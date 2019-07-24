Белый песок, пальмы и саванна. Как отправиться в Африку, делая покупки в магазине

18 июля в прокат вышел художественный фильм Disney «Король Лев» по мотивам мультфильма 1994 года. В рамках этого события торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию «Почувствуй себя по-королевски», главный приз которой — путешествие в Кению. Как принять участие в розыгрыше поездки и что еще можно выиграть — в материале Юга.ру. Мультфильм «Король Лев» — первый анимационный проект Disney, в основе которого лежал оригинальный сценарий, а не переработанная история. По словам авторов, они вдохновлялись библейскими историями об Иосифе и Моисее и шекспировским «Гамлетом».

Как принять участие в розыгрыше? Акция «Почувствуй себя по-королевски» проходит со 2 по 29 июля. Чтобы стать участником, необходимо в этот период сделать хотя бы одну покупку в категории «детские товары»: подгузники, соки, йогурты, творожки, бублики, игрушки и многое другое — полный список можно посмотреть на сайте акции. Для участия в акции нужно быть держателем карты лояльности сети и подтвердить свое участие в личном кабинете «Выручай-карты». Как подтвердить участие? зайти на сайт korol-lev.5ka.ru

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