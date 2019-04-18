Масоны Краснодара и России. Правда и мифы об одной из самых таинственных организаций в мире

Кто такие краснодарские масоны, чем они занимаются, как живут и чего хотят от остальных людей, разбирался журналист портала Юга.ру. Работая над материалом, я нашел в интернете сайт краснодарской ложи «Дельта» и отправил письмо на указанный там адрес. Я сразу объяснил, что хочу не вступить в братство, а взять интервью у масона, живущего в Краснодаре. Через неделю мне сообщили номер телефона Евгения — человека, готового со мной пообщаться. На следующий день он предложил встретиться в кафе на улице Ставропольской.

Евгений оказался энергичным мужчиной среднего роста. Никакого эпатажа во внешности или загадочной символики на одежде, приписываемых масонам в передачах на РЕН ТВ или публикациях в мистических пабликах. Массивное кольцо из желтого металла с камнем и заметная рыжая борода — единственное, что отличало его от других посетителей кафе, куда мой собеседник пришел с супругой.

Историями про вольных каменщиков Евгений зачитывался еще в далеком детстве, уже во взрослые годы начал интересоваться этой темой более подробно, а семь лет назад узнал о существовании масонской ложи в Краснодаре.

«Все через интернет. Наткнулся на сайт и решил постучаться. Мне долго не отвечали, но в конце концов все получилось. Для того чтобы попасть в ложу, нужно иметь рекомендации двух братьев-мастеров. Так как масоны немногочисленны в России и нельзя с улицы пойти и найти того, кто даст рекомендацию, то назначают людей, которые с тобой встречаются, смотрят глаза в глаза, узнают, кто ты и зачем пришел, — вспоминает Евгений. — Обычно это происходит достаточно небыстро — сначала встреча с одним, потом с другим. Иногда назначают дополнительные встречи, проводят беседы, задают множество вопросов».

Роза ветров, или компасная роза символизирует стороны света. Является символом тайного знания, распространена у французских масонов.

Масонство основывается на нерушимой вере всех посвященных во Всевышнего Бога, которому поклоняются под именем Великого Архитектора Вселенной. Принципы масонского мировоззрения сводятся к двум основным положениям: «Познай самого себя» и «Твори другому то, что желал бы, чтобы творили тебе».



Масоны собираются в местах, именуемых ложами, для проведения ритуальных работ, к каковым допускаются только люди добрых нравов, безупречной репутации, люди чести и долга, лояльные к законным властям, благоразумные и по всем признакам достойные звания Братьев.



Собирающиеся в ложах обязаны любить свою страну, быть верны ее законам и законно избранным властям, полагать труд основным долгом человека, почитать труд во всех его формах; всеми силами своими: словом, примером, полезными печатными трудами — оберегать Масонскую тайну. Из конституции Великой ложи России

Пирамида считается старинным масонским символом. Существует гипотеза, что масонство возникло на основе объединений каменщиков, трудившихся на строительстве Великой пирамиды в Египте.

Достопочтенная ложа «Дельта» появилась в Краснодаре в 2011 году. До этого первые краснодарские масоны вступали в ложу «Акация», которая уже два года действовала в Сочи. Отбор кандидатур проходил и проходит, как и 300 лет назад. Кандидатом может стать мужчина старше 21 года, который верит в бога, не имеет проблем с законом и обладает «добрым нравом». Сейчас в краснодарскую ложу входит около 30 человек. Они собираются в конференц-зале, который берут в аренду — постоянного места нет.

Что означает название краснодарской ложи? Почему «Дельта»?

— Название выбирали братья-основатели. Дельта [лучезарная дельта — масонский символ, обозначающий Великого Архитектора Вселенной, наблюдающего за трудами вольных каменщиков. Изображается как глаз, вписанный в треугольник — Юга.ру] — это один из самых известных масонских символов. Лож с таким названием довольно-таки много по всему миру.

Помните, как вас принимали в братство? Было страшно?

— Да, конечно. Страх неизвестности пугает всех. Любой, кто пишет запрос на вступление, идет в неизвестность — никто не знает, что там находится за порогом. Психологически довольно тяжело переступить через эту черту, преодолеть страх.

Символические колонны Иерусалимского храма — один из важнейших символов масонства. Между колоннами могут изображаться ступени, символизирующие испытания и очищение стихиями при получении масонского посвящения.

Бывало так, что человек проходил все испытания, вступал в братство, но через какое-то время понимал, что ему там не место?

— Да, много людей приходит чисто ради любопытства. Иногда репортеры, которые пытаются провести журналистское расследование. Но быстро становится понятно, что делать им здесь нечего, и они уходят. Никакой агрессии нет — они просто любопытные, которым в первую очередь самим будет с нами неинтересно.

Из тех, кто стучится в ложу, отсеиваются многие?

— Бывает, что из десяти человек не принимают ни одного. А бывает, что семь человек пришли и пятерых из них посвятили. Поэтому точной статистики пока нет, у нас в городе все-таки очень молодая организация.

Казаки могут быть масонами? — Конечно, почему бы и нет. Казак — это не приговор, но в нашей ложе казаков нет.

Двуглавый орел является символом одного из главных масонских уставов. Золотой орел символизирует высший градус масонского посвящения.

Перед тем как вступить в ложу, будущий масон проходит опрос с завязанными глазами. Главный вопрос, который ему задают, — мотивы вступления в ложу. По итогам своеобразного собеседования братья голосуют черными и белыми шарами. Если кандидат набрал хотя бы три черных шара, то доступ в ложу он не получает. По словам Евгения, в ложу «Дельта» входят люди разных специальностей и профессий — предприниматели, служащие, музыканты, врачи. Самому молодому 21 год, самому старшему около 50 лет. В основном это православные христиане, но есть и мусульмане, и иудеи.

На собраниях вы носите специальные облачения?

— Да, конечно. Заказываем в интернет-магазинах, многие из которых созданы и поддерживаются братьями. Основной производитель таких товаров — это Пакистан. Но бывает и из других стран, например из Англии.

Вольным каменщикам запрещено носить вне стен ложи масонские регалии — специальные фартуки, запоны, ленты или подвески. Исключением может стать случай особого распоряжения Великого мастера.

Великого мастера Великой ложи России Андрея Богданова многие знают как политика и политтехнолога — например, в 2008 году он участвовал в президентских выборах. Тогда Богданов занял последнее, 4 место, получив, однако, около 1 млн голосов избирателей. Именно в ходе той предвыборной кампании многие россияне узнали о том, что в стране действительно есть масоны. По словам Богданова, сейчас в России их чуть больше тысячи.

Роза ветров со вписанным в нее треугольником, символизирующим всевидящее око, являются старинными масонскими символами.

Масонство — движение, появившееся в начале XVIII века в виде тайного общества. По основной версии, масоны произошли от средневековых строительных гильдий каменщиков. Название «масон», или «франкмасон» происходит от фр. Franc-maçon — в буквальном переводе «вольный каменщик».



Ложа является основной организационной единицей масонства и представляет собой место, где собираются масоны для проведения своих собраний. Масонство в России появилось в середине XVIII века. По одной из версий, первым русским масоном считается Петр I. В 1822 году император Александр I запретил все тайные общества в России, включая масонские ложи. Они начинают появляться вновь только в 1905 году. После революции многие масоны покинули страну, а масонские организации прекратили свою деятельность на территории России более чем на 70 лет.



Возрождение движения в России начинается в 1990-е годы, когда ложи открываются в Москве и Санкт-Петербурге. В 1995 году создается Великая ложа России (ВЛР) — она признана во всем масонском мире, и любой мастер — масон ВЛР может посещать собрания любой регулярной ложи по всей планете.

Андрей Богданов, Великий мастер Великой ложи России: — Великая ложа России объединяет более 40 Достопочтенных лож в 19 городах на территории России, Беларуси, Грузии и Кыргызстана. Численность лож — от 10 до 70 человек. 99% — это братья с высшим образованием, 32% — с двумя высшими образованиями, 21% имеют ученую степень. В профессиональном плане это юристы, адвокаты, преподаватели университетов, бизнесмены, военные, чиновники, люди творческих профессий, политики, архитекторы, менеджеры среднего и высшего звена. Ежегодно подают заявления около 1200 человек. На собеседование вызываются около 1000 человек, допускаются до опроса под повязкой 150, принимаются в братство 120. То есть принимается каждый десятый. Это не специальная формула, просто почему-то выходят такие цифры.

Масона можно исключать из рядов ложи?

— Около 20% обычно в течение первых трех лет по разным причинам уходят из братства навсегда или временно: разочаровываются, большая нагрузка на работе, переезд в регион, где нет ложи, увеличение домашних забот, уход на Восток Вечный [смерть — Юга.ру]. Выходят из братства по заявлению. Иногда братьев исключают — за неуплату членского взноса, вступление в силу приговора суда, за нарушение масонской конституции или регламента ВЛР.

Существует миф, что масоны во всем мире, и в России в том числе, входят в некое тайное правительство, которое правит миром. Все политики и олигархи — это непременно члены ордена. Вы можете подтвердить или опровергнуть этот миф?

— Многие известные масоны, в том числе и российские, являлись людьми выдающимися. В России среди масонов были император Павел I, генералиссимус Суворов, великий поэт Пушкин. Отцы-основатели США были масонами, Моцарт, Ньютон и тысячи других известнейших людей. И сегодня среди масонов есть главы государств. Во многом это и послужило формированию мифа о «тайном правительстве». Однако это лишь миф.

Есть ли масоны в российском правительстве или в Госдуме? — Без комментариев.

Еще один миф — оккультизм и темные обряды, которые приписывают масонам. Откуда взялись такие слухи? — Одним из обязательных условий для приема является вера кандидата в Бога. В масонство не принимают атеистов и язычников. Никаких оккультных обрядов масоны не совершают. Вероятно, домыслы пошли из-за закрытости организации.

Масонские надгробные памятники — в виде дерева с отрубленными сучьями или в форме креста, сложенного из двух стволов дерева.

Как рассказал Юга.ру исследователь масонства Сергей Карпачев, в рядах российских вольных каменщиков нет известных политиков и олигархов: «В основном это деятели культуры, преподаватели, бизнесмены средней руки». Слухи о том, что советские лидеры — от Ленина до Андропова — были масонами, историк называет ерундой. Развенчивает ученый и другой известный миф: «В современных изданиях можно часто прочитать, что, мол, евреи хотят завоевать весь мир и инструментом завоевания является масонство. Но это выдумки, "жидомасонов" нет. Есть евреи, которые состоят в ложах. Их не очень много».

Краснодарского масона Евгения народная молва и сплетни не слишком огорчают. К людским фантазиям он относится по-философски спокойно. — Меня это абсолютно не обижает, это же все от незнания. Даже от знакомых иногда слышишь, что, мол, масоны во всем виноваты, захватили власть в стране и правят. Один друг узнал, что я масон, и решил, что это что-то вроде сатанизма. Но это полный бред. Никаких ритуалов с кровью, младенцами и девственницами у нас нет. Эта информация распространяется людьми, которые никогда в этом не участвовали, не знают, не понимают и, скорее всего, никогда не были знакомы с масонами, — объясняет мужчина. — Старшее поколение относится к масонам не так, как в Европе или Америке. Многие относятся с большой опаской. А самая большая антиреклама — это РЕН ТВ, который крутит бесконечные ужастики про масонские заговоры. А телевизор как раз старшее поколение смотрит и думает потом, что мы с инопланетянами связаны.

Ваша жизнь, ваша работа как-то изменились после вступления в братство?

— Вряд ли. Масонство не дает каких-то преференций или привилегий. За то, что ты вступил в братство, никто тебе ничего не даст. По образованию я бухгалтер, но по специальности работал очень мало — всегда занимался предпринимательской деятельностью. Сейчас у меня есть небольшой бизнес, который я начал еще до масонства. Так что никто ничего не подарил — все сам. Обычная жизнь — трудись и работай.

Помимо двуглавых орлов, на современном гербе Краснодара находятся 59 гексаграмм — звезд Давида, символически опоясывающих город.

Евгений вступил в краснодарскую ложу еще в то время, когда жил в Ставропольском крае. Чтобы попадать на ежемесячные работы, ему приходилось преодолевать по 500 км в одну сторону. Некоторые братья живут еще дальше — в Краснодар сейчас приезжают масоны даже из Махачкалы. И в Чечне есть масоны? — Я лично никого не знаю, но думаю, что есть они и там. Но там, конечно, сложно. Например, махачкалинские братья скрывают это даже от своих близких — сложно представить, какая на это может быть реакция.

Близкие самого Евгения к его масонству первое время относились с опасением. Супруга Виктория признается мне, что поначалу ей было страшно: — Первые месяцы я переживала, вдруг это какая-то секта, а потом поняла, что ничего страшного не происходит. Я знаю человека и вижу, что после собраний он остается самим собой, спокойно рассказывает о том, что они обсуждают и как там все происходит. Понимаю, что он не меняется [в худшую сторону], а наоборот, растет в духовном плане. Он рассуждает о таких вещах, о которых в обычной жизни редко задумываешься, — рассказывает женщина. — Муж познакомил меня со всеми братьями, я знаю их жен, мы общаемся семьями, ездим отдыхать. Мы были бы рады, если бы наши дети продолжили нашу дружбу. Масоны так же пьют пиво и жарят шашлыки на природе? — Да, это обычные люди. Просто иногда их разговоры в духовном плане более сосредоточенны, чем у большинства людей. Они не обсуждают политику или какие-нибудь ужасы или теракты, телевизор особо не смотрят.

Рог изобилия считается одним из важнейших масонских символов. Молоток является знаком земной власти и могущества.

Виктория даже жалеет, что членами братства могут быть только мужчины. — Мне хотелось бы создать женскую масонскую организацию. Но собираться и говорить не о детских садах, одежде или магазинах. Хочется обсуждать более возвышенные вещи, говорить о том, что принесет пользу, будет нас развивать, даст жизненный опыт. Общение с людьми, которые чего-то добились, воодушевляет и тебя, делает сильней.

Регулярное масонство, к которому относится и Великая ложа России, не принимает женщин, потому что считается, что это нарушит исторические принципы. Существует либеральная ветвь движения, которая принимает в свои ряды женщин и даже людей, не верящих в бога, однако традиционные масоны такие общества не признают.

Сейчас в Южном федеральном округе работают три Достопочтенные ложи: «Акация» в Сочи, «Дельта» в Краснодаре, и «Конкордия» в Шахтах Ростовской области. В этих ложах состоят братья из Махачкалы, Грозного, Симферополя, Ставрополя, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Волгограда и других городов. Все Достопочтенные ложи в России равны в своих правах и обязанностях.

«Мы — первичная организация, как партийная ячейка. Но все мы являемся членами Великой ложи России, которая зарегистрирована как общественная организация, — поясняет Евгений. — На месте, в регионе, мы собираем своих членов, отчитываемся в головную организацию».

Лев, символизирующий солнце, мощь и славу, является одним из самых могущественных и значительных масонских символов.

В Москве на мероприятиях Великой ложи России приходится часто бывать? — Приходится — это неподходящее слово. Никакой обязаловки у нас нет. Раз в год собирается Ассамблея Великой ложи России, куда прибывают делегаты от каждой ложи. Участие в работе Ассамблеи — это, во-первых, интересно. Ты знаешь, что масоны — это люди добрых нравов, с которыми всегда приятно общаться. Также на Ассамблею приезжают масоны из других стран. Я не очень хорошо владею английским, но для общения этого хватает.

В ложе «Дельта» существует какая-то внутренняя иерархия? — В масонстве есть разные степени: первая ступень — это ученик, далее идет подмастерье, и третья — это уже состоявшийся мастер-масон. В нашей ложе есть и ученики, и подмастерья, и мастера. Руководитель — Досточтимый мастер, которого избирают один раз в год из числа действующих мастеров. Все понимают, что каждый мастер когда-нибудь станет Досточтимым мастером.

Насколько большие членские взносы вы платите и на что они идут? — Ежегодный взнос составляет порядка 16 тыс. рублей. Вступительный взнос побольше — около 30 тыс. рублей. Вполне посильные суммы. И, как видите, к мифам о масонских богатствах они отношения не имеют. Деньги небольшие, и большинство этих взносов уходит на инвентарь и на аренду помещения. Какую-то часть денег мы передаем в Москву — там сейчас строится храм Великой ложи России.

Звезда Давида — древний символ, образованный двумя равносторонними треугольниками, наложенными друг на друга. В масонстве звезда Давида является символом мудрости и власти.

Члены братства могут принимать участие в президентских или парламентских выборах? — Это выбор каждого человека, и каких-то запретов на это не существует. Масонство не влазит ни в личную жизнь человека, ни в общественную или социальную.

В России принят закон о деятельности нежелательных организаций. Нет опасения, что однажды придут и за масонами? — Масонство много раз запрещали в России, но нужно понимать, что масонство — это не политическая или религиозная организация и никакого отношения ни к одной из партий или религий не имеет. Мы принимаем членов всех общепринятых конфессий. Масонство всегда поддерживает законную действующую власть в любой стране. Поэтому бояться нам нечего — мы поддерживаем правительство и не занимаемся религией.

А если кто-то из ваших братьев станет ходить на оппозиционные митинги? — Пусть ходит, это его личная жизнь, которая нас не касается. Мы не можем ругать за это.

Жезл Гермеса — символ равновесия добра и зла. Ключ, отворяющий предел между светом и тьмой, добром и злом, жизнью и смертью.

Регулярные ложи собираются один раз в месяц. Во время заседаний братья-масоны ведут беседы, выступают с докладами морально-философского характера — их называют «зодческие работы». После официальной части проходит совместный ужин, первый тост на котором поднимают за Россию, а второй — за ее президента.

По словам Андрея Богданова, никаких проблем с законом у вольных каменщиков в России нет и быть не может — Великая ложа России даже официально зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ. — Любой масон может публично заявить о том, что лично он является масоном. Однако он не имеет права раскрывать имен братьев. На работах внутри ложи есть ограничения: нельзя обсуждать политику и религию — эти две темы разобщают и ведут к конфликтам. Возможно, благодаря этому правилу масонство и существует уже 300 лет, — поясняет порталу Юга.ру Богданов.

Главной миссией в этом мире масоны называет стремление стать достойными гражданами и соблюдать высокие моральные принципы. Но никого агитировать им не приходится — миссионерская деятельность не входит в обязанности члена братства.