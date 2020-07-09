Кто съел тётку? Как краснодарцы подсели на уникальный стритфуд и к чему это привело

Краснодар распробовал «Тётку Zапеканку» чуть больше года назад, и теперь стритфуд уверенно движется к тому, чтобы стать еще одним символом региона. Портал Юга.ру разузнал все подробности этой вкусной истории у основателя компании Николая Мороза.

#тётказашлачётко Идея создать собственный стритфуд с национальным характером появилась у Николая давно. Он часто видел, как его дети и дети друзей покупают еду быстрого приготовления американских брендов. После дегустации этих блюд задумка обрела четкие формы — так и родилась уникальная «Тётка Zапеканка».

Первые тётки появились в феврале 2019 года. Тогда учредителям казалось, что красить хлеб овощным соком безумно стильно. Булки получались алыми как кровь и зелеными как трава. Их выпекали в форме чиабатты — выходило нечто среднее между овалом и прямоугольником с неровными краями. Но начинка предательски сваливалась, и разработчики грешили на ингредиенты. В итоге решили отказаться от красителей, хоть и натуральных, и разработать собственные противни для хлеба — прямоугольные, чтобы основу было удобно держать в руке, а начинка оставалась на месте. Теперь тётку можно спокойно есть даже на ходу, не отвлекаясь от происходящей вокруг жизни. «В одном из произведений Гоголя есть эпизод, когда герой приехал в гости, и его угостили пирогом. В то время он был очень популярен и подавался только самым дорогим гостям. Именовался он тёткой. Мы так же хотим своим продуктом быть ближе к каждому гостю, окружить всех посетителей тёткиной заботой. Готовим вкусно и из качественных и полезных ингредиентов», — рассказал Юга.ру основатель бренда Николай Мороз.

Почему тётка — Zапеканка Каждое утро на производстве выпекают свежие булки с хрустящей корочкой и разрезают их вдоль — одна половинка на одну тётку. Слайсер для хлеба также разработали на заказ, поскольку стандартные не подходили по размеру. Соусы готовят по доработанным домашним рецептам из местных натуральных продуктов — никаких кетчупов и майонезов. Выбранную гостем начинку укладывают на булку и отправляют тётку на гриль, где она равномерно запекается, сохраняя полезные свойства всех ингредиентов. Отсюда и название — Zапеканка. Кстати, грили для тёток тоже созданы по спецзаказу, потому что обычные не подходили под выбранную технологию производства. Перед подачей каждую тётку украшают микрозеленью, богатой на полезные вещества. Благодаря новой технологии приготовления удалось сократить время подачи тётки до трех минут.

Тётка не голод В меню есть тётки на самый разный вкус — как для вегетарианцев, так и для любителей мяса. Например, сейчас можно заказать с цыпленком карри, том ямом, курицей и грибами, по-аджарски, «говяжью лазанью», терияки со свининой. Сытный перекус превратится в полноценный обед, если к заказу добавить тыквенный суп на кокосовом молоке, окрошку, сырный суп с беконом, свекольный суп с креветкой, салат или картошку с беконом. На десерт — творожные тётки с сахарной пудрой, карамелью и печеньем Oreo, кокосом, шоколадом и бананом, карамелью и хурмой, ягодами и муссом.

Сейчас производство тёток работает как лаборатория. На фабрике постоянно экспериментируют со вкусами и ингредиентами, совершенствуя блюда. Одна из последних разработок — «Касперская 18+» тётка. Рецепт приготовления блюда держится в секрете, однако некоторые ингредиенты нам все же удалось узнать: в «антивирусе» точно есть куркума, душистый перец, корица, сливочный соус на коньяке, диетическое мясо индейки под красным луком. Еще одна новинка — «Кубанская курица». В составе — куриное филе, хрустящий красный лук, томат, болгарский перец, фирменный кисло-сладкий соус и традиционное сырное ассорти. «Кубанская курица», как и все остальные тётки, может быть стандартного размера или XL — если аппетит разыгрался или захочется разделить ее на двоих.

«Ощущаю себя суперменом»: Как работали курьеры и службы доставки во время карантина

Тётка великолепна как свежеприготовленной, так и спустя несколько часов — достаточно просто разогреть в духовке или микроволновке. Отведать любое блюдо из меню можно на Кубанской Набережной, 5 или заказать через сервисы доставки Delivery Club, Broniboy, «Яндекс.Еда», «Антей». «Тётка Zапеканка» делает скидки владельцам карт «Котик» и «Ценитель» культурного центра «Типография» и пользователям приложения профкома КубГУ, а также начисляет кешбэк пользователям приложения Switips.

Тётка Zа экологию Создатели бренда стремятся полностью отказаться от пластика в упаковке блюд — уже удалось раз и навсегда попрощаться с прозрачными крышками для салатов, заменив их бумажными. Следующие на очереди — брендированные лотки, их будут делать из вторичной целлюлозы. Сеть поддерживает движение My cup, please и дает скидку на кофе и чай при покупке в свою кружку. Также «Тётка Zапеканка» призывает приходить со своей кружкой даже за супом, возвращать стеклянные емкости от напитков и в комментариях к заказу сообщать о наличии столовых приборов, чтобы не класть одноразовые.

Тётки много не бывает Однажды соучредитель «Тётки» Евгений Руденко в одной из кофеен в центре города не нашел достойной закуски к кофе. Он позвонил на фабрику и предложил проработать поставки тёток в заведения, которые не производят еду. Так компания пришла к вакуумации, изменению технологии запекания полуфабрикатов и поставкам в кофейни и буфеты Краснодара. Теперь свежие ароматные тётки можно приобрести в The Coffeeshop (ул. Красная, 59а, на пересечении с ул. Карасунской). «Тётка Zапеканка» готова поставлять продукцию в любые другие заведения, которые берут еду на реализацию.

Сейчас компания тестирует создание полуфабрикатов, чтобы продавать их через сетевой ретейл. В ближайшем будущем тётки станут еще ближе и доступнее — их можно будет купить в магазинах города. Также в планах разработать вендинговую станцию выдачи горячих блюд — их будут устанавливать в общественных местах. На Москву! И дальше «Тётка Zапеканка» открыта для партнерских предложений — о желании стать официальными представителями бренда уже заявили фирмы из Ростовской области, Казахстана и Украины. «Мне поступают заявки из других регионов на открытие фирменных ресторанов быстрого питания. Мы очень хотим сотрудничать и масштабировать наш проект — франчайзинг уже находится в разработке. Есть предложение открыть «Тётку Zапеканку» в Москве, на Таганке. Сейчас я занимаюсь этим вопросом, завершить процесс и все реализовать планируем в сентябре», — рассказал Николай Мороз. Также в планах — открыть флагманское заведение в центральной части города, где жители Краснодара могли бы знакомить своих гостей с уникальным местным продуктом и будущим фастфуд-символом Кубани.