Какой он — идеальный семейный автомобиль?
Вместительный, чтобы в путешествие отправилась вся семья. Практичный, чтобы суметь увезти все то, что необходимо каждому. Безопасный, потому что в нем — самые близкие и родные. Комфортный, чтобы даже самые маленькие были рады каждой новой поездке. И мощный настолько, чтобы с легкостью идти по намеченному пути.
Такой он — Volkswagen Teramont.
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