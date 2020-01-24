На три буквы. Что означают МЖК, ЗИП, РИП и другие сокращения на карте Краснодара?
В Краснодаре есть множество районов, названия которых представляют собой аббревиатуры. Кому-то они понятны с детства, а некоторые приезжие или просто молодые краснодарцы могут запросто заблудиться даже в трех буквах.
Итак, знаете ли вы, что означают эти сокращения на карте нашего города? Юга.ру подготовили простой тест, чтобы понять, кто здесь местный.
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На три буквы. Простой тест, чтобы понять, кто здесь местный
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