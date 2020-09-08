Задачи «Новых людей» в Краснодаре в 7 карточках

В рамках акции «Я желаю Краснодару…» волонтеры партии «Новые люди» собрали более 30 тыс. пожеланий краснодарцев. Люди делились своими мыслями и проблемами в соцсетях или рассказывали о них самим активистам. На основе пожеланий горожан была составлена программа, по которой команда молодой партии планирует работать в ближайшее время.

Согласно программе #ЛюдиВажнее «Новые Люди» в Краснодаре планируют решать следующие задачи:

Инфраструктура — сразу при застройке



Необходимо отказаться от точечной застройки города. Застройщики должны предусматривать возведение социальной инфраструктуры при строительстве новых районов.

Медицина на Кубани — без очередей и поборов



Должны создаваться условия для повсеместного привлечения в городские больницы и поликлиники узких медицинских специалистов.

Краснодарским школам — обучение в одну смену



Строительство новых школ и переоборудование городских зданий под школьные нужды — важнейшие задачи. Невозможно наладить качественное обучение, когда первоклассник идет на первый урок вечером или когда в классе занимаются 40 человек.

Зеленые кроны — легкие города



Необходимо сохранять и приумножать городские парки и скверы. Общественный совет граждан должен встать на защиту от незаконной вырубки и некачественной обрезки деревьев.

Дороги. Развязки. Парковки



Важно добиваться развития транспортной инфраструктуры Краснодара. Бюджет города позволяет сделать удобные транспортные развязки и реконструировать имеющиеся. А перехватывающие парковки разгрузят центр города от потока транспорта.

Общественный транспорт — во все районы города



Все жители краевой столицы должны находится в равных условиях. Удаленные районы города должны быть обеспечены общественным транспортом.

Чистая Кубань — чистый город



Необходимо срочное обновление канализационных сетей, полноценная расчистка ливневок города и обустройство новых сливных систем. Реки — для купания и ловли рыбы, а не для сброса нечистот.