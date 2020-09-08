Задачи «Новых людей» в Краснодаре в 7 карточках
В рамках акции «Я желаю Краснодару…» волонтеры партии «Новые люди» собрали более 30 тыс. пожеланий краснодарцев. Люди делились своими мыслями и проблемами в соцсетях или рассказывали о них самим активистам. На основе пожеланий горожан была составлена программа, по которой команда молодой партии планирует работать в ближайшее время.
Согласно программе #ЛюдиВажнее «Новые Люди» в Краснодаре планируют решать следующие задачи:
Инфраструктура — сразу при застройке
Необходимо отказаться от точечной застройки города. Застройщики должны предусматривать возведение социальной инфраструктуры при строительстве новых районов.
Медицина на Кубани — без очередей и поборов
Должны создаваться условия для повсеместного привлечения в городские больницы и поликлиники узких медицинских специалистов.
Краснодарским школам — обучение в одну смену
Строительство новых школ и переоборудование городских зданий под школьные нужды — важнейшие задачи. Невозможно наладить качественное обучение, когда первоклассник идет на первый урок вечером или когда в классе занимаются 40 человек.
Зеленые кроны — легкие города
Необходимо сохранять и приумножать городские парки и скверы. Общественный совет граждан должен встать на защиту от незаконной вырубки и некачественной обрезки деревьев.
Дороги. Развязки. Парковки
Важно добиваться развития транспортной инфраструктуры Краснодара. Бюджет города позволяет сделать удобные транспортные развязки и реконструировать имеющиеся. А перехватывающие парковки разгрузят центр города от потока транспорта.
Общественный транспорт — во все районы города
Все жители краевой столицы должны находится в равных условиях. Удаленные районы города должны быть обеспечены общественным транспортом.
Чистая Кубань — чистый город
Необходимо срочное обновление канализационных сетей, полноценная расчистка ливневок города и обустройство новых сливных систем. Реки — для купания и ловли рыбы, а не для сброса нечистот.
13 сентября 2020 года горожане будут выбирать новую городскую думу Краснодара. Партия «Новые люди» впервые примет участие в голосовании. Перед тем как пойти на выборы, волонтеры партии опросили краснодарцев, чтобы понять, чего хотят люди. В партии убеждены, что запрос на обновление в обществе назрел давно. И именно мнение жителей определит, каким будет город в ближайшие годы.
Материал оплачен из средств избирательного фонда политической партии «Новые люди».