Как торговые центры и магазины Краснодара будут работать в новогодние праздники

Торговый центр «OZ МОЛЛ»

Торговый центр будет работать с 21 по 30 декабря с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 19:00, 1 января — с 15:00 до 00:00. Со 2 по 5 января ТРЦ будет открыт с 10:00 до 23:00. С 6 января в обычном режиме — с 10:00 до 22:00. Кроме того, караоке в торговом центре будет работать 31 декабря с 11:00 до 19:00, с 1 по 8 января включительно — с 19:00 до 3:00. Боулинг и FADBAR 31 декабря будет открыт с 11:00 до 19:00, с 1 по 8 января включительно — с 10:00 до 1:00. Строительный гипермаркет OBI 31 декабря будет работать с 8:00 до 18:00, 1 января — с 14:00 до 23:00, со 2 января — с 8:00 до 23:00. Кинотеатр «Формула кино OZ» 31 декабря будет работать с 10:00 до 21:00, при этом последний сеанс начнется в 18:00. 1 января график работы — с 11:00 до 3:00, 2 января — с 10:00 до 3:00. Многофункциональный центр будет работать 31 декабря с 8:00 до 19:00. С 1 по 8 января включительно МФЦ будет закрыт.

Торгово-развлекательный комплекс «СБС Мегамолл»

Магазины торговой галереи будут работать с 20 по 30 декабря с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января — с 12:00 до 22:00, со 2 января — в обычном режиме, с 10:00 до 22:00. Мебельные магазины в «СБС» с 20 по 30 декабря будут работать с 10:00 до 22:00, 31 января — с 10:00 до 18:00, 1 января — выходной. Со 2 января они начнут работать в обычном режиме, с 10:00 до 21:00. Развлекательный центр, кинотеатры, IMAX, кинобары в кинофойе будут открыты с 21 по 30 декабря с 9:00 до 3:00, 31 декабря — с 9:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 3:00, со 2 по 8 января включительно — с 9:00 до 3:00. Магазин «Леруа Мерлен» будет открыт для покупателей 31 декабря с 9:00 до 18:00, со 2 января — в обычном режиме, с 8:00 до 23:00. 1 января — выходной. Время работы боулинга, караоке The Mask и клуба Shanti : с 28 по 30 декабря — с 10:00 до 5:00, 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 5:00, со 2 по 8 января включительно — с 10:00 до 5:00. Фудкорт и точки питания в торговой галерее и СРЦ (кроме баров в кинофойе) можно посетить с 20 по 30 декабря — с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 00:00, со 2 по 8 января — с 10:00 до 23:00. Детский центр «Лёсики» будет работать с 28 по 30 декабря с 9:00 до 22:00, 31 декабря — с 9:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 22:00, со 2 по 8 января включительно — с 9:00 до 22:00. Кроме того, магазин «Ашан» с 13 по 30 декабря откроет свои двери с 8:00 до 23:00, 31 декабря — с 8:00 до 18:00, 1 января — выходной. 2 января магазин будет работать с 13:00 до 22:00. С 3 января — по расписанию, с 8:00 до 22:00. Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff будет работать с 20 по 30 декабря с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января — с 15:00 до 22:00. Со 2 по 5 января магазин откроется с 10:00 до 23:00. С 6 января он начнет работать в обычном режиме, с 10:00 до 22:00.

Торговый центр «Галерея Краснодар»

ТРЦ «Галерея Краснодар» с 22 по 30 декабря будет открыт для посетителей с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 20:00, 1 января — с 12:00 до 22:00. Со 2 января центр продолжит работу в обычном режиме, с 10:00 до 22:00.

Мегацентр «Красная Площадь»

С 23 по 30 декабря мегацентр будет работать с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января «Красная Площадь» откроет свои двери с 15:00 до 22:00, а уже со 2 января она вернется к обычному режиму — с 10:00 до 22:00.

Торговый центр «Галактика»

Торговый центр 30 декабря будет работать до 22:00, гипермаркет «O'КЕЙ» — до 23:00. 31 декабря ТЦ будет открыт с 10:00 до 18:00, однако пиццерия «Папа Джонс» закроется на час раньше — в 17:00. При этом «O'КЕЙ» будет работать для покупателей с 9:00 до 21:00. 1 января гипермаркет «O'КЕЙ», фудкорт и зона развлечений заработают с 13:00, а магазин «Спортмастер» и пиццерия «Папа Джонс» — с 15:00. Все закроется в 22:00. Со 2 января ТЦ начнет работать по обычному графику, с 10:00 до 22:00.

Торгово-развлекательный комплекс «Сити Центр»

ТРК 31 декабря будет работать с 10:00 до 19:00, 1 января — с 11:00 до 22:00. В этот день кафе и рестораны будут работать с 14:00 до 22:00, магазины — на усмотрение арендатора.

Торговый центр «Карнавал»

Магазины в торговом центре будут работать 31 декабря и 1 января на усмотрение арендаторов, со 2 января — в обычном режиме. «Магнит» внутри центра с 25 по 30 декабря будет работать с 10:00 до 00:00, 31 декабря — с 10:00 до 22:00, 1 января — с 10:00 до 23:00.

Торговый центр «Мега Адыгея-Кубань»

«Мега» и ИКЕА с 20 по 30 декабря будет работать с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января — с 14:00 до 22:00. Гипермаркет «Ашан» с 13 по 26 декабря будет открыт для покупателей с 8:00 до 23:00, с 27 по 30 декабря — с 8:00 до 00:00, 31 декабря — с 8:00 до 18:00, 1 января — выходной. 2 января магазин будет работать с 13:00 до 22:00. С 3 января — по расписанию, с 8:00 до 22:00. Магазин «Леруа Мерлен» 31 декабря будет работать с 8:00 до 18:00, 1 января — выходной, 2 января — с 8:00 до 23:00.

Супермаркеты «Табрис»

С 20 по 30 декабря «Табрис» будет работать круглосуточно на улицах: Тургенева, 138/6;

Кубанская Набережная, 25;

Сормовская, 108/1;

Московская, 54;

Красных Партизан, 173;

проспекте Чекистов, 1/3. 31 декабря все магазины сети закроются в 23:00, а 1 января откроются с 10:00. После этого они продолжат работать в обычном режиме: на улицах Тургенева и Кубанской Набережной круглосуточно, все остальные — с 7:00 до 1:00. При этом супермаркет на Кореновской, 2 работает по графику с 7:00 до 00:00.

Гипермаркеты «Ашан»

«Ашан» на Шоссе Нефтяников, 42 с 26 по 30 декабря будет работать с 8:00 до 00:00, 31 декабря — с 8:00 до 20:00. В первый день нового года магазин будет закрыт, а 2 января он откроется с 12:00 до 23:00. С 3 января продолжит работать по графику. Магазины в «СБС Мегамолл» и «Мега Адыгея-Кубань» будут работать по графику центров.

Гипермаркеты «О’КЕЙ»

Гипермаркеты «O'КЕЙ» с 25 по 30 декабря будут работать круглосуточно, а 31 декабря — до 21:00. 1 января они откроются с 13:00. Магазины в торговых центрах будут работать по их графику.

Гипермаркеты «Лента»

К 20 декабря в кол-центре «Ленты» сообщили, что никаких изменений в графике нет — все магазины работают круглосуточно. Однако там не исключили, что 31 декабря и 1 января расписание изменится.

Магазины Metro Cash and Carry

Магазин на Ростовском шоссе 29 и 30 декабря будет работать круглосуточно, 31 декабря — до 19:00. 1 января он откроет свои двери с 13:00 до 00:00, со 2 января — по графику, но до 00:00.

Универсамы «Пятёрочка»

Магазины «Пятёрочка» 31 декабря будут работать до 21:00. 1 января откроются в 13:00. В остальные дни без изменений расписания.

Супермаркеты «Перекресток»