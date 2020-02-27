Танцуй как Бузова. Новый челлендж от Олечки — о чем и зачем?

Краснодарский край, Вся Россия

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В середине февраля телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова пригласила своих поклонников поучаствовать в челлендже #шевели_кармашками. Юга.ру разобрались, что вообще происходит, как (и зачем) правильно ими шевелить и что это даст.

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С бодрым утром

Начинать утро с хорошего настроения, полезного завтрака и зажигательного танца — отличная привычка. Некоторые российские селебрити продемонстрировали свои завтраки публично — Ольга Бузова, Алексей Воробьев и Анатолий Вассерман участвуют в «Битве завтраков», которую проводят торговая сеть «Пятёрочка» и PepsiCo.

В начале февраля Алексей Воробьев выложил в своем инстаграме утренний танец #шевели_кармашками и бросил вызов Анатолию Вассерману. Теперь к челленджу присоединилась и Ольга Бузова: певица в ярко-розовой пижаме и со словами «Так вот, дорогой Анатолий, я сейчас вам такое покажу!» продемонстрировала утреннюю бодрость и позитив, предложив Вассерману повторить ее танец. Многократный победитель интеллектуальных игр принял вызов от молодых коллег по шоу-бизнесу.

Всего за несколько дней видео с челленджем от Ольги Бузовой в инстаграме набрало более 975 тыс. просмотров [на момент написания статьи].

Повторить простые энергичные движения и поддержать челлендж может каждый! Тем более за участие в баттле «Пятёрочка» раздает призы.

Танец со звездой

Шанс станцевать со звездой выпадает не каждый день, но сейчас именно такой момент. Чтобы им воспользоваться, нужно снять на видео свой собственный танец с кармашками, повторяя движения звезд, разместить ролик в инстаграме или тиктоке с хештегом #шевели_кармашками до 31 марта и собирать лайки.

Знаменитости выберут три самых крутых видео, и их авторы смогут станцевать со звездой в одном из магазинов сети «Пятёрочка», а также получат в подарок жилетки — такие же, как у Бузовой, Воробьева или Вассермана.

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Больше подарков каждому

Челлендж #шевели_кармашками — часть рекламной акции «Битва завтраков» в «Пятёрочке», в которой Ольга Бузова, Алексей Воробьев и Анатолий Вассерман представили бодрый, быстрый и умный завтраки соответственно. Поучаствовать не только в челлендже, но и в выборе завтрака-победителя могут все желающие.

Гарантированные призы за участие в акции — дополнительные 250 баллов на «Выручай-карту» и аудиосообщения на телефон от звезд. В еженедельных розыгрышах можно стать обладателем сертификата от интернет-магазина «Озон» или промокода на один месяц подписки в онлайн-кинотеатре «ТВ-Завр». Главные призы розыгрышей — точно такие же домашние пижамы и жилетки, как у селебрити в их роликах.

Условия простые: нужно купить товар, участвующий в «Битве завтраков», и зарегистрироваться на сайте акции.

Ольга Бузова Продукты питания Развлечения Танцы

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