Тест: как видят Краснодар близорукие?
...знают только они сами и часто говорят о своей проблеме, но не могут ее показать. А их знакомые или коллеги обижаются, когда люди со слабым зрением не узнают их на улице.
Поэтому Юга.ру отредактировали фото нашего города так, будто их видит человек с близорукостью, порой весьма сильной.
Всех участников теста ждут подарки от клиники заботы о зрении «Три-3».
P.S. В тесте нет стадиона «Краснодар» и кинотеатра «Аврора», так как жители, да и многие гости города узнают их и с закрытым глазами.
Спасибо, что прошли наш тест!
Как видят Краснодар близорукие?
* Тест не претендует на абсолютно достоверную передачу той картинки, которую видит близорукий человек.
** Прохождение теста может зависеть не только от состояния вашего зрения и знания города, но и от настроек дисплея компьютера или смартфона.
Записаться в клинику можно здесь и по телефону 8(861)205-68-72
ООО «Три-З». Лицензия №ЛО-23-01-014124 от 2.12.2019
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Предложенные в тесте промокоды действуют для пациентов 18-40 лет в клинике и диагностических центрах Краснодара и Краснодарского края. Промокоды действительны до 15 мая 2020 года.