просто пожелание хорошего дня коллегам.

В зоне отдыха — диван и кресла, пледы и подушки, журнальный столик, телевизор, PlayStation™, настольный хоккей и другие игры. В переговорной комнате есть большой стол, удобные кресла, телевизор и оборудование для совещаний в удаленном режиме. Панорамные окна и открытый балкон, на котором стоят кресла, барные стулья и журнальный столик, дают много света и свежего воздуха. «Везёт» Офис сервиса такси «Везёт» в Краснодаре располагается в бизнес-центре на нескольких этажах. Сотрудники отделов HR, финансов и маркетинга, а также руководство компании трудятся в просторных и светлых опенспейсах. Отдельное пространство предусмотрено для разработчиков, бухгалтерии и юристов. Также есть кухня с барной стойкой, холодильником, микроволновкой, 11 видами чая и обязательно запасом молока. У каждого свое рабочее место, однако ничто не мешает сменить его в любой момент. Расположиться можно в одной из переговорных комнат, в общих пространствах, мягкой рабочей зоне на подоконнике, в индивидуальных будках для переговоров и zoom-встреч. По офису можно передвигаться на самокате.