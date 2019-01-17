Диабет беременных. Что это за диагноз и надо ли его бояться?

Многие женщины сталкиваются с гестационным сахарным диабетом или его более мягкой формой — инсулинорезистентностью. Юга.ру попросили заведующую отделением патологии беременности перинатального центра ГБУЗ ККБ №2 Елену Лебеденко рассказать об этих состояниях и развеять окружающие их мифы.

Елена Лебеденко заведующая отделением патологии беременности перинатального центра ГБУЗ ККБ №2

— По статистике, диабет беременных появляется у 9% женщин, а изменение чувствительности к инсулину проявляется у очень многих. Это происходит потому, что во время беременности вырабатываются контринсулярные гормоны, из-за которых организм становится нечувствительным к собственному инсулину. Получается, что после любой углеводной пищи в организме остается их высокий уровень.

Как возникает гестационный диабет? — Причина возникновения гестационного сахарного диабета в самой физиологии беременности , но у одних он начнет проявляться, у других — нет. В группе риска находятся женщины, у которых родственники больны сахарным диабетом, у кого есть ожирение, кто родился с весом 4 кг и более и наоборот — кто родился совсем маленьким, а также те, у кого резко меняется вес в течение жизни, у кого были самопроизвольные выкидыши.

В 2013 году был принят консенсус по ведению диабета беременных. Во время беременности нормой глюкозы считается 5,1. Этот показатель выявило большое исследование, проведенное на десятках тысяч беременных во многих странах.

Все беременные без исключения должны сдавать анализ на чувствительность к инсулину — глюкозотолерантный тест. Глюкозу берут утром натощак, после предыдущего приема пищи должно пройти 12-14 часов. Причем последний прием с обычным количеством углеводов, не надо их исключать или, наоборот, есть больше обычного. Тест заключается в том, что женщина принимает разведенные в воде 75 граммов глюкозы. Вода обязательно должна быть теплой, тогда глюкоза быстро всосется. Через час мы делаем одну пробу и еще через два часа — вторую. При глюкозе натощак 5,1 или выше мы ставим диагноз «гестационный сахарный диабет».

Стоит ли бояться диабета беременных? — Несмотря на то что это диагноз, диабет может быть диетокомпенсированным, то есть при соблюдении особой диеты можно избежать медикаментозного лечения. При этом занятия спортом не только не противопоказаны, но и даже очень приветствуются. В частности, рекомендуют проходить в день хотя бы 6 тыс. шагов, посещать аэробику в фитнес-клубе и регулярно плавать, хотя бы несколько раз в неделю. Это напрямую влияет на здоровье и течение беременности, и осложнения появляются гораздо реже. Смысл консенсуса как раз в том, чтобы у плодов было меньше осложнений при гестационном диабете.

Какие могут быть осложнения?

Глюкоза легко проникает через плаценту к плоду, а материнский инсулин не проходит. В итоге получается, что плод получает высокую глюкозу из материнской крови и начинает помогать ее перерабатывать, отдает свой инсулин. А из-за этого плод начинает резко расти. При этом он не просто сам крупный, но и органы тоже растут — печень, селезенка, сердце. Такой плод обладает меньшими ресурсами для развития и адаптации, у него нарастает многоводие, и это называется диабетическая фетопатия.

Я вижу, что вокруг гестационного диабета много страхов и заблуждений. Во‑первых, все пугаются, услышав слово «диабет». На самом деле, у 98% женщин гестационный сахарный диабет проходит после родов . Но эти пациенты должны понимать, что все равно нужно держать себя в руках и контролировать питание и образ жизни.

Что делать, если поставили диагноз? — Бывает два вида гестационного сахарного диабета: диетокомпенсированный (о котором говорилось ранее) и инсулинозависимый. В любом случае женщинам с гестационным диабетом назначают дополнительные обследования, но есть общие правила, что нужно делать, как питаться и как двигаться.

Измеряйте глюкометром уровень сахара каждый день;

Измеряйте давление тонометром три-четыре раза в день;

Следите за набором веса;

Пейте не менее восьми стаканов воды в день;

Правильно питайтесь и записываете приемы пищи в дневник;

Уменьшайте порции, корректируйте свой рацион, если после приема пищи уровень глюкозы в крови увеличивается, он все время не должен превышать 7 единиц;

Исключите сладкое и фастфуд, жареное, острое и соленое из вашего рациона;

Делайте в день не менее 6 тыс. шагов, каждый день или хотя бы регулярно несколько раз в неделю посещайте занятия аэробикой и бассейн;

Соблюдайте строго все рекомендации вашего лечащего врача.

Малейшие изменения — увеличение размеров плода, многоводие — требуют назначения инсулина. Но это очень маленькая доза — обычно всего 2 единицы перед завтраком один раз в сутки. В любом случае дозу назначает врач, и она рассчитана так, чтобы, не нанося вреда матери, уменьшить вероятность осложнений у плода.