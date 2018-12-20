Новогоднее настроение в магазине «у дома». Где и как получать подарки за покупки
Каждый человек в преддверии Нового года ощущает нечто особенное. Секрет в том, что этот праздник стал символом самого дорогого, что есть у человека, — семьи.
О том, почему мы ждем Новый год и почему любим получать подарки, — в материале Юга.ру.
В ежедневной рутине мы не так часто уделяем внимание семье и традициям, как хотелось бы. Однако всегда неосознанно ждем приближения Нового года, чтобы в кругу родных нарядить елку, приготовить салаты, накрыть стол.
Именно предновогодние хлопоты создают эту сказочную атмосферу праздника, волшебства, доброты и уюта. Но самое главное — это, конечно же, подарки. При этом каждый сам для себя определяет, что ему больше приносит радость: дарить их или получать.
Но даже если вам больше нравится делать сюрпризы своим родным и близким, получить подарок, адресованный именно вам, все равно приятно.
Поднять себе настроение и погрузиться в праздничную новогоднюю атмосферу чудес можно, не дожидаясь Нового года. Просто делайте покупки в супермаркетах «Пятёрочка» на сумму от 555 рублей и не забывайте пользоваться «Выручай-картой». Так вы станете участником акции «Исполняем мечты» и получите возможность выиграть ценные призы от торговой сети.
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