Новогоднее настроение в магазине «у дома». Где и как получать подарки за покупки

Каждый человек в преддверии Нового года ощущает нечто особенное. Секрет в том, что этот праздник стал символом самого дорогого, что есть у человека, — семьи. О том, почему мы ждем Новый год и почему любим получать подарки, — в материале Юга.ру.

В ежедневной рутине мы не так часто уделяем внимание семье и традициям, как хотелось бы. Однако всегда неосознанно ждем приближения Нового года, чтобы в кругу родных нарядить елку, приготовить салаты, накрыть стол. Именно предновогодние хлопоты создают эту сказочную атмосферу праздника, волшебства, доброты и уюта. Но самое главное — это, конечно же, подарки. При этом каждый сам для себя определяет, что ему больше приносит радость: дарить их или получать. Но даже если вам больше нравится делать сюрпризы своим родным и близким, получить подарок, адресованный именно вам, все равно приятно.

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