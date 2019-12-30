Какой он — идеальный семейный автомобиль?

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Вместительный, чтобы в путешествие отправилась вся семья. Практичный, чтобы суметь увезти все то, что необходимо каждому. Безопасный, потому что в нем — самые близкие и родные. Комфортный, чтобы даже самые маленькие были рады каждой новой поездке. И мощный настолько, чтобы с легкостью идти по намеченному пути.

Такой он — Volkswagen Teramont.

Пройдите тест-драйв семейного внедорожника у официального дилера Volkswagen Фольксваген Центр Юг-Авто.

записаться на тест-драйв

Автомобили путешествия Семья

Новости

Путин в новогоднем обращении напомнил россиянам о важности единства
Гуамское ущелье открыли для пеших прогулок до конца новогодних каникул
На Кубани 31 декабря в ДТП погибли три человека, еще трое пострадали
В России с 2021 года планируют ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
На Кубани водитель иномарки сбил на пешеходном переходе ребенка
В Краснодаре произошло ДТП с участием нового трамвая

Лента новостей

Статьи

Галицкий, Кадыров, Едодой

Тест, который покажет, читали ли вы новости в 2019 году и что из них запомнили

Статьи

Итоги 2019 и прогнозы на 2020 автомобильный год

Редактор Авто Юга.ру рассуждает о российском авторынке

Статьи Партнерский

Почему постоянно чувствую усталость? Какие симптомы у пневмонии?

Врачи отвечают на популярные запросы в интернете

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале