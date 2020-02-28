Вы познали краснодарские радости, если делали это. Самый позитивный счетчик

Краснодарский край

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Можно критиковать нынешнее положение вещей и требовать улучшений, можно жаловаться на пробки и погоду — это совершенно нормально. Но в то же время все это не отменяет и позитивных моментов жизни в Краснодаре.

Юга.ру составили список приятных дел, которые связаны с отдыхом и удовольствиями, и хотя бы часть действий из этого списка совершал каждый краснодарец. Просто поставьте галочки на всех подходящих вам пунктах, а наш честный и позитивный счетчик скажет, сколько баллов по шкале типично краснодарской радости вы заслужили.

Радуетесь жизни, как краснодарец, если:

Ваш счет типично краснодарских удовольствий 0 баллов.
Отправьте ссылку на материал своим друзьям и обсудите, чем бы хотели заняться в ближайшие выходные!

Формат навеян публикацией самарских коллег из издания «Большая деревня». Узнать, что входит в понятие «волжский гедонизм», можно здесь.

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