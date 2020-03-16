Тест: как видят Краснодар близорукие?

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

...знают только они сами и часто говорят о своей проблеме, но не могут ее показать. А их знакомые или коллеги обижаются, когда люди со слабым зрением не узнают их на улице.

Поэтому Юга.ру отредактировали фото нашего города так, будто их видит человек с близорукостью, порой весьма сильной.

Всех участников теста ждут подарки от клиники заботы о зрении «Три-3».

P.S. В тесте нет стадиона «Краснодар» и кинотеатра «Аврора», так как жители, да и многие гости города узнают их и с закрытым глазами.

Спасибо, что прошли наш тест!

/

Как видят Краснодар близорукие?

* Тест не претендует на абсолютно достоверную передачу той картинки, которую видит близорукий человек.

** Прохождение теста может зависеть не только от состояния вашего зрения и знания города, но и от настроек дисплея компьютера или смартфона.

Записаться в клинику можно здесь и по телефону 8(861)205-68-72

ООО «Три-З». Лицензия №ЛО-23-01-014124 от 2.12.2019
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Предложенные в тесте промокоды действуют для пациентов 18-40 лет в клинике и диагностических центрах Краснодара и Краснодарского края. Промокоды действительны до 15 мая 2020 года. 

Архитектура Здравоохранение Краснодар Медицина

Новости

Россия ограничивает въезд иностранцев до 1 мая
Конкурсы, концерты, выставки. В минкультуры Кубани рассказали, какие мероприятия отменят и перенесут из-за коронавируса
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию, в том числе обнуление сроков Путина
Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России
В Сочи учеников «Сириуса» перевели на дистанционное обучение
Адыгейский госуниверситет и МГТУ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

Лента новостей

Читайте также

Реклама на портале