Задачи «Новых людей» в Краснодаре в 7 карточках

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

В рамках акции «Я желаю Краснодару…» волонтеры партии «Новые люди» собрали более 30 тыс. пожеланий краснодарцев. Люди делились своими мыслями и проблемами в соцсетях или рассказывали о них самим активистам. На основе пожеланий горожан была составлена программа, по которой команда молодой партии планирует работать в ближайшее время.

Согласно программе #ЛюдиВажнее «Новые Люди» в Краснодаре планируют решать следующие задачи:

Инфраструктура — сразу при застройке

Необходимо отказаться от точечной застройки города. Застройщики должны предусматривать возведение социальной инфраструктуры при строительстве новых районов.

Медицина на Кубани — без очередей и поборов

Должны создаваться условия для повсеместного привлечения в городские больницы и поликлиники узких медицинских специалистов.

Краснодарским школам — обучение в одну смену

Строительство новых школ и переоборудование городских зданий под школьные нужды — важнейшие задачи. Невозможно наладить качественное обучение, когда первоклассник идет на первый урок вечером или когда в классе занимаются 40 человек.

Зеленые кроны — легкие города

Необходимо сохранять и приумножать городские парки и скверы. Общественный совет граждан должен встать на защиту от незаконной вырубки и некачественной обрезки деревьев.

Дороги. Развязки. Парковки

Важно добиваться развития транспортной инфраструктуры Краснодара. Бюджет города позволяет сделать удобные транспортные развязки и реконструировать имеющиеся. А перехватывающие парковки разгрузят центр города от потока транспорта.

Общественный транспорт — во все районы города

Все жители краевой столицы должны находится в равных условиях. Удаленные районы города должны быть обеспечены общественным транспортом.

Чистая Кубань — чистый город

Необходимо срочное обновление канализационных сетей, полноценная расчистка ливневок города и обустройство новых сливных систем. Реки — для купания и ловли рыбы, а не для сброса нечистот. 

13 сентября 2020 года горожане будут выбирать новую городскую думу Краснодара. Партия «Новые люди» впервые примет участие в голосовании. Перед тем как пойти на выборы, волонтеры партии опросили краснодарцев, чтобы понять, чего хотят люди. В партии убеждены, что запрос на обновление в обществе назрел давно. И именно мнение жителей определит, каким будет город в ближайшие годы.

Материал оплачен из средств избирательного фонда политической партии «Новые люди».

Выборы Город Городская дума Краснодара Краснодар Общественные инициативы Партийная деятельность политика

Новости

Власти Краснодара представили план развития Музыкального микрорайона на ближайшие два года
В России за время пандемии коронавирусом заболели почти 50 тыс. детей
Артист Михаил Ефремов получил 8 лет колонии из-за пьяного ДТП, в котором погиб человек
Краснодарские школьники не будут учиться в дни досрочного голосования на выборах
На Кубани четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
На Кубани COVID-19 диагностировали у 92 человек за сутки, еще 2 пациента скончались

Лента новостей

Читайте также

Реклама на портале