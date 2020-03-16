Тест: как видят Краснодар близорукие?

...знают только они сами и часто говорят о своей проблеме, но не могут ее показать. А их знакомые или коллеги обижаются, когда люди со слабым зрением не узнают их на улице.

Поэтому Юга.ру отредактировали фото нашего города так, будто их видит человек с близорукостью, порой весьма сильной.

Всех участников теста ждут подарки от клиники заботы о зрении «Три-3».

P.S. В тесте нет стадиона «Краснодар» и кинотеатра «Аврора», так как жители, да и многие гости города узнают их и с закрытым глазами.