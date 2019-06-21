Пять способов сделать свою дачу местом, где хочется бывать чаще

Жара в Краснодаре каждый день напоминает, что пришло время отправиться на море или как минимум на дачу. Второй вариант многих пугает тем, что там придется работать. Да, если у вас нет садовника, совсем без усилий не получится.

Но если правильно подготовиться и составить списки дел и покупок, то труда окажется намного меньше, а радости больше, чем вы ожидаете. Мы за вас уже все подготовили в партнерском материале с интернет-магазином «Ситилинк».

Рассказываем, какими инструментами и техникой запастись, чтобы как следует подготовить дачу к летнему сезону — и тогда отдых будет по-настоящему приятным.

Высадите растения

Выбор инвентаря сейчас поистине огромен, но какие бы растения вы ни задумали посадить на своем участке, есть минимальный набор инструментов. Сажалка упростит сам процесс посадки, пригодятся тяпка для прополки, прореживатель, чтобы собирать срезанные побеги, совок и вилы.

Работать, конечно, стоит в перчатках во избежание травм, а также чтобы ваши руки не подверглись воздействию химикатов.