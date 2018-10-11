Маршруты в горы. Как доехать на машине в Нижний Архыз и к каньонам Отрадненского района

Море осталось в далеком августе, бархатный сезон — в сентябре. Но вместо того чтобы грустить и расстраиваться, редактор раздела Авто Юга.ру рассказывает, куда стоит отправиться на автомобиле осенью. Места в Краснодарском крае и граничащих с ним регионах не просто зеленые и скалистые, а очень и очень привлекательные с любой точки зрения. Да и в целом, как пел Владимир Семенович, «лучше гор могут быть только горы». Направления в сторону гор края и Адыгеи давно пользуются популярностью как среди местного населения, так и у гостей региона.

Продолжая серию материалов про автомобильные маршруты, Евгений Мельченко подробно рассказывает, как проехать в сторону Отрадненского района Краснодарского края и на север соседней Карачаево-Черкесии, чтобы полюбоваться скальными пейзажами реки Уруп. А взобравшись немного выше, в сторону горы Баранаха, можно и вовсе попасть в местный аналог Шотландии (словно побывать в местах где-нибудь севернее Данди и западнее Абердина). Советуем прихватить с собой волынку. Прокатиться туда можно за один день, но предупредим: впечатления будут скомканными. Лучше, конечно, ехать на уикенд, с ночевкой.

Как доехать в Отрадную Из Краснодара сюда есть несколько возможных маршрутов, все они начинаются в восточной части города. Можно поехать через Усть-Лабинск, Кропоткин и Новокубанск. Можно с Усть-Лабинска свернуть на Курганинск. Другой путь ведет через Адыгейск, Хакуринохабль и тот же Курганинск. Третий маршрут пролегает через Майкоп, Лабинск и Мостовской. По протяженности они практически равны: примерно от 290 до 310 км. Время в пути также не сильно отличается: от 3 часов 40 минут до 4 часов 10 минут, то есть плюс-минус полчаса. В станице Отрадной есть пара вполне сносных гостиниц, где можно переночевать. Ее и вводим в навигатор в качестве финальной точки. Варианты маршрутов:

— Васюринская, Усть-Лабинск, Ладожская, Тбилисская, Новоукраинское, Армавир, Отрадная.

— Васюринская, Усть-Лабинск, Некрасовская, Темиргоевская, Курганинск, Армавир, Отрадная.

— Адыгейск, Понежукай, Белое, Хакуринохабль, Курганинск, Армавир, Отрадная.

— Адыгейск, Понежукай, Бжедугхабль, Белореченск, Майкоп, Лабинск, Мостовской, Подгорная, Отрадная. Но можно отправиться сразу в хутор Ильич в 45 километрах от Отрадной. Это примерно час езды. Маршрут:

Отрадная, Удобная, Передовая, Ильич (главное не перепутать с х. Ильич, который находится практически рядом, но на территории Карачаево-Черкесии). В этих местах так красиво, что стоит сбавить скорость (не торопиться) и насладиться процессом и открывающимися видами.

Жилье, дорога в каньон, погода За совсем небольшие деньги можно остановиться дома у одного из местных жителей, побеседовать со старожилами, отведать местной кухни. Такой вид туризма очень увлекателен и дает намного больше впечатлений, чем просто проживание в отеле. Народ здесь простой, основные занятия — охота, рыбалка, лесозаготовка, немного домашней скотины. Приезжим здесь чаще всего рады.

Утром, желательно пораньше, можно проехать в сторону каньона, через лес. Местные подскажут как, а мы прилагаем gps-трек (gpx/kml). Дорогу там, правда, дорогой назвать сложно. В основном это расчищенные лесовозами лесные тропы. При хорошей погоде можно проскочить на среднем кроссовере. Чуть грязь или роса — нужна техника получше, например полноприводный внедорожник. Местные передвигаются на «Нивах», УАЗах или ГАЗ-66. Казалось бы, лучше ездить туда летом, когда сухо или быстро сохнет. Но летом жарко. Осенью же бывает мокро, но комфортно в плане температуры: днем до середины ноября от 18 до 25 °С, ночью бывает 0 °С.

Пешком в Карачаево-Черкесию Можно проехать до максимально возможного рубежа, оставить машину (но не прямо на дороге, по ним ездят лесовозы), а дальше двигаться пешим ходом. Примерно 5 км через условную границу с КЧР, и вы на месте. Вас встретит живописное плато с отарами овец, многочисленными овчарнями и табунами лошадей. С высоты плато как на ладони видно Кызыл-Уруп и Преградную. На самом деле плато — это гора Баранаха. Так ее, по крайней мере, здесь называют. Сверху можно смотреть на летающих в ущелье орлов. Причем не снизу, как это обычно происходит, а сверху. Высота — порядка 1700 метров. Словами не передать, это надо увидеть.

Нижний Архыз и городище аланов Чтобы сделать поездку интереснее, надо вернуться в Мостовской, а оттуда через Курджиново, Преградную и Зеленчукскую направиться в Нижний Архыз. Там можно посмотреть развалины городища аланов, живших здесь примерно в X–XII веке. Есть предположение, что именно здесь находился Магас, центр древнего Аланского государства (не путать с современным Магасом — столицей Ингушетии). Практически любой местный житель может рассказать историю этого места, а лет 40 назад, как говорят, у многих была и схема городища. Все кому не лень упорно копали тут землю и искали клады. Но ничего так и не нашли — похоже, все исторические ценности отсюда уже вывезли. Не так далеко отсюда находится живописный хребет Мыцешта, где на горе изображен лик Христа, происхождение которого — предмет споров и легенд. Одна из самых правдоподобных гласит, что эту наскальную икону высекли здесь для защиты города от эпидемии чумы, свирепствовавшей в этих местах в XIV веке. Неподалеку находятся три Нижне-Архызских христианских храма Аланской епархии постройки X века.

Само аланское городище совсем небольшое (хотя в свое время занимало территорию порядка 60 га), но леса и скалы вокруг — потрясающе прекрасные. Нельзя не упомянуть и местный воздух. Высота над уровнем моря здесь от 600 до 1800 метров, так что даже просто дышать — в удовольствие. Перед выездом домой есть смысл приобрести у местных жителей сушеных фруктов, меда или грибов. С последним пунктом лучше быть осторожней. Люди здесь в этом плане опытные, но убедиться лишний раз в том, что вы купили грибы безопасные и съедобные, не помешает. А вот ягодное варенье и овощные закатки от местных бабушек — это нечто особенное.

Кстати, по пути вам будут попадаться населенные пункты с такими названиями, как Надежная, Передовая, Спокойная, Бесстрашная и так далее. Дело в том, что здесь когда-то располагались заставы пограничных казачьих подразделений. Такие жизнеутверждающие названия местам службы и поселений давали, чтобы держать дух военных в тонусе. Казачья психология в действии, можно сказать.