Вы познали краснодарские радости, если делали это. Самый позитивный счетчик

Вы переплывали Затон

Ели тутовник, компот, кубанский борщ и синенькие

Вы ходили в феврале в шортах, а в апреле — в шубе

Ездили на фестиваль халюжей и ярмарку сыра в Адыгею

Впервые сходили в кино в «Аврору»

Плавали по улице Московской на лодке или кролем

Гуляли по краснодарскому Арбату и тусовались «на проститутке»

Пили коньяк «на книжке»

Все еще не знаете, как называется «парк со слоном», хотя проходили через него десятки раз

Отказывались ехать на море в высокий сезон, предпочитая делать романтичные фото на пустом пляже в январе

Ходите в бары на Красноармейской, но не можете забыть круглосуточный угар «Джаз кафе» и «Квадро»

Водили приезжих по пешеходной Красной

Сделали десяток фотографий в «парке Галицкого» и считаете его национальным достоянием

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