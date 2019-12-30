Вместительный, чтобы в путешествие отправилась вся семья. Практичный, чтобы суметь увезти все то, что необходимо каждому. Безопасный, потому что в нем — самые близкие и родные. Комфортный, чтобы даже самые маленькие были рады каждой новой поездке. И мощный настолько, чтобы с легкостью идти по намеченному пути.

Такой он — Volkswagen Teramont.