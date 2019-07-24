Белый песок, пальмы и саванна. Как отправиться в Африку, делая покупки в магазине
18 июля в прокат вышел художественный фильм Disney «Король Лев» по мотивам мультфильма 1994 года.
В рамках этого события торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию «Почувствуй себя по-королевски», главный приз которой — путешествие в Кению. Как принять участие в розыгрыше поездки и что еще можно выиграть — в материале Юга.ру.
Мультфильм «Король Лев» — первый анимационный проект Disney, в основе которого лежал оригинальный сценарий, а не переработанная история. По словам авторов, они вдохновлялись библейскими историями об Иосифе и Моисее и шекспировским «Гамлетом».
Как принять участие в розыгрыше?
Акция «Почувствуй себя по-королевски» проходит со 2 по 29 июля. Чтобы стать участником, необходимо в этот период сделать хотя бы одну покупку в категории «детские товары»: подгузники, соки, йогурты, творожки, бублики, игрушки и многое другое — полный список можно посмотреть на сайте акции.
Для участия в акции нужно быть держателем карты лояльности сети и подтвердить свое участие в личном кабинете «Выручай-карты».
Как подтвердить участие?
- зайти на сайт korol-lev.5ka.ru
- пройти авторизацию, используя данные «Выручай-карты»
Что получат победители?
Главный приз акции — шестидневная поездка в Кению для всей семьи (до 4 человек). Победителя ждет знакомство с Африкой, экскурсии в национальные парки Кении и отдых в лучших отелях континента. В национальном заповеднике Масаи-Мара победитель встретится лицом к лицу с дикими обитателями саванны.
Масаи-Мара — одна из главных достопримечательностей Кении. Там обитает огромное количество диких животных. В заповеднике живет самый известный прайд львов — болотный. Здесь обитают гепарды, самая большая популяция леопардов в мире, черные носороги, антилопы гну, а также зебры, газели, жирафы, гиены.
Среди участников акции также разыграют 500 призов с символикой фильма «Король Лев».
«"Король Лев" — неподвластная времени легенда, на которой выросли мы сами и растим уже наших детей. Уверена, что новая экранизация популярнейшего мультфильма только в России соберет у экранов миллионы семей, многие из которых являются постоянными гостями наших магазинов. Кроме того, "Пятёрочка" в рамках своей новой акции дает шанс каждому прикоснуться к этой легенде и побывать в Кении. Для этого достаточно совершать свои привычные покупки, радуя ими самых маленьких членов семьи», — прокомментировала директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Александра Калюкина.
Кроме того, при покупке товаров для детей со 2 по 29 июля покупатели получат в два раза больше баллов на карту лояльности «Выручай-карта». В акции засчитываются покупки в категории «детские товары».
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Люди с ограниченными возможностями тоже смогут участвовать
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