Лето за городом: пять способов сделать свою дачу местом, где хочется бывать чаще
Жара в Краснодаре каждый день напоминает, что пришло время отправиться на море или как минимум на дачу. Второй вариант многих пугает тем, что там придется работать. Да, если у вас нет садовника, совсем без усилий не получится.
Но если правильно подготовиться и составить списки дел и покупок, то труда окажется намного меньше, а радости больше, чем вы ожидаете. Мы за вас уже все подготовили в партнерском материале с интернет-магазином «Ситилинк».
Рассказываем, какими инструментами и техникой запастись, чтобы как следует подготовить дачу к летнему сезону — и тогда отдых будет по-настоящему приятным.
Высадите растения
Выбор инвентаря сейчас поистине огромен, но какие бы растения вы ни задумали посадить на своем участке, есть минимальный набор инструментов. Сажалка упростит сам процесс посадки, пригодятся тяпка для прополки, прореживатель, чтобы собирать срезанные побеги, совок и вилы.
Работать, конечно, стоит в перчатках во избежание травм, а также чтобы ваши руки не подверглись воздействию химикатов.
Садовые перчатки — 410 рублей
Тяпка для прополки — 1215 рублей
Прореживатель — 2120 рублей
Вилы — 437 рублей
Совок — 437 рублей
Сажалка для луковиц — 780 рублей
Приведите в порядок газон
Ухоженная травянистая поляна — это не только красиво. Газон выполняет еще несколько функций: очищает воздух, делает дачную территорию визуально больше и служит источником дополнительной влаги. Продвинутые дачники стригут траву при помощи газонокосилки, начинающие чаще используют электрические триммеры.
Также газону необходим аэратор. Не все знают, что это, но вещь на даче действительно нужная. Аэратор аккуратно приподнимает верхний слой почвы, насыщая ее влагой и кислородом. Красивый ярко-зеленый вид травы в том числе его заслуга.
Важен и правильный полив. Для орошения почвы на парковых и садовых участках стоит приобрести поливочный шланг и насос. С первым все понятно, а второй подает воду из колодцев или открытых источников, а также откачивает дождевые и грунтовые воды из затопленных подвальных помещений.
Триммер — 2640 рублей
Газонокосилка — 12700 рублей
Аэратор — 15480 рублей
Шланг «Вихрь» — 460 рублей
Садовый насос — 4390 рублей
Позаботьтесь о садовых дорожках
Первое, что стоит сделать с дорожками, — как следует их помыть и убрать накопившийся мусор. Вам пригодится специальная щетка с хорошей щетиной из полипропилена, края которой выполняют функцию скребка. Она удалит утоптанную грязь, влажные листья, мелкий мусор, остатки травы, мох. А убирать мусор и траву с тропинок все лето можно воздуходувкой. Она работает быстро и не очень громко.
Мойка высокого давления завершит процесс очистки. Она, кстати, пригодится не только в случае с дорожками. Ею можно мыть окна, стены, двери, гаражи и автомобили.
Мойка высокого давления — 5555 рублей
Воздуходувка — 3560 рублей
Щетка для дорожек — 1560 рублей
Обустройте летнюю кухню
На даче важно организовать пространство так, чтобы поместилось все нужное и были все необходимые удобства. Помимо сверхкомпактного холодильника стоит установить нагреватель для воды. С ужинами на свежем воздухе здорово поможет аэрогриль, а сушилка для овощей — незаменимая вещь для тех, кто любит делать заготовки на зиму и просто домашние продукты. Если в вашем саду много фруктов и ягод, то пригодится соковыжималка — готовите ли вы завтрак или ждете друзей на вечерние коктейли.
Водонагреватель — 7990 рублей
Холодильник — 9890 рублей
Аэрогриль — 9100 рублей
Сушилка для овощей и фруктов — 3390 рублей
Соковыжималка — 6120 рублей
Радиоприемник — 665 рублей
Придумайте себе развлечения
Купаться в реке, запускать воздушного змея, играть в подвижные игры или гулять с собакой — на природе масса вариантов отлично провести время. А с помощью квадрокоптера можно начать вести свой видеоблог или делать фотографии в инстаграме.
Но если от работы в саду и активного отдыха вы уже подустали, никто не сможет помешать вам посмотреть фильм или новый эпизод любимого сериала. Это будет просто с телевизором и спутниковым ТВ. Если же у вас будет проектор и портативная колонка, можно устроить настоящий кинотеатр на свежем воздухе. Вся семья в сборе, попкорн, напитки, пледы и подушки — такой вечер точно должен стать традицией. Еще один способ весело провести время в большой компании — турнир с помощью игровой приставки.
LED-телевизор — 8890 рублей
Комплект спутникового ТВ — 3390 рублей
Квадрокоптер с камерой — 9290 рублей
Power Bank — 1590 рублей
xBox — 21880 рублей
Проектор — 19990 рублей
Портативная колонка — 5470 рублей
Бинокль — 4620 рублей
Проигрыватель винила — 22760 рублей
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