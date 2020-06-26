Рассеянный склероз не приговор. Медицина предложила новое решение, и жители Кубани могут им воспользоваться

С конца 2019 года пациентам с диагнозом «рассеянный склероз» стала доступна инновационная терапия, которая позволяет значительно замедлить развитие даже самого тяжелого, первично-прогрессирующего типа течения заболевания [1]. Теперь препарат может быть закуплен на средства федерального бюджета. Портал Юга.ру рассказывает, почему нельзя откладывать визиты к врачу и что сделать, чтобы получить терапию.

Рассеянный склероз — болезнь молодых Как возникает болезнь. Четкого понимания причин появления рассеянного склероза (РС) у ученых до сих пор нет. В числе факторов они называют генетическую предрасположенность, некоторые вирусы, плохую экологию, курение и другие. А бытовое мнение о том, что рассеянный склероз возникает в основном в старшем возрасте, не более чем миф. С заболеванием, как правило, сталкиваются молодые люди 20-40 лет в наиболее активный период жизни.

Как протекает заболевание. При РС собственная иммунная система начинает вырабатывать антитела, которые поражают миелиновую оболочку нервных волокон. Нарушение передачи сигнала между нейронами приводит к тому, что у человека нарушается зрение, возникают проблемы с координацией и балансом, теряется чувствительность в конечностях, повышается утомляемость, проявляются другие неврологические синдромы — в зависимости от того, какие области головного или спинного мозга пострадали. В среднем через 10-15 лет после дебюта заболевания без корректной терапии человек теряет способность самостоятельно передвигаться и обслуживать себя.

Основные типы течения РС. Самый распространенный тип течения рассеянного склероза — рецидивирующий (РРС), при нем обострения сменяются периодами ремиссии. Более тяжелый — первично-прогрессирующий рассеянный склероз (ППРС) — встречается у 5-6% пациентов [2]. Болезнь развивается стремительно с самого начала и приводит к инвалидности почти в два раза быстрее, чем РРС [3, 4]. Современная медицина нашла способ замедлять течение рецидивирующего рассеянного склероза, однако аналогичной терапии для первично-прогрессирующего склероза до недавнего времени не существовало.

Главный невролог Южного федерального округа, завкафедрой неврологии ВолгГМУ, профессор Ольга Курушина в интервью порталу V1.ru рассказала, что раньше это заболевание воспринималось как приговор, особенно в случае первично-прогрессирующего РС: «При отсутствии адекватной терапии происходит стремительное разрушение центральной нервной системы человека. Но сейчас поддержка государства и современная терапия дала пациентам шанс на полноценную жизнь. Новые препараты способны на годы отодвинуть разрушительное развитие болезни, продлить время активной жизни».

Новая терапия для контроля ППРС Что предлагают пациентам с ППРС. В 2019 году комиссия Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней рекомендовала к включению в программу «12 высокозатратных нозологий» (сейчас — «14 ВЗН») новый препарат для патогенетической терапии и рецидивирующего, и первично-прогрессирующего рассеянного склероза. Данная терапия не имеет аналогов, и с 2021 года еще больше пациентов смогут получить ее бесплатно — препарат будет закупаться на средства федерального бюджета. Людям с ППРС препарат способен дать в среднем семь дополнительных лет жизни, то есть почти в два раза больше времени без постоянной потребности в инвалидном кресле [5].

Как получить новую терапию. Сейчас в регионах идет сбор заявок — врачи составляют списки пациентов, нуждающихся в получении новой терапии. Чтобы попасть в этот список, необходимо в ближайшее время посетить своего лечащего врача — специалисты анализируют текущее состояние каждого пациента, составляют рекомендации по продолжению лечения или пересматривают его план. Если, по мнению врача, новый препарат поможет улучшить контроль заболевания, пациента включают в список на получение новой терапии в 2021 году.

Рассеянный склероз — неизлечимое на сегодняшний день заболевание, но это не повод опускать руки. Полноценная жизнь возможна при постоянном контроле течения болезни и правильно подобранной терапии — современные методы и препараты способны значительно замедлить развитие РС. Регулярные визиты к врачу позволят отслеживать эффективность и безопасность назначаемой терапии и корректировать ее при необходимости. В ином случае рассеянный склероз будет неизбежно прогрессировать и приведет к скорой инвалидности.

На данный момент в Краснодарском крае зарегистрировано порядка 1,5 тыс. человек с установленным диагнозом «рассеянный склероз», и возраст большей части из них — от 11 до 40 лет. Пациентов принимают в Кабинете рассеянного склероза на базе Краевой больницы № 1 им. Очаповского (ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1») в Краснодаре. Активную поддержку людям с РС оказывает и Краснодарская краевая общественная организация инвалидов — больных рассеянным склерозом. Кабинет рассеянного склероза:

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