Как торговые центры и магазины Краснодара будут работать в новогодние праздники
Даже у тех, кто готовится к праздникам заблаговременно, бывает так, что последние покупки приходится делать 31 декабря. А уже 1 января многие стремятся на распродажи.
Юга.ру собрали расписание торговых центров, магазинов и супермаркетов в предновогодние дни и первые числа января. Оглавление кликабельно.
Торговый центр будет работать с 21 по 30 декабря с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 19:00, 1 января — с 15:00 до 00:00. Со 2 по 5 января ТРЦ будет открыт с 10:00 до 23:00. С 6 января в обычном режиме — с 10:00 до 22:00.
Кроме того, караоке в торговом центре будет работать 31 декабря с 11:00 до 19:00, с 1 по 8 января включительно — с 19:00 до 3:00. Боулинг и FADBAR 31 декабря будет открыт с 11:00 до 19:00, с 1 по 8 января включительно — с 10:00 до 1:00.
Строительный гипермаркет OBI 31 декабря будет работать с 8:00 до 18:00, 1 января — с 14:00 до 23:00, со 2 января — с 8:00 до 23:00.
Кинотеатр «Формула кино OZ» 31 декабря будет работать с 10:00 до 21:00, при этом последний сеанс начнется в 18:00. 1 января график работы — с 11:00 до 3:00, 2 января — с 10:00 до 3:00.
Многофункциональный центр будет работать 31 декабря с 8:00 до 19:00. С 1 по 8 января включительно МФЦ будет закрыт.
Магазины торговой галереи будут работать с 20 по 30 декабря с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января — с 12:00 до 22:00, со 2 января — в обычном режиме, с 10:00 до 22:00.
Мебельные магазины в «СБС» с 20 по 30 декабря будут работать с 10:00 до 22:00, 31 января — с 10:00 до 18:00, 1 января — выходной. Со 2 января они начнут работать в обычном режиме, с 10:00 до 21:00.
Развлекательный центр, кинотеатры, IMAX, кинобары в кинофойе будут открыты с 21 по 30 декабря с 9:00 до 3:00, 31 декабря — с 9:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 3:00, со 2 по 8 января включительно — с 9:00 до 3:00.
Магазин «Леруа Мерлен» будет открыт для покупателей 31 декабря с 9:00 до 18:00, со 2 января — в обычном режиме, с 8:00 до 23:00. 1 января — выходной.
Время работы боулинга, караоке The Mask и клуба Shanti : с 28 по 30 декабря — с 10:00 до 5:00, 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 5:00, со 2 по 8 января включительно — с 10:00 до 5:00.
Фудкорт и точки питания в торговой галерее и СРЦ (кроме баров в кинофойе) можно посетить с 20 по 30 декабря — с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 00:00, со 2 по 8 января — с 10:00 до 23:00.
Детский центр «Лёсики» будет работать с 28 по 30 декабря с 9:00 до 22:00, 31 декабря — с 9:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 22:00, со 2 по 8 января включительно — с 9:00 до 22:00.
Кроме того, магазин «Ашан» с 13 по 30 декабря откроет свои двери с 8:00 до 23:00, 31 декабря — с 8:00 до 18:00, 1 января — выходной. 2 января магазин будет работать с 13:00 до 22:00. С 3 января — по расписанию, с 8:00 до 22:00.
Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff будет работать с 20 по 30 декабря с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января — с 15:00 до 22:00. Со 2 по 5 января магазин откроется с 10:00 до 23:00. С 6 января он начнет работать в обычном режиме, с 10:00 до 22:00.
ТРЦ «Галерея Краснодар» с 22 по 30 декабря будет открыт для посетителей с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 20:00, 1 января — с 12:00 до 22:00. Со 2 января центр продолжит работу в обычном режиме, с 10:00 до 22:00.
С 23 по 30 декабря мегацентр будет работать с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января «Красная Площадь» откроет свои двери с 15:00 до 22:00, а уже со 2 января она вернется к обычному режиму — с 10:00 до 22:00.
Торговый центр 30 декабря будет работать до 22:00, гипермаркет «O'КЕЙ» — до 23:00. 31 декабря ТЦ будет открыт с 10:00 до 18:00, однако пиццерия «Папа Джонс» закроется на час раньше — в 17:00. При этом «O'КЕЙ» будет работать для покупателей с 9:00 до 21:00.
1 января гипермаркет «O'КЕЙ», фудкорт и зона развлечений заработают с 13:00, а магазин «Спортмастер» и пиццерия «Папа Джонс» — с 15:00. Все закроется в 22:00. Со 2 января ТЦ начнет работать по обычному графику, с 10:00 до 22:00.
ТРК 31 декабря будет работать с 10:00 до 19:00, 1 января — с 11:00 до 22:00. В этот день кафе и рестораны будут работать с 14:00 до 22:00, магазины — на усмотрение арендатора.
Магазины в торговом центре будут работать 31 декабря и 1 января на усмотрение арендаторов, со 2 января — в обычном режиме.
«Магнит» внутри центра с 25 по 30 декабря будет работать с 10:00 до 00:00, 31 декабря — с 10:00 до 22:00, 1 января — с 10:00 до 23:00.
«Мега» и ИКЕА с 20 по 30 декабря будет работать с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января — с 14:00 до 22:00.
Гипермаркет «Ашан» с 13 по 26 декабря будет открыт для покупателей с 8:00 до 23:00, с 27 по 30 декабря — с 8:00 до 00:00, 31 декабря — с 8:00 до 18:00, 1 января — выходной. 2 января магазин будет работать с 13:00 до 22:00. С 3 января — по расписанию, с 8:00 до 22:00.
Магазин «Леруа Мерлен» 31 декабря будет работать с 8:00 до 18:00, 1 января — выходной, 2 января — с 8:00 до 23:00.
С 20 по 30 декабря «Табрис» будет работать круглосуточно на улицах:
- Тургенева, 138/6;
- Кубанская Набережная, 25;
- Сормовская, 108/1;
- Московская, 54;
- Красных Партизан, 173;
- проспекте Чекистов, 1/3.
31 декабря все магазины сети закроются в 23:00, а 1 января откроются с 10:00. После этого они продолжат работать в обычном режиме: на улицах Тургенева и Кубанской Набережной круглосуточно, все остальные — с 7:00 до 1:00. При этом супермаркет на Кореновской, 2 работает по графику с 7:00 до 00:00.
«Ашан» на Шоссе Нефтяников, 42 с 26 по 30 декабря будет работать с 8:00 до 00:00, 31 декабря — с 8:00 до 20:00. В первый день нового года магазин будет закрыт, а 2 января он откроется с 12:00 до 23:00. С 3 января продолжит работать по графику.
Магазины в «СБС Мегамолл» и «Мега Адыгея-Кубань» будут работать по графику центров.
Гипермаркеты «O'КЕЙ» с 25 по 30 декабря будут работать круглосуточно, а 31 декабря — до 21:00. 1 января они откроются с 13:00. Магазины в торговых центрах будут работать по их графику.
К 20 декабря в кол-центре «Ленты» сообщили, что никаких изменений в графике нет — все магазины работают круглосуточно. Однако там не исключили, что 31 декабря и 1 января расписание изменится.
Магазин на Ростовском шоссе 29 и 30 декабря будет работать круглосуточно, 31 декабря — до 19:00. 1 января он откроет свои двери с 13:00 до 00:00, со 2 января — по графику, но до 00:00.
Магазины «Пятёрочка» 31 декабря будут работать до 21:00. 1 января откроются в 13:00.
В остальные дни без изменений расписания.
Супермаркеты «Перекресток» 31 декабря будут работать до 22:00 (супермаркет на ул. Восточно-Кругликовской, 42/3 — до 23:00).
1 января «Перекрестки» откроются в 13:00.
В остальные дни без изменений расписания.
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