На три буквы. Что означают МЖК, ЗИП, РИП и другие сокращения на карте Краснодара?

В Краснодаре есть множество районов, названия которых представляют собой аббревиатуры. Кому-то они понятны с детства, а некоторые приезжие или просто молодые краснодарцы могут запросто заблудиться даже в трех буквах.

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